Миф о престижной работе в бигтехе

Возвышение IT-отрасли

Расцвет IT-сектора, как пишет социальный теоретик Ник Срничек в своей книге «Капитализм платформ», наметился в конце 1970-х годов. Тогда начался продолжительный спад прибыльности в промышленных секторах западных стран, который увлек за собой показатели роста ВВП и производительности труда. Спекулятивный капитал в этот период устремился к «доткомам» − прародителям технологических компаний, которые сегодня специализируются на электронной коммерции, цифровых услугах, сервисах совместного пользования и интернете вещей.

Пик подъема доткомов пришелся на 1990-е годы. В течение десятилетия в них поступали колоссальные объемы венчурного капитала, достигнувшие к началу 2000 года почти 1% валового внутреннего продукта США. Это стремительно повышало стоимость акций технологических компаний, что обеспечило дополнительный приток средств с рынка ценных бумаг. В 1997-2000 годы акции цифровых компаний выросли на 300%, а их рыночная капитализация составила $5,2 трлн. К 2000 году сектор также получил более $412 млрд инвестиций, которые обеспечили многие дальнейшие прорывы в программном обеспечении, дизайне сетей, развитии баз данных и серверов.

Однако десяткам тысяч появляющихся тогда стартапов не хватало источников дохода. Поэтому они не обещали прибыли в краткосрочной перспективе, а настаивали на необходимости интенсивного роста с целью большей отдачи на капитал в будущем. Они рассчитывали занять доминирующие позиции в новой отрасли и приносить прибыль благодаря своему монопольному положению.

Восточноазиатский кризис 1998 года остановил бум технологических компаний. Но ряду стартапов удалось пережить его за счет мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы США. Снижение целевой ставки наряду с новыми формами обеспечения финансового сектора ликвидностью позволило фондовому рынку расти, а корпоративному сектору и обеспеченным домохозяйствам наращивать номинальное богатство вопреки отсутствию роста промышленного производства. Технологические компании продолжали быть окном возможностей.

В 2000-е годы помимо цифровой индустрии спекулятивные капиталы насыщали сферу недвижимости. Но прервавшееся в 2006 году повышение цен на жилье в США ударило по благосостоянию рядовых домохозяйств, и начало тянуть за собой остальную экономику. Это привело к снижению потребления и череде просроченных платежей по ипотеке, а затем ударило по финансовому сектору, который стал плотно связан с ипотечным рынком. Все это вылилось в мировой кризис 2008 года.

Но технологические стартапы вновь устояли за счет политики ФРС по спасению банков и компаний на грани банкротства. Развивающаяся ситуация подтолкнула американского регулятора на беспрецедентное снижение ставки с 5,25% до 0-0,25%. Схожий курс взяли и монетарные власти Евросоюза.

Практически нулевые процентные ставки сделали возможным появление нынешней структуры цифровой экономики. Этому способствовало то, что вслед за ставками упала доходность по целому ряду финансовых активов, в результате чего гораздо большее число инвесторов было вынуждено обратиться к более рискованным стратегиям, связанным с неприбыльными технологическими компаниями. А сам бигтех получил возможность постоянно кредитоваться, используя эти деньги для покрытия операционных расходов. Высвободившаяся прибыль при этому направлялась в офшоры, чтобы избежать уплаты всего объема соответствующих налогов.