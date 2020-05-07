Великая китайская депрессия

Глубина падения

ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале, в течение которого закрылось около 460 000 китайских фирм, сообщило Национальное бюро статистики Китая (NBS). Это первое квартальное снижение по крайней мере с 1992 года, когда начали вести статистику. Падение, вероятно, продолжится и во втором квартале: «Это худший результат из всех, что мы когда-либо регистрировали», – прокомментировал Шехзад Кази, управляющий директор China Beige Book (CBB). Консалтинговая компания опросила более 3300 китайских компаний, чтобы оценить состояние второй по величине экономики в мире, и в первые три месяца 2020 года все основные показатели - от выручки до прибыли - оказались в зоне спада, чего также не наблюдалось за десять лет отслеживания.

Но некоторые аналитики все же сходятся во мнении, что цифра в 6,8% является чрезвычайно оптимистичной. Для сравнения JP Morgan прогнозирует, что экономика США сократится на 40% во втором квартале этого года.

Производственная отрасль Китая была главным катализатором роста экономики на протяжении многих лет. В 2018 году она принесла $4 трлн и составила 30% от общего объема экономического производства страны. Однако из-за коронавирусного кризиса и снижения экспорта по всем мировым цепочкам поставок производственный сектор Китая столкнулся с огромными экономическими потерями.

Но самым пострадавшим от кризиса в Китае стал малый и средний бизнес. В Китае вклад МСБ составляет более 60% ВВП (в США, к примеру, он равен 43%). Положение компаний усугубляется тем, что они обычно финансируются не крупными банками, а теневой банковской системой, которая не получает помощи от центрального правительства. «Все эти [малые] предприятия будут серьезно затронуты, – говорит Джеймс Нолт, специалист по Азии в Институте мировой политики. – Я не знаю, уделят ли китайские власти этому сектору особое внимание».