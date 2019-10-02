Как уголь побеждает солнце и ветер

Несмотря на наличие веских этических и технологических оснований для развития возобновляемой энергетики, главный мотив с которым инвесторы приходят в подобные проекты – извлечение прибыли. Чукин подчёркивает, что из-за огромной роли государства и наличия угольных мощностей на энергетическом рынке существует перекос, который делает Казахстан третьей страной мира с самым дешёвым электричеством. Стоимость одного киловатта в среднем составляет около 8,5 тенге, то есть, чуть больше двух американских центов. Тогда как среднемировые цены колеблются в пределах 5-8 центов. Подобных цен не должно быть, поскольку они не позволяют покрыть операционные расходы. «Сейчас наше государство субсидирует ВИЭ. На энергию из альтернативных источников нам поставили тариф в 5,5 центов. Если бы не было государственного ограничения рынка, мне не нужна была бы субсидия, я заработал бы те же самые деньги. Но если оставить ВИЭ без субсидий, стоимость её конечного продукта составит 8,5 тенге и такие проекты просто не смогут существовать. Они будут неподъёмны для закупщика».

Однако Чернов замечает, что инвесторы не так часто приходят на казахстанский рынок ВИЭ за прибылью. И, тем более, за улучшением экологии. Немало энергетических компаний пытается таким образом получить квоту на дополнительные выбросы углекислого газа, потому как основная их генерация связана с углём или другим видом сырья. Согласно условиям Киотского протокола, Казахстан обязан ежегодно сокращать количество выбросов или компенсировать невыполнение обязательств. Компенсация может представлять собой выплаты в экологический клуб, а может – развитие проектов альтернативной энергетики: «К примеру, не так давно одну из крупнейших углеводородных компаний, работающих в Казахстане, обязали построить солнечную станцию. Эта станция нужна им для того, чтобы получить доступ на рынок добычи углеводородов. Потому они собираются ставить на ней самую дешевую панель, которая только есть. Она будет менее производительной и займёт большую площадь».

Что мешает развитию ВИЭ?

Поскольку ресурсы для выработки солнечной и ветряной энергии бесплатны и потенциально неограниченны, основная проблема ВИЭ – отбить стоимость оборудования. Но эта задача под силу лишь тем, кто имеет ресурс на получение кредитной линии. В обоих секторах почти все денежные операции связаны с валютой. Обычно, поясняет Чернов, компании берут товарный кредит и предоставляют его БРК под обеспечение. Это позволяет им взять у института тенге и приобрести на них валюту. После этого, когда начинается период генерации энергии, предприятия получают тенговые доходы от KEGOC и платят их БРК. «Выходит так, что тот, кто имеет доступ к БРК, тот очень хорошо себя чувствует, а у кого нет такого ресурса, у того проекты простаивают. Даже если у тебя 15% собственных средств, а всё остальное тебе даёт в кредит иностранная компания, как ты с ней потом будешь рассчитываться?»

В идеальных условиях схема финансирования должна быть такой: компания заключает с KEGOC договор о закупке электроэнергии по определённой цене на 15 лет – это срок, предусмотренный законодательством. Цена при этом фиксируется у отметки в 45-47 тенге за кВт. Уже этого будет достаточно, чтобы получить ясное представление о всей экономике проекта. Проблема лишь в том, что в Казахстане не производят необходимое оборудование. Поэтому все попадают под валютные риски при покупке импортного. Если говорить о ветроэнергетике, то потенциально в стране хотят локализовать только производство металлической части башни. Но даже если увеличивать масштаб локализации, всё будет упираться в цену и качество. Может оказаться так, что казахстанская продукция будет сильно уступать зарубежной. Да и расходы на открытие новых производств явно будут только снижать привлекательность местного содержания. В любом случае, поднимать вопрос о локализации необходимо только при наличии перечня проектов на 5 или больше лет вперёд.

С этим замечанием согласен и Капенов. «Почему в солнечной энергетике нет казахстанских игроков? Потому что это такой сектор, где требуются долгосрочные инвестиции. Средний срок окупаемости солнечных станций 10-15 лет. Они капиталоёмкие, и им требуется тенговое финансирование. Соответственно, отсутствие финансирования в тенге сказывается на количестве инвесторов и темпах развития отрасли». Как и в случае с ветряной отраслью, производители солнечной энергии могут найти долгосрочное финансирование в тенге только в БРК, Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и Евразийском банке развития (ЕАБР). Эти институты предоставляют средства либо через валютные свопы, либо через собственные финансовые инструменты, но ставка по ним всегда больше 10%.

По мнению опрошенных экспертов, единственный способ стимулировать развитие ВИЭ в Казахстане – выстроить адекватную государственную политику. Но перед этим важно понять, для чего вообще нужно заниматься возобновляемой энергетикой и в какую сторону направить экономику. По мнению Чукина, развитие ВИЭ и развитие промышленной экономики – две принципиально разные задачи, едва ли совместимые между собой.

Второй вектор вряд ли может стать основным, потому как сегодня индустриальная экономика – это не концентрация максимально возможного числа производств в одной точке, а поиск места в общемировой промышленной цепи. «Прежде чем декларировать развитие промышленности, нам нужно просчитать экономическую целесообразность этой затеи. Чем-то таким у нас пытаются заниматься, но плохо. Для примера можно взять обе части госпрограммы Форсированного индустриально-инновационного развития (ФИИР). Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что обе они провалились. Но об этом никто не хочет говорить, потому что неприятно».

Для выбора первого вектора необходимо определить твёрдые приоритеты и критерии развития энергетики. То, что происходит с ВИЭ сейчас – это начальный этап развития, когда в существующую энергосистему встраиваются новые типы генерации. Пока система может их воспринимать, потому что это не сильно влияет на её структуру. Но если Казахстан приблизится к достижениям той же Испании, где ВИЭ генерирует больше половины потребляемой энергии, то энергетическая система изменится кардинальным образом, и прежде всего в тарифах. «У нас должна быть какая-то системность и понимание того, можем ли мы построить энергетическую систему на ветре, сколько это будет стоить и какие социальные последствия у этого могут быть. Я пока не видел, чтобы кто-то задавал такие вопросы и просчитывал их. А пора бы и посчитать».

Уже после определения цели необходимо задумываться о том, где и как брать деньги. Капенов полагает, что решением здесь может стать выпуск зелёных облигаций. Они помогут сократить ставку по кредитам и снизить конечную стоимость ветряной и солнечной энергии. Чукин в свою очередь подчёркивает, что в Казахстане должно появиться больше механизмов для привлечения внутренних и зарубежных средств. Но в реальности внутренний потенциал кредитования сильно ограничен. Не потому, что в стране вообще нет ресурсов, а потому, что для строительства объектов ВИЭ необходимо проектное финансирование, когда деньги выдаются под стройку, а не под какой-либо залог. Проекты в возобновляемой энергетике капиталоёмкие – в среднем оборудование станции на 100 МВт стоит порядка $130-140 млн. В Казахстане лишь два института имеют ресурсы, чтобы выдавать длинные кредиты: Единый накопительный пенсионный фонд и Национальный фонд. Но мандат каждого из них исключает такую возможность, потому что они должны сберегать свои активы для будущих поколений. «В итоге у нас остаются только коммерческие банки. Но, во-первых, они не дают деньги на такие проекты. Во-вторых, у самих банков сейчас не очень ситуация. Так что, кроме как брать за рубежом, особых вариантов у нас нет. Соответственно, основная политика должна быть направлена вовне. Нужно играть по правилам инвесторов», - резюмировал Чукин.

Что же касается экологии, то здесь, по убеждению Чернова, есть только одно эффективное решение – обложить уголь огромными налогами. Только под административным давлением производитель электроэнергии задумается о том, чтобы уйти в ветроэнергетику, построить себе 1000 турбин и спокойно генерировать прибыль: «В нынешних условиях вряд ли кто-то пойдёт на большие изменения. Это экономически невыгодно – такая траектория неминуемо приведёт к удорожанию всех товаров, включая потребительские. Плюс немаловажное значение здесь имеет социальный момент, связанный с трудоустройством людей. Без хорошо продуманного плана большое количество людей может остаться без рабочих мест».