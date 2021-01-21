Что не так с экономическим планом президента США Джо Байдена?

Неделей ранее Байден уже заявлял, что первыми его решениями на посту президента станут присоединение к Парижскому соглашению по климату, устранение запретов для притока людей из мусульманских стран, заморозка студенческих кредитов, остановка выселения граждан из-за неспособности платить ипотеку и ряд других. Большинство мер представляют собой обратную реакцию на действия Дональда Трампа, которая не потребует вовлечения Конгресса. Однако с его участием Байден намерен предоставить возможность получить гражданство миллионам иммигрантов без бюрократических препон.

Но основным пунктом программы Байдена на ближайшее время станет вливание $1,9 трлн в экономику. В прошлом году ВВП страны сократился на 3,6%, и даже 4% рост по итогам 2021 года позволит экономике увеличиться всего на 0,25% относительно итогов 2019 года.

Большая часть этих средств – $1 трлн − пойдет на социальную поддержку и налоговые вычеты. За счет них страна намерена обеспечить граждан дополнительными индивидуальными выплатами по $1400 (плюс к декабрьским $600), увеличить пособия по безработице с $300 до $400 в неделю, а также повысить минимальную оплату труда с $7,25 до $15 в час. Вместе с тем на борьбу с последствиями коронавируса направят $400 млрд, еще $300 млрд – на трансферты штатам для замещения выпавших налоговых доходов, и еще $130 млрд − на поддержку школ.

Акцент на социальную политику многие ученые и аналитики сочли поворотом новой администрации США к социализму. Но важно иметь в виду, что предвыборная кампания Байдена была построена на идее «возврата к норме». Ее неотъемлемой чертой является власть экспертов, которые принимают правильные и, как кажется, идеологически нейтральные решения в интересах не самых широких слоев общества. Вполне возможно, что нынешняя тактика стала для них вынужденным шагом, а не искренним желанием решить накопившиеся социальные проблемы. Она была выбрана на фоне широких протестов Occupy Wall Street начала 2010-х годов, демонстраций учителей в 2018 и 2019 годах, появления движения Black Lives Matter и других массовых выступлений последних лет, каждое из которых сигнализировало о разрастающемся социально-экономическом неравенстве.

Дополнительное беспокойство у команды Байдена стал вызывать резкий всплеск популярности социализма на волне двух кампаний Берни Сандерса и активности объединения Демократических социалистов Америки (DSA), количество постоянных членов которого за последние 5 лет выросло с 5 до 85 тыс. человек. Со времен Холодной войны социализм стал рассматриваться элитами США в качестве основной угрозы их государственности, а в ближайшее время эта система взглядов может и вовсе быть поставлена в один ряд с проявлениями неофашизма, расцвет которого связывают с президентством Дональда Трампа. И это может сыграть против «возвращения к норме», на которое надеется Байден, не говоря уже об основательном улучшении качества жизни граждан.

К нынешнему моменту ситуация в американской экономике сложилась так, что прибыль в ней генерируют преимущественно технологические платформы – Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft. В последние несколько месяцев в основном они стимулировали рост фондового рынка, еще сильнее обогатив своих владельцев с большими состояниями.

