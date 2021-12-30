Куат Акижанов, экономист: «Привлечение иностранных инвестиций любой ценой у нас до сих пор возведено в культ»

Куат Акижанов (PhD), ассоциированный профессор Высшей школы экономики КазГЮУ им. М. Нарикбаева, руководитель Научно-исследовательского центра политической экономии. До учебы в докторантуре и научно-исследовательской работы в Великобритании более 15 лет проработал на государственной службе, в том числе в администрации президента, министерствах юстиции, финансов и труда и социальной защиты.

Какие важные процессы в экономической и социальной политике Казахстана завершились, начались и продолжались в последние 30 лет?

Главный процесс последнего тридцатилетия − это неолиберальная реструктуризация, которая началась под видом реформ в 1990-е годы, продолжалась до сих пор и никак не закончится.

Неолиберализм – это социально-экономическая модель, основанная на принципах ничем не сдерживаемого рынка. Её основные принципы это: приватизация, дерегулирование финансового сектора и либерализация международной торговли, сокращение социальных расходов, и, главное, коммерциализация всех видов человеческой деятельности. Даже госуслуги стали предоставляться на принципах рыночных отношений.

Реализация этой модели не заканчивается потому, что мы втянуты в процесс глобализации, в котором обречены на периферийное положение. После 1991 года в мировом разделении труда нам могли предложить только эксплуатацию и вывоз наших природных ресурсов, чтобы «не нарушать» устоявшуюся глобальную цепочку поставок.

Взамен наш компрадорский класс получил возможность участвовать в перераспределении доходов от продажи сырья. Напомню этимологию происхождения португальского слова comprador – «покупатель». В европейских колониях Восточной Азии под этим словом понимался слуга местного происхождения, который занимался покупками для своего хозяина на местном рынке.

Приватизация стала ключевым инструментом в построении неолиберальной модели?

Да, в момент распада социалистического блока приватизация, как и другие части программы «шоковой терапии» − либерализация торговли и финансов; ужесточение денежно-кредитной политики − стала представляться неким лекарством, горьким и сильным, но необходимым для выздоровления. Главными проводниками приватизации начиная с 1980-х годов были Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация.