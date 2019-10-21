Главное – не навредить: Минкультуры и спорта о строительстве курорта Кок-Жайлау

Норма, которая мне показалась достаточно спорной в законопроекте – это создание «трофейной охоты». Это достаточно странно, с одной стороны, мы защищаем краснокнижных животных, оберегаем их, с другой стороны, сами разрешим их отстреливать.

Уркен Бисакаев: Когда мы говорим о трофейной охоте, мы не первые, кто это придумал, и мы не выдумываем велосипед. Данная практика применяется во многих странах, где в первую очередь имеется проблема с браконьерством, где какие-то нормативные акты или госконтроль не может обеспечить сохранение популяций животных, защищаемых законом и прочее. И вот здесь как раз хороший опыт. Это доказано хорошо в Африке, Таджикистане, Монголии, на американском континенте - одними запретами мы ничего добиться не можем. Когда мы все запрещаем, всегда появляется какая-то сила, более тайная, которая продолжает наносить вред. В данном случае мы, наоборот, раскрываем определенные возможности для охоты.

Но ставим в рамки?

Уркен Бисакаев: Но ставим в рамки. Это четкие рамки. Здесь симбиоз такой: мы заинтересовываем само население в защите краснокнижных животных. Каким образом? Когда появляется богатый охотник, то в этой системе получения прибыли от трофейной охоты, задействуется широкий круг. В том числе сельские жители, те, кто любит охотиться, любит искать зверя, то есть – натуралисты. И они уже получают свое вознаграждение за то, что они нашли животное нужной категории. Здесь важен тот факт, что это старое животное, которое уже не приносит никакой пользы своей популяции. Он находит такое животное, отслеживает, передает тем, кто организует эту охоту, люди приходят, делают отстрел строго по разрешению, в присутствии соответствующих контролирующих органов, и забирают. Повторюсь, очень важный момент: отстреливают только очень старых животных. Простой пример. Стадо горных баранов. Самец, у которого только одна голова весит 28 кг. Ему тяжело ходить, у него огромные рога. Говоря научным языком, он должен покрывать свое стадо. Но он этого сделать не может. В то же время, он не дает молодым самцам, подрастающим, выполнять свою функцию размножения. Соответственно, КПД по размножению у стада очень низкое. Таким образом, убирая, изымая старого самца из природы, молодым открывается дорога. И эффективность размножения, увеличения численности намного раз выше.

В чем интерес населения?

Уркен Бисакаев: Условно, такая охота может стоить от 50 тысяч долларов и выше. Даже сегодня по нашим ценам это от 100 000 долларов и выше.

Актоты Раимкулова: Тот, кто стреляет, платит государству.

Уркен Бисакаев: Это только государству.

Актоты Раимкулова: Здесь есть мировая практика. У нас это 100 000 долларов. Это мы говорим только об официальной оплате. Но еще есть услуги, которые получают за проживание, за транспорт и прочее. Потом этот человек приезжает не один, он приезжает с группой. Практика Таджикистана, Монголии показывает, что в результате местное население сами браконьеров гоняют. Потому что это «живые» деньги. Они не дают браконьерам на их территории заниматься беззаконием. Сегодня браконьер что делает? Он говорит: «На тебе», дает копейки и идет нарушать закон. А здесь уже официально: высокие цены, хорошее вознаграждение.

Как заинтересовать население? Конечно, деньгами.

Уркен Бисакаев: Здесь идет мотивация местного жителя. Потом мы говорим о том, что мы еще и природе помогаем регулировать процесс размножения и развития стада.

А какой ежегодный доход вы ожидаете от трофейной охоты? Наверняка же делали определенные подсчеты?

Актоты Раимкулова: В среднем, по нашим расчетам, ежегодно будет происходить отстрел до 30 самцов на территории Казахстана. Чтобы вы понимали, сегодня около 17,5 тысяч особей горного барана, архара – около 15 тысяч голов. И в год из природы будет выводиться до 30 голов старых самцов.

То есть, государство все же будет ставить ограничения. И если, условно, спрос будет на 50 голов, Минкультуры и спорта откажет?

Актоты Раимкулова: Конечно. И здесь еще важно то, что деньги возвращаются в науку. То есть, не просто самца убили и забрали. Туша будет изыматься в научных целях, исследоваться. Это очень большой комплекс работ. Есть всемирный фонд горного барана, они очень сильно заинтересованы именно в такой модели. Так что эти условно 100 тысяч долларов уходят государству, фонду. Они возвращаются в науку, чтобы потом все это мониторить. Здесь еще ход прозрачности этой всей системы, так как сегодня мы не знаем, у нас недостаточно информации, где эти браконьеры охотятся.

Уркен Бисакаев: Огромное количество известных лиц за рубежом, богатых лиц, которых знают многие в мире, они тоже очень сильно увлечены трофейной охотой. Это хобби. Люди очень серьезно к этому относятся, готовы тратить огромные деньги. У меня в мажилисе спрашивали: «Получается, вы ограничиваете простых людей охотиться на архара». Извините, мы же это не из праздных целей организовываем. Сегодня я – простой человек, он – простой человек…. Если мы хотим охотиться, мы не нарушаем закон, на архара не ходим. Что из этого изменится для меня? Я как ходил по всем законам, брал путевку в соответствующее время года и так далее. Это должно так же продолжаться. А здесь мы вводим определенную опцию. Это в действительности занятость, доходы. Это очень сильно влияет на конкретные, отдельно взятые территории. Мы не говорим, что для Казахстана это принесет огромный экономический эффект. Но для конкретной территории это очень живые деньги.…

Актоты Раимкулова: Это опять же международный опыт, который нельзя игнорировать. Раз это есть, мы должны это учитывать и хотя бы регулировать.

Уркен Бисакаев: Мы приглашали наших монгольских коллег. И у них ценник на трофейную вырастал до 500 000 долларов. В эту сумму входит: они прилетают в Улан-Батор, пересаживаются на вертолет, а это опять деньги. Потом им ставят несколько джипов, это опять деньги. Всю дорогу они питаются, пьют что-то. Дальше идут в горы, их принимает какая-то семья, для этого выстраивает свои юрты. А охотники же прилетают делегацией до 15 человек. Охотой увлечен один, и пока он охотится, семья гуляет, на лошадях катается, наслаждается чистым воздухом, природой.

Для Монголии полмиллиона долларов, простите…

Уркен Бисакаев: Это и для нас большие деньги. Это реально огромные деньги.

Актоты Раимкулова: Сейчас в туризме все очень сегментировано. Есть для тех, кто любит шикарный отдых, есть средний. Очень много людей, которые присытились какими-то шикарными условиями, и хотят именно натуральное посмотреть, попробовать, поездить, в юрте пожить.

Для них это экстремальный отдых.

Актоты Раимкулова: Экстремальный, с одной стороны, с другой – познавательный. На земном шаре очень много мест, где не все побывали. И сейчас очень большой интерес вызывает Казахстан. Прежде всего тем, что у нас политически стабильная страна.