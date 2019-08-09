Может ли Казахстан увеличить приток иностранных инвестиций?

Заработная плата

Одна из причин, по которой компании переносят производство в зарубежные страны, является уровень оплаты труда. Например, если часовая оплата труда в США составляет около $10-15, то в Индии - $1 и компания может значительно снизить общие расходы, наладив производство в Индии с дальнейшей перевозкой товаров в США. Тем не менее низкая заработная плата не является решающим фактором в принятии решения об открытии производства и инвестициях. К примеру, страны с высокой заработной платой могут быть более привлекательны для инвесторов из-за развитой инфраструктуры, чем страны с низким уровнем оплаты труда, но плохой инфраструктурой и вытекающими из этого проблемами логистикой товаров.

Средняя зарплата в Казахстане составляет $454 в месяц, в то время как в Индии, например, $168 в месяц.

Компании могут учитывать и численность трудоспособного населения и возможности найма персонала. Принимая во внимание численность населения и уровень оплаты труда в стране, Казахстан не в силах конкурировать с другими странами в дешевой рабочей силе.

Человеческий капитал

Определенные индустрии, например, такие как фармацевтика или электронная промышленность, нуждаются в дополнительных навыках и знаниях, к примеру, языковых. Так, знание английского языка и низкая заработная плата являются основной причиной для многих компаний для аутсорсинга сервисных call-центров в Индию.

Казахстан находится на 31-м месте среди 157 стран по индексу человеческого капитала и на 10-м месте в плане обучаемости (данные Всемирного банка за 2017 год), что говорит о конкурентоспособности казахстанских рабочих в сфере трудовых навыков. Одновременно казахстанская экономика страдает «утечкой мозгов», говорящей о неблагоприятных условиях для высококвалифицированных сотрудников. По опросу, проведенному Фондом Фридриха Эберта в 2016 году, около половины студентов в Казахстане при возможности покинули бы страну для получения высшего образования. Авторы полагают, что это может быть связано с труднодоступностью качественного высшего образования в стране, а также высокой стоимостью обучения.

Казахстан к тому же страдает непотизмом, что замедляет экономическое развитие страны и также может быть причиной «утечки мозгов». Казахстан принял закон «О борьбе с коррупцией», который запрещает «совместную службу близких родственников», однако командные перемещения, устройство близких родственников в «дружественные» компании и другие формы непотизма остаются распространенной практикой.