​Как Казахстан может изменить подход к трудоустройству молодежи?

Также молодежь направляют на социальные работы, на которых государство субсидирует 35% от установленного для них размера заработной платы, а также летние работы «Жасыл ел» с зарплатами от 30 тыс. до 150 тыс. тенге. Наряду с этим в стране реализуется программа «Первое рабочее место», где работодатель трудоустраивает работника на постоянную работу сроком до 24 месяцев, при этом первый год полностью субсидируется местным центром занятости. В 2020 году в ней участвовала 1000 человек. Кроме того, по программе «Контракт поколений» в 2020 году было трудоустроено 500 молодых людей, которые заменили ушедших на пенсию специалистов. Помимо всех этих мер на практику в 2020 году было отправлено 34,6 тыс. молодых людей.

В прошлом материале Vласть объясняла, что низкий процент регистрации безработных в государственных центрах занятости свидетельствует о большом количестве незафиксированных безработных. Помимо этого, программы предлагают вакансии, которые не помогают безработным найти постоянную работу с хорошими условиями труда. Кроме того, основные причины миграции молодежи могут быть связаны с системной бедностью существенного числа казахстанских домохозяйств, материальным кризисом в семьях и дефицитом рабочих мест на рынке труда. Принимая это во внимание, можно сделать вывод, что политика государства не способствует росту занятости молодежи.

Казахстану предстоит столкнуться с обострением этой проблемы, учитывая изменение структуры экономики и приход новых поколений на рынок труда. Но власти из года в год воспроизводят одни и те же программы занятости, основной инструментарий которых − гранты, кредиты, образовательные курсы, субсидирование зарплатных ставок и создание временных рабочих мест с низкими зарплатами. Они помогают трудоустроиться относительно небольшой части молодежи и во многом направлены лишь на то, чтобы выполнить целевые индикаторы.

Так как молодые люди по-прежнему сталкиваются с низкими зарплатными ставками и отсутствием рабочих мест с достойными условиями труда необходимо подумать об альтернативах нынешней политики занятости молодежи. Однако она должна быть ориентирована не только на безработную молодежь, а на всю безработную часть граждан. Низкое трудоустройство молодежи – не самостоятельная проблема, а часть структурной проблемы рынка труда, которая должна решаться комплексно.

Новый вариант политики мы можем найти в работах американского экономиста Хаймана Мински и его последовательницы Павлины Черневой, выпустившей в 2020 году книгу «Case for а Job Guarantee». Их программа «Работодатель последней инстанции» – в которой правительство на регулярной основе производит найм всех безработных – строится на понимании того, что безработица − денежное явление, а ее уровень прямо зависит от размера государственных расходов. Чем больше государство тратит на гарантированные рабочие места, тем ниже безработица. При этом экономисты настаивают на том, что частный сектор, ориентированный на прибыль, не в состоянии обеспечить полную занятость в силу желания сэкономить на оплате труда, для чего нередко используются различные механизмы дискриминации соискателей. По мнению экономистов, государство – единственная инстанция, которая может очистить решение о найме от принципа максимизации прибыли, рассматривая его в качестве естественного права человека на труд и достойные условия жизни.