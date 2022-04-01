Что происходит с поставками российских товаров в Казахстан?

Маркетплейс Ozon, на котором продается российская и зарубежная готовая продукция казахстанским потребителям, также сообщил об отсутствии каких-либо обрывов поставок. «Для покупателей в Казахстане открыта витрина, на которой доступен весь ассортимент Ozon. Мы продолжаем обрабатывать заказы в штатном режиме, наши сервисы и логистическая инфраструктура по-прежнему обслуживают продавцов и клиентов. Доставку товаров из России мы осуществляем посредством локальных логистических операторов из Казахстана, а также собственной логистики Ozon. Мы принимаем к оплате карты любых платежных систем. Как и раньше, мы продолжаем обрабатывать платежи клиентов и выплачивать регулярное вознаграждение продавцам», − рассказала Мольдер Рысалиева, генеральный директор представительства Ozon в Казахстане.

Импорту из России в Казахстан ничего не угрожает, пока казахстанские банки могут принимать рубль и конвертировать его в евро для расчетов с международными поставщиками, говорит собеседник Власти из логистического сектора. Это одна из главных причин почему проблем с ввозом российских товаров сейчас нет. Более того, из-за сжатия цепочек на внутреннем рынке, российские перевозчики и железнодорожные компании имеют ощутимый запас свободных мощностей, что позволяет им предлагать более дешевые услуги в сравнении с казахстанскими компаниями. «Загружать машины и вагоны тоже есть чем − что раньше туда грузили, то и продолжают грузить. Даже продукция для ресторанов McDonald’s поставляется из Подмосковья без всяких заминок».

Другая причина, которая будет способствовать удержанию импорта из России на высоком уровне, − финансовые и операционные трудности в сворачивании иностранных производств: «Тот же P&G не может просто взять и уйти из России. Их заводы − это активы, это взятые в прошлом кредиты, это сформированная производственная и логистическая инфраструктура. Максимум изменений, которые сейчас происходят − менеджмент иностранных компаний переезжает в Казахстан. Управлять бизнесом они будут из Алматы, но заводы в России они не смогут остановить. В противном случае те будут национализированы, и тогда иностранным компаниям придется фиксировать огромные убытки. Никто на это не пойдет. Да, они наверняка будут ограничивать поставки на российский рынок. Премиальная продукция на него не пойдет, но на другие рынки региона ее по-прежнему будут завозить».

Однако пока даже российские производители не понимают, насколько пострадают их поставки на внутренний и внешние рынки, констатирует Жанабеков. В связи с этим Arbuz.kz стал искать возможности закупа замещающих товаров в Европе и соседних с Казахстаном странах. Кроме того, в прошлом году онлайн-супермаркет начал развивать контрактное фермерство с казахстанскими производителями, что позволит ему обеспечивать клиентов локальными продуктами питания. Magnum также находится в поиске поставщиков альтернативных российским товаров, но больше в рамках обычной процедуры расширения ассортимента. Ozon в свою очередь планирует обеспечить широкий ассортимент товаров за счет привлечения новых продавцов в Казахстане, при этом не отказываясь от планов развития на этом рынке и задачи увеличения оборотов своего бизнеса.