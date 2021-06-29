​Как поступления по КПН от малого и среднего бизнеса изменили местные бюджеты?

Влияние реформы

В результате этой реформы доходы от КПН действительно стали поступать в местные бюджеты. За 2020 год доходы местных бюджетов Казахстана выросли на 28% − с 6 до 7,7 трлн тенге. При этом поступления по КПН остаются незначительными – 482 млрд тенге. Особенно в сравнении с другими видами налогов: они меньше поступлений по социальному налогу в 1,5 раза (727 млрд тенге), и меньше поступлений по ИПН в 1,9 раза (930 млрд тенге). Причиной этому служат либо отсрочки, либо отмены по поступлениям КПН в связи с приостановлением деятельности многих субъектов бизнеса и налоговыми каникулами.

Слабая самодостаточность местных бюджетов имеет два основных следствия: низкие налоговые поступления и большую зависимость от трансфертов из республиканского бюджета. Поступающие доходы не позволяют покрыть растущие расходы, что приводит к увеличению дефицита местных бюджетов.



