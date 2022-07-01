Почему все дорожает и что может остановить рост цен?

Главными подорожавшими категориями, повлиявшими в том числе на рост всей остальной продукции, стали продовольствие, газ и нефть. Цены на зерно, один из главных потребляемых в мире сельскохозяйственных продуктов, по сравнению с прошлым годом повышались более чем на 50%. Стоимость газа продолжает обновлять исторические рекорды. Цена нефти марки Brent, достигавшая в июне $123,5 за баррель, уже не раз преодолевала наиболее высокие уровни 2013 года. В совокупности это приводит к удорожанию логистики и тарифов на электроэнергию, что подталкивает производителей повышать ценник на товары и услуги.

Международный валютный фонд связывает этот ценовой всплеск с отложенным потребительским спросом и эффектом разрыва цепочек поставок в период коронавирусных ограничений. Еще одной фундаментальной причиной повышения инфляции стала война России в Украине, последствия которой подстегнули вверх котировки нефти и газа. Но энергоресурсами все не ограничивается: санкции против России затруднили и поставки удобрений. Это дополнительно повлияло на стоимость продуктов питания, а также наметило угрозу дефицита продовольствия по всей планете. Но прежде всего среди стран с низким уровнем дохода, где продукты питания составляют 40% всей потребительской корзины.

Нынешний всплеск инфляции уникален, сложен и пока не может быть понят до конца. Однако его причиной нельзя в полной мере считать массовый отложенный спрос.

Безработица после пандемии действительно быстро сокращалась в большинстве стран ОЭСР по мере снятия карантина, и в некоторых случаях достигла исторически низких значений. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление на рынках труда произошло благодаря многим факторам, и прежде всего масштабным вливаниям денежных средств в начале пандемии, которые стабилизировали покупательную способность людей.

Но заработные платы не росли параллельно со снижением безработицы. Согласно расчетам ООН, уровень доходов трех из пяти работников в каждой стране мира до сих пор остается сопоставимым с уровнем четвертого квартала 2019 года. При этом корпоративные прибыли, особенно среди компаний, сосредоточенных в секторах энергетики, недвижимости и пищевой промышленности, стремительно растут за счет увеличения цен на конечную продукцию. Это происходит во всех преуспевающих странах, включая США, Великобританию, Австралию и Канаду.