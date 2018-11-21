Уроки голосования

Она уточнила у сына, объяснили ли ему и его одногруппникам, по поводу чего собирают подписи, но тот ответил, что зашел в аудиторию немного позже и не может сказать точно.

«Для него эта ситуация была шоком, он был ошарашен. Может тут моя вина есть? Мы думаем, что если мы что-то знаем, то все это знают… Мы не так подробно обсуждали эту проблему (строительство курорта на Кок-Жайляу – V) раньше. Потом я ему сказала, что их использовали. Когда я ему все объяснила, его все это задело. Он у меня неравнодушен к природе», - говорит женщина.

Еще одна мать, Айгерим (имя изменено по просьбе собеседницы – V), также возмущена тем, что преподаватели АГБК, по ее словам, нарушили права ее ребенка, «заставляя несовершеннолетнего ставить подпись неизвестно за что на пустом бланке».

Сын Айгерим, Даулет (имя изменено по просьбе героя – V), опубликовал пост на своей странице в Facebook о том, что его группу заставили подписывать петицию за строительство курорта. На следующий день преподаватель попросила посмотреть, что он написал, и якобы заставила молодого человека удалить публикацию. Во время разбора этой ситуации с заместителем директора преподаватель, по словам студента (он говорит, что обсуждение шло при нем –V), намекала на отчисление Даулета, однако позже, при разговоре с директором колледжа, отрицала, и то, что у них произошёл конфликт, и свое участие в сборе подписей студентов. Как рассказывает Даулет, публикацию об инциденте сделал не только он, но и другая студентка колледжа, и в итоге преподаватель, собиравшая подписи, была уволена. Однако к тому моменту подписи уже были переданы по назначению.

«Расписалось, мне сказали, 968 учеников, то есть, это порядка тысячи учеников всего колледжа. Хотя после того, как я провел свой частный опрос, очень многие студенты были категорически против. И даже мои однокурсники, которые подписали данную бумагу, дабы просто не было такого скандала, как у меня с педагогом, они подписали еще параллельно онлайн-петицию против застройки. Это является все-таки показателем того, что эти подписи не несут никакого смысла», – говорит молодой человек.

Мать Даулета, в свою очередь, рассказала нам, что, по словам администрации колледжа, директор во время случившегося была на больничном.

«Директор колледжа принесла извинения за случившиеся в ее отсутствие, сделала выговоры преподавателям и кураторам за “чрезмерную” инициативность. Обозначила, что никто не вправе угрожать отчислением, так как данное решение принимать может только она на основании ряда пунктов согласно закона и устава колледжа. Как родитель, я конечно, была в шоке, т.к. о самой ситуации узнала от друзей — я была в командировке в Астане. Конечно, настроена была “недружелюбно” по отношению к представителям колледжа, которые пытались давить административно на ребенка. Ждала, что кто-нибудь со мной свяжется, но, увы. Удивило, что именно со мной так никто и не попытался связаться (даже пропущенных звонков нет). Так же удивило, что все посты по данной ситуации быстро удалялись - посты моего сына удалили преподаватели в день, когда грозились отчислением. Посты моих друзей в защиту моего сына снимались и удалялись по-звонку или просьбам людей, которым они не могли отказать... по крайней мере мне так они и говорили, когда звонили и объясняли, что их “очень просили” те, кому не могут отказать... на мой взгляд, очень странная и путаная ситуация, если пытаются даже такого рода посты “просить” убирать. Чем собственно и привлекли внимание еще большего числа людей к ситуации. Возможно, присмотрюсь к данному инциденту по приезду», - написала нам Айгерим (орфография и пунктуация авторские – V).

Она также утверждает, что говорила со своими знакомыми в Управлении образования Алматы, чтобы понять, «как вообще возможно отчислить моего сына за то, что они (преподаватели и кураторы) нарушили его права и закон?».

В управлении образования на наш запрос не ответили.

Не ответили на наш запрос и в управлении культуры и архивов – туда мы писали, чтобы узнать мнение их руководителя, Ханзады Есеновой, об информации, согласно которой давление оказывалось и на деятелей культуры, которые получают заработную плату за счет государственного бюджета. В частности, в социальных сетях можно было наткнуться на жалобы артистов оркестра при акимате Алматы.

Один из недовольных дал нам комментарий на условиях анонимности. Собеседник сообщил, что у него состоялась встреча с Есеновой. «Она сама позвонила, попросила встретиться в удобном мне месте», - сообщил участник оркестра, добавив, что Есенова сделала своим подчиненным, превысившим полномочия, устный выговор.

Фонд в поддержку демократии VS управление по делам молодежной политики Алматы

Один из ключевых аргументов противников строительства на Кок-Жайляу – общественное мнение, которое, по мнению эко-активистов, на их стороне. В пользу этого они приводили открытое письмо против курорта в урочище, под которым свои подписи поставили 19 тысяч человек.

16 ноября активный участник общественного фонда «Лига волонтеров», его бывший руководитель Аблай Кондыбаев написал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщал о том, что «Лига» якобы собрала 100 тысяч подписей за строительство на Кок-Жайляу. То есть, якобы больше, чем защитники урочища.

«Дорогие друзья, делюсь важной новостью. Мы собрали 100 тысяч подписей в поддержку курорта Кокжайлау! Многие из вас видели, как во время Общественных слушаний представителями движения «Защитим Кок-Жайлау» было передано открытое письмо с 19 тысячами подписей. Как сказал Талгат Калиев на общественных слушаниях, это даже не один процент населения. И еще как оказалось, большинство людей подписывали петицию против старого проекта еще 2014 года, тогда как проект 2018 года кардинально отличается от него», - писал Кондыбаев.

Он также негодовал, что якобы «защитники урочища говорят только о необоснованных минусах, не желая при этом участвовать в конструктивном диалоге». По его мнению, эту точку зрения «показали общественные слушания, которые едва не были сорваны из-за поведения этих самых активистов».

«Что касается распространения заявлений о якобы принудительном сборе подписей в поддержку Кокжайлау, то отвечаю – это провокация. Мы сегодня живем в таком времени, когда невозможно кого-то заставить, молодежь совершенно другая. Получается подписи «против» собирать можно, а сбор подписей «за» - это принуждение и нарушение прав?», - резюмировал Кондыбаев.