Почти 14% белорусского экспорта «не доехало» до Казахстана

Оказалось, белорусская продукция по дороге в Казахстан не только теряется по пути, но и может прирастать. Так, пахты, йогурта и кефира Беларусь экспортировала за январь-ноябрь прошлого года 2,6 тысячи тонн на $4,3 млн. В количественном выражении это в 3 раза больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

Если верить данным Казахстана, то импортировано за это же время 3,1 тысячи тонн белорусских пахты, йогурта и кефира. Заплачено за это $5,3 млн. Отмечается, что количественный прирост по сравнению с январём-ноябрём 2019 года произошёл в 4,4 раза.

Интересные расхождения произошли и с экспортом и импортом кофе. Если сравнить данные двух сторон, то получится, что Казахстан импортировал больше кофе, чем заявила Беларусь, причём за меньшую цену. Так, по белорусской статистике, экспортировано в Казахстан 8 тонн на $37,6 тысячи. Казахстан заявляет о импорте 9 тонн кофе из Беларуси за $36,3 тысячи.

Ну и следует помнить, что кофе в Беларуси не растёт.

Есть странные отличия не только по стоимости и объёмам, но и в сравнениях с предыдущими периодами. За отчётный период 2 тонны белорусского зерна злаков уехали в Казахстан. В отчёте говорится, что их стоимость составила $998. Сообщается также, что объём поставок оказался в 8,4 раза больше, чем в январе-ноябре 2019 года.

В статистике Казахстана указано 7 тонн, которые стоят $8,8 тысячи. А в количественном выражении импорт из Беларуси упал, составив только 49,2% к соответствующему периоду 2019 года.

По белорусской статистике цена 1 тонны составляет около $499, а по казахстанской — $1256. А 2 тонны каким-то образом превратились в 7 тонн.