Может ли Казахстан увеличить приток иностранных инвестиций?

Султан Байжуминов, специально для Vласти
Казахстан за годы независимости привлек более $300 млрд. прямых иностранных инвестиций, создал специальный совет иностранных инвесторов при президенте и неоднократно заявлял о намерении увелиичить их приток в ближайшие годы. Амбициозным планам могут помешать самые разные факторы – от нестабильной национальной валюты до размеров экономики. Vласть разбирает ключевые факторы, имеющие значение для иностранных инвесторов при принятии решения о вложении своих денег в экономику страны.
Заработная плата
Одна из причин, по которой компании переносят производство в зарубежные страны, является уровень оплаты труда. Например, если часовая оплата труда в США составляет около $10-15, то в Индии - $1 и компания может значительно снизить общие расходы, наладив производство в Индии с дальнейшей перевозкой товаров в США. Тем не менее низкая заработная плата не является решающим фактором в принятии решения об открытии производства и инвестициях. К примеру, страны с высокой заработной платой могут быть более привлекательны для инвесторов из-за развитой инфраструктуры, чем страны с низким уровнем оплаты труда, но плохой инфраструктурой и вытекающими из этого проблемами логистикой товаров.
Средняя зарплата в Казахстане составляет $454 в месяц, в то время как в Индии, например, $168 в месяц.
Компании могут учитывать и численность трудоспособного населения и возможности найма персонала. Принимая во внимание численность населения и уровень оплаты труда в стране, Казахстан не в силах конкурировать с другими странами в дешевой рабочей силе.
Человеческий капитал
Определенные индустрии, например, такие как фармацевтика или электронная промышленность, нуждаются в дополнительных навыках и знаниях, к примеру, языковых. Так, знание английского языка и низкая заработная плата являются основной причиной для многих компаний для аутсорсинга сервисных call-центров в Индию.
Казахстан находится на 31-м месте среди 157 стран по индексу человеческого капитала и на 10-м месте в плане обучаемости (данные Всемирного банка за 2017 год), что говорит о конкурентоспособности казахстанских рабочих в сфере трудовых навыков. Одновременно казахстанская экономика страдает «утечкой мозгов», говорящей о неблагоприятных условиях для высококвалифицированных сотрудников. По опросу, проведенному Фондом Фридриха Эберта в 2016 году, около половины студентов в Казахстане при возможности покинули бы страну для получения высшего образования. Авторы полагают, что это может быть связано с труднодоступностью качественного высшего образования в стране, а также высокой стоимостью обучения.
Казахстан к тому же страдает непотизмом, что замедляет экономическое развитие страны и также может быть причиной «утечки мозгов». Казахстан принял закон «О борьбе с коррупцией», который запрещает «совместную службу близких родственников», однако командные перемещения, устройство близких родственников в «дружественные» компании и другие формы непотизма остаются распространенной практикой.
Налоги
Низкие налоги являются одной из причин, по которой гиганты вроде Apple или Google инвестируют за рубеж – они стремятся снижать корпоративные налоги. В Казахстане инвесторы освобождены от корпоративных подоходных и земельных налогов сроком от 5 до 10 лет и налогов на имущество сроком до 8 лет, что делает вложения в Казахстан более привлекательными. Однако, по истечении данного срока, корпоративный подоходный налог составит 20%. Для сравнения, корпоративные налоги в Гонконге, США и Китае, экономиках с наибольшими притоками прямых иностранных инвестиций, составляют 16,5%, 21% и 25% соответственно, льготного периода в этих странах для инвесторов нет.
Инфраструктура и транспорт
Развитая инфраструктура может уменьшить расходы инвесторов в доставке и реализации товаров. Высокие расходы на перевозку товара на международный рынок являются минусом для инвесторов. При этом страны с доступом к морю и, соответственно, морским путям транспортировки (самым дешевым), имеют преимущества перед странами без доступа к морю. Казахстан относится к последним.
В республике тем не менее хорошо развиты торгово-транспортные пути, в том числе благодаря китайской госпрограмме «Один пояс и один путь», а также доступу к портам Каспийского моря. Однако, в индексе логистической эффективности (Logistics Performance index) Всемирного банка за 2018 год, Казахстан находится на 71 месте среди 160 стран. Индекс оценивает логистическую эффективность по 5 бальной шкале (1 – плохо, 5 – отлично) и включает в себя индекс эффективности таможни (скорость, простота и предсказуемость формальностей, оценка Казахстана – 2.66), индекс инфраструктуры (качество транспортной инфраструктуры, такой как порты, железные дороги, дороги, и информационные технологии, оценка Казахстана – 2.55), индекс международных перевозок (легкость в организации перевозок по конкурентоспособной цене, оценка Казахстана – 2.73), индекс компетентности (качество и компетентность логистических служб, оценка Казахстана – 2.58), индекс отслеживания (возможность отслеживания товаров, оценка Казахстана – 2.78), индекс своевременности (своевременность поступления товаров в место назначения в ожидаемые сроки, оценка Казахстана – 3.53). ИЛЭ был создан Всемирным банком для анализа и улучшения странами собственной логистической эффективности. Все вышеперечисленные индексы, кроме индекса своевременности, в Казахстане имеют значение ниже среднего.
Уровень инфраструктуры Казахстана находится ниже международных стандартов. Кроме того, по данным организации «Репортеры без границ», телекоммуникации в Казахстане находятся под строгим госконтролем и периодически подвергаются частичной блокировке. Временные блокировки вебсайтов и средств коммуникаций, которые также используются бизнесом, обходятся дорого и неизбежно затрудняют работу компаний.
Размер экономики и потенциал роста
Частой причиной инвестирования в экономику является возможность дальнейшего распространения продуктов производства внутри страны, куда вкладываются средства. Так, большая численность населения и высокий экономический рост являются положительными факторами для инвесторов.
Как и многие развивающиеся экономики, Казахстан имеет довольно высокий экономический рост – по 4,1% в 2017 и в 2018 годах. Для сравнения, за 2018 год экономический рост США составил 2,9%, Великобритании и Германии – по 1,4%. Как правило, после продолжительного роста экономика замедляется (исключением является Китай, показатели которого находятся выше 6% на протяжении уже 18 лет), Казахстан не является исключением и, согласно прогнозу Всемирного банка, экономику республики ждет замедление и стагнация в дальнейшие годы.
При этом рост экономики Казахстана прежде всего связан с добычей нефти, в то время как показатели производительности экономики ухудшаются, начиная с ранних 2010-х. Одно из предложений Всемирного банка - это уменьшение роли государства в экономике для акселерации роста иных секторов, помимо нефтедобывающей отрасли. За последние 10 лет Казахстан также ничуть не приблизился к производству дорогостоящих продуктов (продукты с высокой стоимостью, часто, но не обязательно ввиду обработки), что также видно из индекса экономической сложности (Economic Complexity index), который снижался с 2009-го по 2014 годы. На данный момент, Казахстан занимает 58 место из 125 стран в списке, составленном The Observatory of Economic Complexity.
Политическая стабильность и права на собственность
Неустойчивая политическая ситуация внутри страны является препятствием для инвесторов. Политическая ситуация в Казахстане была неизменной на протяжении десятилетий, но в настоящее время стремительно меняется. Отставка первого президента Нурсултана Назарбаева и избрание президентом Касым-Жомарта Токаева в ходе выборов, которые The Washington Post, к примеру, назвала «фарсом»? ознаменовали начало периода турбулентности. Несмотря на заверения властей в последовательности политики, в том числе и экономической, инвесторы очевидно ждут развития ситуации в стране.
Важной проблемой для Казахстана также остается коррупция. Организация Transparency International ставит республику на 124-е место из 180 стран по индексу восприятия коррупции? Что свидетельствует о высоком уровне коррупции. При этом попытки Казахстана решить проблему остаются практически безуспешными – о новых случаях коррупции становится известно ежедневно.
Валютный курс
Слабая валюта инвестируемой страны является положительным фактором для инвесторов, однако волатильность валюты неблагоприятна для них.
В Казахстане уже несколько лет действует плавающий обменный курс тенге, который был введен после пяти девальваций нацвалюты. Все это подтверждает зависимость тенге от внешних факторов и сохраняющиеся риски высокой волатильности.
Один из эффектов, оказываемых прямыми иностранными инвестициями – это укрепление валюты инвестируемой экономики, что имеет как хорошие, так и плохие стороны. Укрепление валюты может уменьшить инфляцию внутри страны, так как импортируемые продукты будут стоить меньше, однако дорогая валюта может негативно сказаться на экспорте, тем самым ухудшая платежный баланс.
Ресурсы
Ресурсы, необходимые для производства товаров, также являются причиной для инвестиций. Казахстан – редкий обладатель громадных запасов различных ресурсов – от кобальта до урана. Республика – одна из мировых нефтяных держав: 8-я в мире по величине разведанных запасов нефти, 2-я среди стран СНГ в горнодобывающей промышленности и 16-я в мире по добыче нефти.
При этом, по данным за 2017 год, Казахстан является 53-м в списке самых крупных экспортеров в мире, но экспорт из страны ежегодно сокращается на 11-12%, начиная с 2012 года. Основными экспортируемыми товарами являются сырая нефть (45%), рафинированная медь (6,9%), углеводородный газ (5,4%) и ферросплавы (5,2%).
Борьба Казахстана за инвесторов
Таким образом, Казахстан может быть привлекательным для инвесторов из-за относительно дешевой платы за квалифицированный труд, своего транзитного положения и инфраструктуры, которая развивается благодаря колоссальным инвестициям со стороны Китая, хорошему экономическому росту, высокому экономическому потенциалу, развитому финансовому сектору и положительному сальдо торгового баланса, а также огромному количеству ресурсов.
К числу негативных факторов для инвесторов можно отнести высокую зависимость экономики от цен на нефть, зависимость от сторонних экономик и, в частности, России, политическую нестабильность, высокий уровень участия государства в экономике.
По данным Национального банка Казахстана, общий объём инвестиций с 1993 по 2018 годы составил $301,1 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций за 2018 год составил $24,3 млрд. и $6 млрд. за первый квартал 2019 года, что на 7,8% больше аналогичного периода прошлого года. Следующей целью министерства национальной экономики является увеличение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций до $34 млрд. к 2025 году.
Основной сложностью для Казахстана остается привлечение инвестиций в другие сектора экономики для их дальнейшего развития, в то время как экономика продолжает зависеть от нефтяных цен.
По мнению Всемирного банка, если республика не примет необходимых мер и будет и дальше полагаться на нефть, страну ждет замедление экономики и стагнация ввиду ухудшения общей производительности. Институт предлагает Казахстану пойти по пути экономической диверсификации, уменьшать роль государства в экономике, более агрессивно и комплексно бороться с коррупцией и реструктуризировать экономику, чтобы стимулировать частные инвестиции.
Во Всемирной книге фактов ЦРУ говорится, что основными источниками беспокойства инвесторов касательно Казахстана являются коррупция, бюрократия и произвольное правоприменение, особенно на региональном уровне. Также беспокойство вызывает банковский сектор, который страдает от низкого качества активов и отсутствия прозрачности. Беспокойство также может вызывать возможная политическая борьба за власть.
Привлекательность Казахстана для инвесторов, очевидно, продолжит зависеть от решения множества проблем: улучшения качества инфраструктуры, диверсификации экономики, устранении коррупции (включая непотизм), уменьшения госучастия в экономике, политической стабилизации, улучшения прав на собственность и стимуляции развития сферы услуг. Пока же инвестиции останутся зависимы исключительно от привлекательности ресурсов, которыми обладает республика.