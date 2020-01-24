Экономике предстоит радикализация

«Так работать нельзя»

В связке с реформами экономическими Токаев говорил и о реформе госуправления. Он поручил завершить ее до конца года, отметив, что нынешняя конструкция является неэффективной.

«Так работать в условиях ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. Реформы придется проводить буквально через колено. Президент не может выступать в качестве надсмотрщика, заставляя чиновников быстро и качественно выполнять необходимую работу, контролировать ход реализации программы. Кстати, и премьер-министр не должен работать в таком режиме. Перед ним стоят совсем другие задачи. Поэтому госаппарат должен функционировать эффективно и оперативно», - подчеркнул Токаев.

Основу реформы президент видит в формировании кадрового резерва – сформированного списка из 300 молодых специалистов, которых планируется назначать на различные должности в ближайшее время.

«Госуправление – это аппарат, то есть люди, с которых общество будет спрашивать за успех или неудачу. Здесь потребуется серьезная реформа, которая утвердит принципы меритократии. До конца года мы должны сделать качественный рывок в реформе госуправления», - сказал он.

«Рост обеспечивает господдержка»

Правительству и акиматам «не удалось решить задачу конкуренции и увеличения доходов граждан», констатировал Токаев. Он отметил, что рост доходов населения обеспечен только за счет господдержки, тогда как уровень инфляции – высокий, а цены на продукты в среднем повысились на 10%.

«Высокий уровень инфляции, особенно на потребительские товары, которые съедают реальные доходы. Инфляция на эту группу товаров составила около 10%. Я давал поручения работать с ценами. К сожалению, констатирую, что и соответствующие министры и акимы эту работу провалили. Я понимаю, есть объективные трудности связанные с состоянием нашей экономики, волатильностью цен на зарубежных рынках, в целом уязвимость нашей экономики, но работу нужно было выполнять качественно, самое главное выполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые совершенно необходимы нашим гражданам», - отметил Токаев.

В этой связи он поручил разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан.