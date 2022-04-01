Что происходит с поставками российских товаров в Казахстан?

Спустя месяц после введения критических санкций в отношении России, ситуация с импортом ее товаров в Казахстан остается непредсказуемой. Однако пока дистрибьюторы, розничные сети и онлайн-магазины Казахстана не наблюдают снижения поставок от производителей одного из ключевых торговых партнеров страны. Наоборот, в связи с высвободившимися мощностями объемы ввозимых товаров увеличились. Но вероятность ужесточения санкций уже побуждает их искать возможности для замещения российских товаров, а также выстраивать альтернативные логистические маршруты.
По данным платформы FourKites, отслеживающей состояние глобальных цепочек поставок, за прошедший месяц импорт в Россию из других стран, от которого зависит непрерывность работы промышленных предприятий страны, сократился на 62%. Наибольший удар пришелся по промышленной продукции − объем ввезенных грузов просел сразу на 65%, тогда как поставки готовых потребительских товаров сократилась на 60%. Все эти товары необходимы России не только для насыщения собственного рынка, но и рынков постсоветского пространства, для которого она пока остается производственным хабом.
Несмотря на это, опрошенные Властью дистрибьюторы, розничные сети и онлайн-ритейлеры в Казахстане пока не сталкиваются с серьезным снижением поставок российской продукции. «Мы не ожидаем большого сокращения ассортимента российских товаров в ближайшее время. Наши поставщики прикладывают усилия, чтобы изменить цепочку поставок и чтобы продукция была в наличии. Они меняют ее на долгосрочную перспективу», − рассказал Власти PR-менеджер торговой сети Magnum Дмитрий Шишкин. Это же Власти подтвердили и в нескольких дистрибьюторских компаниях.
Расул Жанбеков, коммерческий директор онлайн-супермаркета Arbuz.kz, тоже указал на отсутствие проблем с поставками из России: «Наоборот, российские производители стали более активно искать покупателей с казахстанского рынка в связи с потерей возможности реализовывать свой товар в Европу». Сложности, по его словам, возникли только с продукцией крупных иностранных компаний вроде Mars, P&G и Nestle, производимой на территории России. Но и они начинают наращивать производство на других заводах, например, в Турции и Польше, откуда уже через 1-2 месяца продукцию смогут поставлять в том числе и в Казахстан.
Маркетплейс Ozon, на котором продается российская и зарубежная готовая продукция казахстанским потребителям, также сообщил об отсутствии каких-либо обрывов поставок. «Для покупателей в Казахстане открыта витрина, на которой доступен весь ассортимент Ozon. Мы продолжаем обрабатывать заказы в штатном режиме, наши сервисы и логистическая инфраструктура по-прежнему обслуживают продавцов и клиентов. Доставку товаров из России мы осуществляем посредством локальных логистических операторов из Казахстана, а также собственной логистики Ozon. Мы принимаем к оплате карты любых платежных систем. Как и раньше, мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и выплачивать регулярное вознаграждение продавцам», − рассказала Мольдер Рысалиева, генеральный директор представительства Ozon в Казахстане.
Импорту из России в Казахстан ничего не угрожает, пока казахстанские банки могут принимать рубль и конвертировать его в евро для расчетов с международными поставщиками, говорит собеседник Власти из логистического сектора. Это одна из главных причин почему проблем с ввозом российских товаров сейчас нет. Более того, из-за сжатия цепочек на внутреннем рынке, российские перевозчики и железнодорожные компании имеют ощутимый запас свободных мощностей, что позволяет им предлагать более дешевые услуги в сравнении с казахстанскими компаниями. «Загружать машины и вагоны тоже есть чем − что раньше туда грузили, то и продолжают грузить. Даже продукция для ресторанов McDonald’s поставляется из Подмосковья без всяких заминок».
Другая причина, которая будет способствовать удержанию импорта из России на высоком уровне, − финансовые и операционные трудности в сворачивании иностранных производств: «Тот же P&G не может просто взять и уйти из России. Их заводы − это активы, это взятые в прошлом кредиты, это сформированная производственная и логистическая инфраструктура. Максимум изменений, которые сейчас происходят − менеджмент иностранных компаний переезжает в Казахстан. Управлять бизнесом они будут из Алматы, но заводы в России они не смогут остановить. В противном случае те будут национализированы, и тогда иностранным компаниям придется фиксировать огромные убытки. Никто на это не пойдет. Да, они наверняка будут ограничивать поставки на российский рынок. Премиальная продукция на него не пойдет, но на другие рынки региона ее по-прежнему будут завозить».
Однако пока даже российские производители не понимают, насколько пострадают их поставки на внутренний и внешние рынки, констатирует Жанабеков. В связи с этим Arbuz.kz стал искать возможности закупа замещающих товаров в Европе и соседних с Казахстаном странах. Кроме того, в прошлом году онлайн-супермаркет начал развивать контрактное фермерство с казахстанскими производителями, что позволит ему обеспечивать клиентов локальными продуктами питания. Magnum также находится в поиске поставщиков альтернативных российским товаров, но больше в рамках обычной процедуры расширения ассортимента. Ozon в свою очередь планирует обеспечить широкий ассортимент товаров за счет привлечения новых продавцов в Казахстане, при этом не отказываясь от планов развития на этом рынке и задачи увеличения оборотов своего бизнеса.
Если какие-то российские производства все же остановятся из-за отсутствия комплектующих или сырья, тогда их продукцию довольно быстро заместят аналогичными товарами из других стран, отмечает собеседник Власти. Хотя выпуск продовольственных товаров в России в основном локализован − предприятия пищевой промышленности почти не работают с импортным сырьем.
Но даже если санкции скажутся на производственных возможностях России, казахстанские компании смогут нарастить объемы закупок из Китая, Турции и других стран довольно быстро. Все маршруты уже проработаны. Поставки европейской продукции, подчеркивает собеседник Власти, тоже были отлажены довольно быстро: если раньше из стран Балтии они шли в Казахстан через Россию, то теперь через Турцию и Азербайджан они поставляются в Актау, Атырау, Уральск и Актобе. Оттуда же уходит часть промышленных товаров в Россию, ввоз которых не запрещен санкциями.
По словам Шишкина, в случае резкого сокращения российской продукции для полного замещения цепочек поставок Magnum потребуется 2-3 месяца.
По оценке экономиста Жараса Ахметова, потеря импорта из России нанесет ощутимый удар по экономике Казахстана. За этим последует как спад ВВП, так и всплеск инфляции. Но все будет зависеть от того, насколько оперативно бизнес и государство найдут способы где и как заместить выпавшие объемы российского импорта. «Чем меньше времени им на это понадобится, тем быстрее выправится ситуация. Но восстановить выбывший российский импорт возможно. Это займет время. Катастрофы случиться не должно, но тяжелые времена неизбежны».
На фоне развивающегося кризиса, настаивает Ахметов, Казахстану нужно признать, что никаких доминирующих партнеров во внешнеэкономической деятельности быть не должно. У каждой страны, будь это даже Турция и Китай, есть риски, которые смогут реализоваться в самый неподходящий момент. Диверсификация импорта и международных экономических отношений − это главная стратегическая задача на сегодня и много лет вперед, настаивает экономист.