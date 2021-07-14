Глобальная микрофинансовая лихорадка

Визионером микрофинансов стал экономист Мухаммад Юнус, которого удручало то, что бедняков в одной из деревень Бангладеш эксплуатировали местные ростовщики. Люди, нуждавшиеся в кредитах для покрытия базовых нужд, получали их по огромным процентным ставкам. Видя эти цифры, Юнус посчитал, что у бедных не может появиться стартового капитала для начала предпринимательской активности. Вместо ростовщических займов он придумал выдавать им небольшие ссуды под низкие проценты. Финансист верил в то, что эта категория заемщиков достаточно добропорядочна, чтобы вернуть выданные им средства.

В 1983 году Юнус учредил Grameen Bank в Бангладеш, который должен был обеспечивать бедных микрокредитами. Уставный капитал института на 40% состоял из средств физлиц, на 40% из средств правительства Бангладеш, еще по 10% вложили два государственных банка. За ссудами в Grameen Bank могли обращаться только те, кто имеет менее половины гектара земли или активы с аналогичной стоимостью.

Как и надеялся Юнус, выплаты по займам были чрезвычайно высокими. По сравнению с 40–60% показателями погашения в государственных банках, Grameen показывал феноменальные 98%. Однако постепенно стало ясно, что банк поддерживал низкие процентные ставки для своих бедных клиентов благодаря тому, что с самого начала получал множество правительственных и международных субсидий.

