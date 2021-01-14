Адам Болер, DFC: США совместно с Казахстаном и Узбекистаном хотят перезапустить инвестиционную активность в Центральной Азии

Вы наверняка знаете об укоренившемся представлении, что единственным региональным лидером является Казахстан. Можно ли говорить о том, что выбор двух стран для инвестиций указывает на сдвиг в понимании этой позиции, допустим, на дробление роли лидера?

Если вы посмотрите на уязвимые места региона, то они не связаны с отношениями Казахстана и Узбекистана друг с другом. Мне кажется, что они связаны с неустойчивым положением и недостаточным влиянием на других соседей. Наш анализ показывает, что Узбекистан никак не угрожает суверенитету Казахстана, или наоборот. Такие риски иногда создают другие страны. Мне кажется, что лучшим путем для Казахстана и Узбекистана будет иметь сильный регион вокруг себя. И по мере того как Узбекистан модернизируется, как он меняется в последние 3 года, он положительно влияет на позиции Казахстана, равно как и позиции всего региона. В конце концов, это приносит региону стабильность и силу, увеличивая степень его независимости от других стран. Потому мы наблюдаем игру не с нулевым счетом, а ситуацию, в которой сумма усилий двух стран обеспечивает им гораздо больший результат.

Оставляете ли вы при этом пространство для конкуренции двух стран за инвестиции? Или они будут распределяться равномерно?

Это зависит от самих проектов. Но позвольте мне уточнить: в момент, когда Узбекистан приступил к модернизации и стал демонстрировать успехи, интерес к региону заметно вырос. Думаю, это только помогает Казахстану и другим странам Центральной Азии. В своих инвестициях мы не собираемся отдавать кому-то большее предпочтение, мы будем очень внимательно смотреть на то, как они помогают Казахстану и Узбекистану, а также другим странам региона. Люди часто говорят о конкуренции между двумя лидерами. Всегда хорошо, когда есть кто-то подталкивающий тебя вперед. Но когда мы говорим о геополитическом и экономическом контекстах, я не наблюдаю противостояния Казахстана и Узбекистана. В гораздо большей степени я вижу очень крепкое партнерство между странами, которое усиливает положение всего региона. Разговор о конкуренции уместен только в рамках всего региона Азии, где одной из сторон борьбы за влияние как раз и является Центральная Азия. Геополитическая динамика имеет первостепенную важность. И если Казахстан и Узбекистан смогут улучшить состояние трех других центрально-азиатских стран, это должно гарантировать процветание региону. Поэтому и наши инвестиции могут направляться в другие точки Центральной Азии, которые будут интересны Казахстану и Узбекистану.

Какого рода проекты вы собираетесь поддерживать в рамках программы? И если вы можете уже сказать об этом, где именно они будут располагаться?

Мы пока не можем говорить о каких-то конкретных проектах, но у нас есть обширный список приоритетных областей. В Казахстане довольно давно говорят о диверсификации энергетического сектора. США сегодня является ведущим инвестором в казахстанскую энергетику, а сейчас нам становится интересна сфера возобновляемой энергии. Мы также изучаем сельскохозяйственную отрасль, которая имеет большие возможности для улучшений. Вместе с тем мы присматриваемся к туристическому сектору. В начале нашего разговора я упоминал, что хотя мы и смотрим в сторону больших инфраструктурных проектов, они не являются для нас приоритетными. Мы хотели бы, чтобы наши деньги доходили до малых предпринимателей, особенно женщин. Наша делегация делает очень большой акцент на помощи женщинам-предпринимателям. Инвестиции в их предприятия заставили меня задуматься не только о том, что они позволяют решить социальную проблему, но и о том, что страна едва ли может реализовать свой потенциал без задействования половины своего населения. Именно поэтому мы хотим быть уверены, что занимаемся проектами, где поддержку получают преимущественно малые и средние предприятия, и компании под управлением женщин. Думаю, что эти приоритеты будут дополнять друг друга.