Пересмотреть норму о дополнительных 5% в ЕНПФ просит НПП

Казахстанский бизнес может серьезно пострадать от введения с 1 января 2020 года нормы о дополнительном отчислении 5% в ЕНПФ. Нагрузка на работодателей ежегодно в этой связи может вырасти от 500 до 900 млрд тенге, считают в национальной палате предпринимателей «Атамекен». Как следствие, бизнес может вновь уйти в тень, в связи с чем НПП предлагают властям пересмотреть данную норму.

«Предлагаемые 5% - это дополнительная нагрузка на работодателей в размере от 500 млрд тенге до 900 млрд тенге в год, по разным оценкам. Для сравнения: эта цифра сопоставима с бюджетом госпрограммы «Дорожная карта бизнеса – 2025» за 5 лет. А ведь и без этих 5% нагрузка на фонд оплаты труда растет», - говорят в НПП.

Здесь также напоминают, что с 2020 года начнет действовать обязательное социальное медицинское страхование, и если в 2019 году работодатель платит в фонд ОСМС 1,5%, а работник не платит ничего, то с 2020 года работодатели будут выплачивать уже 2%, а работники – 1%. Еще спустя год-два взнос работодателя возрастет до 3%, а работника – до 2%.

«Фактическая нагрузка на работодателей и индивидуальных предпринимателей по оплате за обязательное социальное медицинское страхование с момента введения (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2019 года) уже составила 186,2 млрд тенге и будет расти вместе с повышением ставок, достигнув, по прогнозам, 400-500 млрд тенге в год», - цитирует пресс-служба заместитель председателя НПП Алену Романову.

Таким образом, подсчитали здесь, общая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда превысит 40%.

«Сегодня, когда до вступления нормы в силу остается менее полугода, имеет смысл критически рассмотреть целесообразность этого нововведения с учетом текущих реалий.

По состоянию на 1 июня 2019 года пенсионные накопления вкладчиков составили 9,9 трлн тенге, при этом пенсионные выплаты составили только 1,3 трлн тенге. Никакого критичного разрыва между накопленными средствами и выплатами нет», - считают в «Атамекене».

Здесь также уверены, что прежде чем вводить норму в действие, необходимо выстроить и показать «четкую систему пенсионного и социального обеспечения, прозрачную и понятную», так как отдельно дополнительная нагрузка на работодателей «никаких проблем не решит, а напротив, введение данной нормы несет значительные риски». В их числе – уход в тень реальных затрат и занятости, дополнительная нагрузка на стоимость товаров и услуг.

«НПП «Атамекен» считает недопустимым дальнейшее увеличение нагрузки на бизнес и выступает с твердой позицией по пересмотру данных норм», - подчеркивает Романова.