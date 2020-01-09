Аскар Жумагалиев: «Выбора нет, цифровизация вокруг нас»

Аскар Куанышевич, давайте поговорим о первых итогах программы цифровизации. Какие они? Насколько вы довольны: что получилось, что нет?

Вы же знаете, все госорганы, акиматы, государственные и частные предприятия вовлечены в цифровизацию. Многое делается и сделано. Понятно, что нас еще будет оценивать руководство и службы, которые этим занимаются, но, откровенно говоря, мы итогами цифровизации удовлетворены. В программе определен целый ряд показателей, которые нужно достичь. Например, мы должны были в этом году автоматизировать 80% всех наших услуг, 90% - в следующем. Да, было тяжело. Мы долго и упорно работали с государственными органами, но задачу выполнили. 80% государственных услуг автоматизировано и с 1 января 2020 года они будут запущены.

Что это значит?

Это значит, что гражданин, приходя за услугами, будет иметь большую возможность не приходить к государственному служащему, а получать через интернет, исключая человеческий фактор. Это значит прозрачно, без каких-либо коррупционных проявлений, что я считаю, очень важно.

Было поручение по поводу интеграции баз данных. Как проводится эта работа?

Интеграция баз данных – это боль каждого государства. Все информационные системы традиционно развивались в конкретных министерствах. И когда пришла пора всем интегрироваться, вылезли определенные проблемы. Я могу точно сказать, что в Казахстане мы эту проблему практически урегулировали. В этом году планировалось провести 195 интеграций, мы их довели до 300. То есть, более 300 интеграций в этом году госорганы уже завершили. И эту работу, конечно же, будем продолжать. Причем аппетит приходит во время еды. И мы с государственными органами понимаем, что есть еще люфт для оптимизации услуг, что можно некоторые услуги еще быстрее предоставлять, не требуя какие-то документы. Для этого нужны дополнительные интеграции. Поэтому, мы создали интеграционную платформу. Мы увидели такой хороший опыт у эстонцев. Они создали систему – X Road. Мы создали в Казахстане аналогичное решение - интеграционную платформу, которую назвали Smart Bridge. Она будет позволять интегрировать те или иные информационные системы госорганов не 7-8 месяцев, а меньше, чем за месяц. Кроме того, если раньше, чтобы все это делать, необходимо было большое количество документов: утверждать стандарт, регламент, правила…. То новым законом о государственных услугах, который недавно подписан, этот процесс упрощен. Остался один документ, который еще, плюсом ко всему, можно оформлять в электронном виде. Все это максимально упростит, более того, багодаря этому стоимость интеграции уменьшится в разы.

Вы говорите «стоимость уменьшится в разы». Цифровизация – это дорого?

Я вам сразу скажу об эффекте, отвечая на предыдущий вопрос: дорого или недорого. Буквально за два года реализации «Цифрового Казахстана», страна получила эффект – 600 миллиардов тенге. 600 миллиардов тенге! А в этом году государство потратило на «Цифровой Казахстан» 18 миллиардов тенге. Сопоставляя эти цифры, можно представить, на сколько цифровизация выгодна.

Если сегодня взглянуть чуть-чуть назад, еще недавно такого не было, чтобы мы могли спокойно безналично оплачивать те или иные услуги. Сегодня же приходишь в любое кафе, ты можешь по карте или через телефон оплатить. Ты можешь воспользоваться Каспи, Apple Pay, NFC и еще какими-то решениями. И все это спокойно и без проблем осуществляется. Но если задуматься, посмотреть хотя бы за горизонт в два года назад, когда не было «Цифрового Казахстана» - этого же всего не было. Сегодня человек четко видит передвижение автобуса на своем смартфоне и может выйти на автобусную остановку в тот момент, когда конкретно автобус придет. Я просто помню, когда учился в Алматы, жил в общежитие на втором этаже. До остановки было метров 800. И мы со студентами, когда видели автобус со второго этажа, делали забег на 800 метров….

Марш-бросок.

Да. Потому что автобус там чуть-чуть огибал, ехал не на прямую. И мы за это время успевали добежать до остановки и уехать в институт. А сейчас этого делать не надо. Сейчас это не только в Нур-Султане, но и в других городах появляется. Ты четко можешь график автобуса видеть и приходить в нужное время.

Вот такие цифровые решения нас постепенно окружают, и наша жизнь становится легче.

В принципе, да, люди же перестали даже наличные деньги носить….

Наличку, да, носить перестали. А на днях президент на Национальном совете общественного доверия дал нам поручение….

Это был мой следующий вопрос!

… чтобы государственные органы все-таки решили проблему граждан не брать с собой техпаспорт и водительское удостоверение. Аналогичное решение мы уже сделали для удостоверения личности. Если так можно говорить, мы его «прикрутили» к нашему мобильному правительству, и вы можете демонстрировать свое удостоверение личности через телефон. Его можно воспринимать как подлинное. Аналогичное решение мы можем применить и к техпаспорту, и к водительскому удостоверению.

В принципе, на любые документы?

На любые документы, данные по которым есть в базе. Тем самым, еще облегчим гражданину жизнь. Вы же знаете, сегодня практически все сотрудники полиции ходят с планшетами. МВД два года в рамках «Цифрового Казахстана» занималось вопросом максимального обеспечения планшетами. Сегодня, когда они имеют планшеты, когда у нас достаточно зрелые информационные системы, мы можем такое решение предложить. И в ближайшее время, я думаю, мы с министерством внутренних дел доработаем все эти вопросы и дадим этот сервис. Тем более, что технологически и технически мы готовы.