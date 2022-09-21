​Как меняется логистический сектор Казахстана с началом войны в Украине?

В Казахстане начавшаяся война в Украине больше всего ударила по сегменту транзита. В 2021 году страну пересекло рекордное количество транзитных контейнеров − 1 млн. единиц. Однако в апреле, из-за нарушения цепочек поставок и производства, их объем упал на 21%. Основное снижение при этом произошло по направлению Европа-Китай: объем транспортировки по нему просел сразу на 43%.

Казахстанская сторона в лице нацкомпании «Казахстан Темир Жолы» начала переговоры с Китаем − его логистическими провинциями и платформами, − чтобы восстановить поток транзитных грузов. Нацкомпания также вела переговоры с Россией и Беларусью. Первые признаки восполнения транзитного потока появились уже к началу лета, причем как из Китая в Россию и Беларусь, так и в обратном направлении.

«Китай (в котором до сих пор действуют карантинные ограничения − .В) быстро реагировал на наши предложения, мы решали проблемы на ежедневной основе. В июле-августе, когда первые эмоции прошли, объемы перевозок из Китая в Европу стали восстанавливаться. В сентябре мы видим рост [контейнерного транзита] по этому направлению на 59%», − рассказал Ерлан Койшибаев, управляющий директор по логистике «КТЖ».

Что касается казахстанских экспортеров, то нацкомпания предложила им альтернативный российскому направлению Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), связывающий Европу с Китаем. Транспортировка грузов через инфраструктуру Азербайджана, Грузии и Турции с начала этого года уже выросла в 2,7 раза. Первые операции выявили ряд проблем, которые сейчас решают морские и железнодорожные администрации всех участвующих стран.

Движение грузов осуществляют и по коридору Север-Юг в направлении Индии и Пакистана через морские порты Ирана. Казахстану удалось добиться пятикратного снижения тарифов на контейнерные перевозки через Туркменистан, а также понижательного коэффициента и скидок до 44% на транспортировку различных грузов по территории Ирана, включая уголь, металлы и зерно. Иранская сторона также подтвердила готовность к пропуску около 7 млн. тонн казахстанских грузов. Помимо этого КТЖ продолжает сотрудничать с Российскими железными дорогами.

Двумя этими направлениями, по словам Койшибаева, пользуются многие крупнейшие компании: «Казхром», «Казфосфат», KAZ Minerals, «Казцинк», ArcelorMittal и другие. В целом экспорт казахстанской продукции в контейнерах за 8 месяцев 2022 года увеличился на 57% к прошлому году. А общий уровень контейнеризации вырос на 2,4% до 5,4%. «Это небольшие цифры, но они отражают большие изменения в грузообороте», − настаивает управляющий директор.

