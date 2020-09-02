Как Китай устанавливает новый экономический порядок

Долгая попытка утверждения коммунизма в Китае была прервана в конце 1970-х годов, когда Дэн Сяопин, противник «Культурной революции» и фактический руководитель страны в период 1978-1989 годов, взял курс на построение капиталистической экономики. В течение десяти лет китайское правительство отказывалось от контроля цен и зарплат, чтобы расширить зону свободного рынка. Время от времени ему приходилось жестоко подавлять выступления сторонников демократизации – случай на площади Таньаньмэнь в 1989 году стал самым жестоким. Тем не менее многие из реформ команды Дэн Сяопина пользовались популярностью: крестьяне получали больше свобод, а в городах восстанавливалась торговля. Но преобразования конца 1980-х годов оказались крайне непопулярными, в результате чего часть из них пришлось свернуть.

С началом 2000-х годов страна продолжила трансформацию, правда уже в ином ключе. Замедлившееся движение к капитализму в предыдущие 10 лет не помешало Китаю стать основным направлением прямых иностранных инвестиций в следующую четверть века. Но инициировав программу выхода на глобальный уровень, Китай стал поощрять свои компании вкладывать деньги в зарубежные проекты. И если приток внешних средств в 2001 году занимал 15% в структуре инвестиций страны, то к 2015 году их объем вырос в 5,5 раз. Это при том, что поток внешних инвестиций в сам Китай держался примерно на том же уровне. Столь резкий поворот во многом был обусловлен вступлением страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Страна старалась прилежно соответствовать правилам организации, и взамен получала право доступа к мировому рынку. И хотя ВТО создавала некоторые препятствия для товарных и денежных потоков Китая, это не мешало ему накапливать экономическое могущество за счет собственной промышленной политики.

Китай и по сей день признает важность ВТО, позиционируя себя защитником принципов международной торговли. Но параллельно он расширяет сеть стратегического партнерства и двусторонних соглашений, тем самым разрабатывая собственную торгово-экономическую систему права. К этому Китай подталкивает и то, что США, Европейский союз и Япония официально не признают его рыночной экономикой, что сдерживает возможности страны в части заключения торговых соглашений. Потому Китай и стремится спроектировать собственное – Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), охватывающее Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею и Индию. Если страны смогут подписать учредительные документы в ближайшей перспективе, в совокупности на них будет приходиться около 32% мирового ВВП и почти 30% объемов международной торговли. Эту активность Китай дополняет множеством двусторонних инвестиционных договоров. К сегодняшнему дню страна подписала 145 подобных документов, 110 из которых вступили в силу. Это больше, чем у любой другой страны, кроме Германии.

Однако значение юридической рамки в китайской модели со временем становится все более второстепенным. Сегодня страна координирует совместные действия с другими правительствами преимущественно через меморандумы о взаимопонимании и неформальные договоренности. При такой прагматичной коммуникации текущие отношения государств оказываются на порядок важнее формальных юридических обязательств. За счет этого Китаю удается создать образ идеологически нейтрального партнера, что повышает шансы заручиться поддержкой зарубежных элит при создании рычагов воздействия на политику и экономику их государств. Решающее значение здесь имеет размер внутреннего рынка Китая, что обещает крупную экспортную прибыль, кредитные ресурсы и другую экономическую поддержку его партнерам. Уже после этого Китай дополняет эти инициативы двусторонними инвестиционными контрактами и соглашениями о свободной торговле.