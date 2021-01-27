Китай остается одним из ключевых факторов нестабильности мировой экономики

В среднем оценки международных институтов развития фиксируют 4-5% спад мирового ВВП в 2020 году, а также 2%-е снижение международной торговли. Китай при этом оказался единственным из государств Большой двадцатки (G20), кто показал, пускай и наименьший с 1976 года, но 2%-й рост. К началу сентября прошлого года объемы экспорта страны вернулись к значениям 2019 года, правда, лишь в результате 20%-го увеличения поставок в США. Другие же экспортные направления, особенно азиатские, снизили или сохраняют докризисный спрос на китайскую продукцию. Всемирный банк прогнозировал, что пандемия оставит за чертой крайней бедности (с суточными расходами менее $1,9) от 88 до 115 млн. человек, и по большей части это коснется стран Южной Азии и Африки. Ухудшение ситуации с доходами наименее благополучных групп населения как раз и наносит основной удар по торговым потокам Китая.

Но даже в этих условиях аналитики находят большой повод для оптимизма. В 2021 году экономика Китая поднимается сразу на 8,4%, и выйдет из пандемии с 10,6% увеличением ее размеров. Особенно показательно эти цифры выглядят на фоне ожидаемой прибавки 0,25% к ВВП США по итогам последних двух лет.

Но насколько крепким будет ожидаемый рост Китая? С уверенностью можно сказать, что страна продолжит сталкиваться с прежними дисбалансами и трудностями. Один из наиболее значительных касается ориентации страны на промышленное производство, а не на сферу услуг и розничных продаж. В силу этого Китай регистрировал 2,8%-й рост выпуска промышленных товаров на фоне 3,9%-го падения розницы. При этом довольно много людей пессимистично настроены относительно своего потребления в будущем.

Есть и другой неприятный момент в восстановлении Китая. Если правительства богатых государств увеличили финансовую поддержку людей, потерявших работу во время пандемии, то Китай сосредоточил свои стимулирующие меры на инфраструктурных проектах и дешевых ссудах компаниям. На первый план вновь вышла идея о том, что нужно помочь предприятиям, которые сохранят прежние рабочие места и создадут новые. Руководство Компартии достигло желаемого: формально безработица достигла прежнего уровня − 5,2%. Однако располагаемые доходы граждан выросли всего на 1,2%, а большая часть из них – преимущественно трудовые мигранты и жители сел – столкнулись с их снижением.