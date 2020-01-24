Экономике предстоит радикализация

Второе расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева обошлось без выговоров, но было наполнено критикой главы страны в адрес правительства. Президент увидел необходимость кардинальной реформы экономики и поручил провести ее быстро, а госаппарату попенял на неэффективность, сказав, что «так работать нельзя». Как второй президент объяснил необходимость реформ, что предстоит менять и сколько у правительства на это времени?
«Программа глубоких, возможно, радикальных реформ»
«Надо признать – темпы реализации реформ замедлились. Считаю важным подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны. Нам нужен новый экономический курс, который даст четкое видение ключевых проблем и методов их решения. Реформы требуют воли и решительности. Именно к этому я призываю правительство», - сказал Токаев.
«Новый экономический курс» должен включать рост доходов населения с созданием многочисленных рабочих мест и достойной оплатой труда, повышение качества человеческого капитала, создание прозрачной и прагматичной налогово-бюджетной политики, денежно-кредитная политика, динамичный финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное финансирование экономики, развитие частного предпринимательства и защиты конкуренции. Законодательство, считает Токаев, должно быть усовершенствовано – «от медицины до финрынков».
Курс реформ должен быть положен в «четкий и ясный документ», который будут готовить три структуры – правительство, администрация президента и нацпалата предеринимателей «Атамекен». Они должны завершить эту работу до 15 мая.
«Поручаю создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента. Центр будет функционировать на общественных началах. Помимо сотрудников администрации президента, в него войдут представители научного и экспертного сообщества. Может, по мере развития этого института он будет преобразован в агентство по реформам при президенте. Пока же давайте создадим Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ без каких-либо бюджетных затрат», - сказал глава государства.
«Так работать нельзя»
В связке с реформами экономическими Токаев говорил и о реформе госуправления. Он поручил завершить ее до конца года, отметив, что нынешняя конструкция является неэффективной.
«Так работать в условиях ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. Реформы придется проводить буквально через колено. Президент не может выступать в качестве надсмотрщика, заставляя чиновников быстро и качественно выполнять необходимую работу, контролировать ход реализации программы. Кстати, и премьер-министр не должен работать в таком режиме. Перед ним стоят совсем другие задачи. Поэтому госаппарат должен функционировать эффективно и оперативно», - подчеркнул Токаев.
Основу реформы президент видит в формировании кадрового резерва – сформированного списка из 300 молодых специалистов, которых планируется назначать на различные должности в ближайшее время.
«Госуправление – это аппарат, то есть люди, с которых общество будет спрашивать за успех или неудачу. Здесь потребуется серьезная реформа, которая утвердит принципы меритократии. До конца года мы должны сделать качественный рывок в реформе госуправления», - сказал он.
«Рост обеспечивает господдержка»
Правительству и акиматам «не удалось решить задачу конкуренции и увеличения доходов граждан», констатировал Токаев. Он отметил, что рост доходов населения обеспечен только за счет господдержки, тогда как уровень инфляции – высокий, а цены на продукты в среднем повысились на 10%.
«Высокий уровень инфляции, особенно на потребительские товары, которые съедают реальные доходы. Инфляция на эту группу товаров составила около 10%. Я давал поручения работать с ценами. К сожалению, констатирую, что и соответствующие министры и акимы эту работу провалили. Я понимаю, есть объективные трудности связанные с состоянием нашей экономики, волатильностью цен на зарубежных рынках, в целом уязвимость нашей экономики, но работу нужно было выполнять качественно, самое главное выполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые совершенно необходимы нашим гражданам», - отметил Токаев.
В этой связи он поручил разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан.
«Финансовая система больна»
Новому агентству финнадзора президент поручил срочно разработать подходы к оздоровлению финансового сектора.
«Финансовая система больна», - заявил Токаев. Он обратил внимание на снижение роли банков: «Кредитование корпоративного бизнеса снизилось, МСБ - на 18%, сельского хозяйства - на 48%». При этом растет потребительское кредитование, где две трети кредитов выдаются без залога. «Налицо серьезные проблемы в финсекторе», - уверен президент.
Он поручил решать проблемы банковского сектора без привлечения бюджетных средств.
Токаев также выступил за реформу фискальной и торговой политики, поручив проанализировать, в том числе и деятельность СЭЗ, от работы которых за последние 10-15 лет он «не видит эффекта».
Кроме того, правительству к середине года предстоит определиться с контурами модернизации пенсионной системы.
Он отметил, что «сделан первый шаг» в вопросе предоставления населению доступа к пенсионным накоплениям до выхода на пенсию. «Наша цель - не раздать все накопления сейчас. Нужно создать стимул для выведения зарплаты из тени», - отметил президент.
Приватизация, квазигоссектор, АПК
Досталось правительству и за деятельность в других направлениях. Токаев, в частности, раскритиковал кабмин за работу по приватизации.
«Следует признать, что темпы приватизации снизились. Хотя в докладе премьер-министра звучали вполне оптимистичные цифры. Собственники, то есть акиматы, министерства, нацкомпании, регулярно ходатайствуют о пересмотре списков и переносе сроков. Из плана приватизации исключено 127 объектов, в том числе, в 2019 году 20 объектов», - констатировал президент.
В этой связи он считает, что министерство финансов и министерство нацэкономики «должны наладить четкий мониторинг и контроль всего процесса приватизации, вне зависимости от ведомственной принадлежности».
«Следует расширить приватизационный список. Особо отмечу, что приватизации должна быть проведена справедливо и прозрачно. Средства от приватизации активов должны напрямую направляться в Нацфонд для будущих поколений», - поручил Токаев.
Также он поручил провести оптимизацию расходов в квазигоссекторе. По его словам, необходимо «определить расходы, которые можно безболезненно отложить».
Деятельность в сфере развития агропромышленного комплекса Токаев и вовсе назвал угрозой продовольственной безопасности.
«Ситуация в агропромышленном комплексе обоснованно вызывает нарекания. Несмотря на то, что за последние пять лет в АПК направлено свыше 2,4 трлн тенге, доля сельского хозяйства в ВВП страны не превышает 4,5%. Не удалось раскрыть экспортный потенциал. Сохраняются вопросы полноценной продовольственной обеспеченности населения. Половину продовольствия и продуктов, потребляемых в стране мы импортируем», - сказал Токаев, подчеркнув, что нужен новый и выверенный подход к развитию отрасли.
«Не мой принцип»
Завершая свое выступление, которое продолжалось один час и десять минут и заняло почти половину всего времени расширенного заседания, Токаев отметил, что решил обойтись без выговоров.
«Сегодня я не объявляю выговоры, но недостатков хватает. За рост цен можно было бы принять строгие меры», - сказал он.
«В целом объявление выговора - неэффективный путь достижения хороших результатов. Это мой принцип. Даю всем возможность исправить недостатки. Поручения необходимо исполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу и примем меры по освобождению от должностей лиц, кто не смог реализовать поставленные задачи», - заключил президент.
Отставки и перестановки, которых ждали наблюдатели, таким образом, отложены до весны. К 15 мая станет понятно, не только то, насколько радикальной окажется реформа экономики, но и кто будет ее проводить.