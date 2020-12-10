Как коронавирус ухудшает ситуацию с бедностью?

Согласно последнему исследованию глобального богатства Credit Suisse, совокупное состояние домохозяйств во всех странах за последние 19 лет выросло почти в 3,4 раза до $399,2 трлн., увеличиваясь в среднем на 4,9% в год. Впрочем, динамику этого показателя сложно назвать равномерной из-за финансового кризиса 2008 года, в результате которого мировое богатство упало на 7,5%. И хотя с запуском программ стимулирования рост возобновился, последствия тех потрясений ударили по дальнейшему повышению благополучия домохозяйств.

Этот ущерб оказался существенным в условиях пандемии. Credit Suisse оценивает богатство домохозяйств на основе изменения стоимости активов, в частности недвижимости и индексов фондового рынка, а также малых и средних предприятий, вычитая из этого долговую нагрузку. И на эту стоимость окажут негативное влияние сокращение ВВП и более низкие перспективы роста в краткосрочном периоде. Наиболее пострадавшими оказались Италия, Британия и Франция, чьи экономики просядут на 9%. Следом за ними идут Германия, Россия и США, ВВП которых может сжаться на 5-6%. В разных частях Европы и Латинской Америки страны потеряют от 3 до 6%, а наименее пострадавшими окажутся государства Азиатско-Тихоокеанского региона, более слаженно и оперативно отреагировавшие на коронавирус. И Китай, который первым ввел карантин и адаптировался к его ограничениям, благодаря чему компенсировал 34% спад экономики в начале года его 55% подъемом.

Что касается индексов фондовых рынков, то после просадки более чем на 30% в середине февраля, уже в конце марта они приобрели уверенность, когда преуспевающие страны развернули большие стимулирующие пакеты. В результате рынки отыграли 20% потерь. Но говорить об этом факторе уместно только в отношении домохозяйств со средним достатком и выше. Другие же слои столкнулись с безработицей. Наиболее высокий уровень был зафиксирован в Греции (17%) и Испании (16%). Схожие показатели наблюдались в Латинской Америке, Турции и Филиппинах. В США они оказались чуть ниже – 11%, а во Франции и Италии – 8 и 9%. В сентябре Всемирная организация труда называла более детальные цифры безработицы: за полгода планета осталась без 500 млн. рабочих мест, при этом аналитики допускали, что к концу года она может вырасти еще.

На этом фоне аналитики Credit Suisse зафиксировали падение благосостояния домохозяйств по всему миру на $17,5 трлн. (4,4%) в первом квартале этого года. Примерно две трети этого снижения связано с обесцениванием национальных валют относительно доллара США. Наибольший ущерб фиксировали домохозяйства Бразилии (-24,4%), Южной Африки (-21,8%) и Мексики (-14,2%), Норвегии (-11,5%), России (-10,7%), Украины (-9%) и Чили (-8%). А наиболее уязвимыми группами оказались женщины, молодые люди и представители расовых и этнических меньшинств, поскольку их стартовые и карьерные возможности резко отличаются от других слоев населения. Но наблюдались и географические диспропорции: если граждане преуспевающих стран были вынуждены отказаться от лишних трат, то менее благополучная часть мира тратила свои сбережения или беднела.