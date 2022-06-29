Асет Иргалиев, глава АСПИР: «Нам не кажется, мы уверены в достижении поставленных перед нами целей»

Большой вопрос в том, как этого добиться без политических реформ.

Поэтому президент и объявил политические реформы. Он с этого и начал. Тут прослеживается четкая логика.

Вы говорите про необходимость диверсификации, 30 лет мы обсуждали ее возможность через наращивание производственных мощностей. Но если учитывать фактор глобального экологического кризиса, потенциал такой стратегии будет серьезно ограничен. Хотелось бы понять, почему вы все еще держитесь за идею диверсификации и насколько понимаете те издержки, к которым может привести интенсивное расширение промышленного сектора?

В первую очередь, давайте разграничим понятия. Диверсификация экономики не ограничивается индустриализацией. Это процесс развития различных сфер экономики и переход от одного источника дохода к множеству. Когда говорят о диверсификации в нашей стране, то чаще имеют в виду уход от сырьевой направленности в сторону других отраслей – более развитой промышленности или сельского хозяйства. В этом направлении у нас есть определённый прогресс. Посмотрите на структуру, индустриальную базу, которая у нас была в 2008−2010 годы. Однако, в соответствии с веянием времени мы развиваем и другие направления. Появляется креативная экономика, какие-то ее элементы у нас уже есть. Это тоже часть программы диверсификации. Сфера услуг у нас тоже играет существенную роль. Вопросы транспортной логистики, в которой у нас есть потенциал — это тоже часть диверсификации экономики. Еще мы говорим про оптовую и розничную торговлю, у нее высокая доля в структуре нашей экономики. Но перед нами встает вопрос повышения производительности этой отрасли. Кроме того, у нас есть сельское хозяйство, там тоже есть большие возможности. Международные эксперты говорят, что мы входим в Топ-5 стран в мире по потенциалу аграрного сектора. Что касается, экологической повестки, то Вы правы во всём мире она приобретает критически важную роль. Однако, здесь также открываются возможности для диверсификации: сектор «зеленой» экономики– это новые ниши для развития. И это мы учитываем при разработке нового пакета реформ.

Но разве 30 лет опыта независимости не показали нам, что мы вряд ли можем стать большой промышленной страной?

Я этого не говорил. Как уже отметил, диверсификация экономики не заключается только в индустриализации. Но большой потенциал по индустриализации есть, и он последовательно реализуется. Понимая этот потенциал, правительство формирует планы по проектам. И это хорошо.

А в чем этот потенциал и кому он нужен? Учитывая, что нам постоянно говорят об ограничениях: мало населения, непонятно как инвестировать деньги, проблема удаленности населенных пунктов друг от друга, слишком высокая зависимость от продажи ресурсов и т.д.

Давайте все систематизируем. Казахстан — это открытая малая экономика, это надо признать. Мы открыты к инвестициям и внешней торговле. Любая открытая малая экономика − если стоит задача по ее динамичному и качественному развитию, которое приведет к повышению благосостояния населения − никогда самостоятельно, закрываясь от всего мира, не сможет этого сделать. Нет таких примеров. Посмотрите на Юго-Восточную Азию. Все образующие ее страны развивались, встраиваясь в глобальные цепочки добавленных стоимостей и поставок. Вопрос не в маленьком населении, вопрос в рынках. Вы же это имели в виду? Нам нужно ориентироваться на внешние рынки. Понятно, есть какая-то база, которую мы должны поднять у себя. Но поэтому мы продолжаем говорить, что должна быть базовая экономическая безопасность, самодостаточность. Поэтому у нас в свое время появилась программа «Экономика простых вещей». В то же время мы не должны заниматься повсеместным импортозамещением. Это просто нереально сделать. Есть страны, которые пошли на это, и мы знаем, чем это закончилось − ничем хорошим. Есть базовая экономическая теория, вопросы, связанные со сравнительным и конкурентным преимуществом. У одних стран они в одной группе товаров и факторах производства, у других − в другой. На базе этого формируется модель экономического развития.

Нам нужно формировать новый инвестиционный цикл. В связи с тем, что происходит во внешнем мире, это, скорее всего, будет тяжелее реализовать. Но работать в этом направлении все равно нужно. Условно скажем, в какую-нибудь отрасль пришёл крупный инвестор и создал новую экосистему. Шикарно же? Понятно, что, когда встанет вопрос об открытии такого бизнеса, глобальный игрок не будет ограничиваться рынком Казахстана. Он будет что-то производить и поставлять на внешние рынки тоже. Это экспортоориентированные инвестиции.

Но из-за усиления разногласий между США и Китаем американские и европейские инвесторы еще сильнее задумаются, прежде чем идти в наш регион. Еще и российский рынок теперь закрыт. К тому же, мы, вероятно, подходим к концу суперцикла высоких цен на нефть. Внутренние резервы для стимулирования экономики у нас тоже ограничены: Нацфонд истощается, налоги не повышаются, нелегально выведенные капиталы сразу и в большом количестве не вернешь. Какие есть выходы в этой ситуации?

Начнём с того, что Нацфонд и создавался с целью реагирования на кризисные ситуации и накопления сверхдоходов от сырья для будущих поколений. Другой вопрос, что как Вы верно отметили, мы являемся частью глобального мира. Начиная с мирового финансового кризиса 2009 года развитые страны пошли по пути количественного смягчения, то есть грубо говоря «печатали деньги» и практически бесплатно раздавали их. Пандемия вынудила продолжить эту практику для реализации антикризисных мер. В свою очередь, Казахстан, имея внушительную подушку безопасности в виде стратегических резервов, развернул масштабные программы по развитию инфраструктуры, поддержке бизнеса и занятости. Но это не может продолжаться бесконечно. Внутренние резервы еще заключаются в том, что мы должны принимать системные меры. И такие резервы есть.

Понятно, что в случае внутренних или внешних экономических шоков у нас всегда есть только два игрока: бизнес и государство. Частный сектор в таких ситуациях на какое-то время сжимается. У него уходит время на то, чтобы выправить свои балансы. Тогда на выручку приходит государство и говорит: мы заместим эту дельту спроса своим государственным спросом. Но нужно замещать эту дельту таким образом, чтобы не происходило вытеснения частных инвестиций на долгосрочной основе.

Тут мы встаем перед выбором: куда зайти? Экономическая теория показывает, что это инфраструктура. С одной стороны, создаются рабочие места, замещается спрос на ресурсы. Затем в среднесрочном и долгосрочном горизонтах растет производительность, потому что есть более качественная инфраструктура, с помощью которой создаются условия для более быстрого восстановления экономики. Но мы постоянно это делать не можем. Это пример контрцикличной макроэкономический политики, которая не может носить постоянный характер. Поэтому на системные вызовы нужно отвечать системными мерами.

Развязка этих системных моментов — это и есть внутренний и скрытый резерв. Убежден в этом как экономист. С другой стороны, понимаю, на что вы намекаете, говоря про внешнюю среду. Нужно работать над этим. Нельзя сказать, что из-за этого мы будем сидеть и уходить в себя. Такая политика никогда не приводила к чему-то положительному. Нужно работать над инвестициями.