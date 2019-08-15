Зачем Китай вкладывает в Африку?

Китайские инвестиции и контракты в Африке к югу от Сахары составили в целом $299 млрд с 2005 по 2018 год, согласно China Investment Global Tracker. При этом далеко не все так утопично, как может казаться: часто африканцев используют как дешевую рабочую силу, требуют от них много работы, игнорируя при этом правила техники безопасности и охраны труда.

Китай как неоколонизатор?

Эксперты предпочитают вместо слова «неоколонизатор» использовать термин «мягкая сила». Его впервые использовал профессор Гарвардского университета Джозеф Най в своей книге в 1990 году. Китай предпринимает систематические усилия по расширению своей политики мягкой силы в Африке с момента проведения первого Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в 2000 году. Обязательства Китая варьируются от здравоохранения и гуманитарной помощи до академического, профессионального и культурного обмена. Например, в 2005 году в Африке был создан первый институт Конфуция. Институт финансируется китайским правительством и организует изучение китайского языка и культурных программ для широких масс. Пока в Африке находится 19 подобных институтов, и Китай планирует потратить 20 миллионов юаней на образовательные проекты, включая преподавание мандаринского языка в 50 местных средних школах.

Кроме того, Дебора Браутигам, профессор международной политической экономики и директор исследовательской инициативы Китай-Африка в Школе передовых международных исследований Джона Хопкинса, считает, что опасения напрасны: например, она пришла к выводу, что китайские кредиты, как правило, имеют сравнительно низкие процентные ставки и длительные сроки погашения. А еще создала исследовательский проект, на который ушло 3 года, чтобы доказать, что колониальная риторика, связанная с «захватом земли», на самом деле может относиться к фейковым новостям. Почти треть историй о том, что Китай приобрел половину сельскохозяйственных земель, что составило бы около 1% от всех сельскохозяйственных угодий в Африке, были ложными, а общий объем земли, фактически приобретенной китайскими фирмами, составил всего около 240 тысяч гектаров. Браутигам уверена, что это больше говорит о глобализации, чем о колонизации.

Как сами африканцы относятся к Китаю на данном этапе? Обычно они оценивают его влияние как положительное. Нет единой положительной или отрицательной точки зрения абсолютно всех африканцев на Китай, но данные опроса 2014 года показывают, что мнения в субсахарских странах в основном положительные, хотя отрыв и небольшой (45% – за, 40% – против). Пока что африканцы продолжают поддерживать экономический рост Китая, от которого зависит развитие их собственной экономики.