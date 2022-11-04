Эрик Ливни, ведущий региональный экономист ЕБРР: «Центральная Азия может занять место России на рынках Евросоюза»

В ходе работы над диагностикой, еще два года назад я проводил интервью с человеком, который является видным представителем среднего бизнеса Алматинской области, причем обрабатывающей промышленности. Он рассказал, что на его заводе средний возраст трудящихся выходит за 60 лет, ну или близко к тому. У него нет возможности постоянно нанимать специалистов, которые ему нужны. Он постоянно испытывает дефицит кадров. Его стратегия развития заключалась в том, чтобы открыть завод с похожими целями в России. Он был уже построен в одном из промышленных центров, и там у него не было проблем с наймом людей. Думаю, что эта проблема будет в Казахстане еще долго.

Сейчас есть серьезные возможности по привлечению инвестиций, особенно когда уходит какая-то промышленность из России. Что-то из этого может приземлиться в Казахстане. Но чтобы это произошло, нам необходимо решить проблему кадров.

Когда вы говорите о необходимости урезать социальные расходы, вы не видите здесь никакой проблемы? В нашей экспертной среде существует мнение, что расширение государственных расходов ведет к тому, что у населения оказывается больше денег. Они тратят их на импортную продукцию, якобы подстегивая инфляцию, ослабление курса тенге и т.д. В то же время мы прекрасно видим, что у людей не растут зарплаты. Что доходы если не падают, то долгое время стагнируют. И что деньги, которые, как вы сказали, печатает государство через свои программы, в конечном итоге достаются людям с высокими доходами. И именно эти зажиточные группы покупают дорогую недвижимость, товары и услуги, и, вполне вероятно, разгоняют инфляцию. И это обостряет то самое неравенство, которое подстегнуло январские протесты.

У Казахстана и других стран Центральной Азии есть своя специфика рынка труда. У нас очень большая часть работающих людей занята неформально. У Казахстана чуть лучше эта ситуация, чем у соседей. Но доля неформальной занятости по-прежнему очень высокая. Не знаю, есть ли точная цифра, но я вас уверяю, что она на очень высоком уровне. Когда мы говорим о зарплатах, мы говорим о формальном секторе. То есть мы говорим о формальной занятости. Исходя из наших данных, Казахстан в числе лидеров по повышению зарплат. Кыргызстан вообще ушел в космос − там кому-то повысили зарплаты в два раза. У Казахстана второй показатель среди 38.

Понятно, как это достигается: повышение в первую очередь касается бюджетников. Но разрыв в доходах происходит за счет того, что зарплаты в формальном секторе растут, и я вас уверяю, что они растут постоянно, причем даже в реальном выражении. А в неформальной занятости у нас огромное отставание. Там происходит стагнация, потому что идет огромное предложение неквалифицированной рабочей силы. По сути, это демпинг. И за счет демпинга неформальные зарплаты стагнируют. И социальный разрыв у нас получается за счет этого. «Зарплатники» уходят вперед, потому что их мало, это люди с квалификацией. А остальные остаются позади.

Одной из главных проблем, прозвучавшей во время и после январских событий, стала высокая концентрация экономических ресурсов. Было явно указано на ее виновника − семью первого президента. Выйти из этой ситуации предложили с помощью демонополизации экономики и возвращения капитала из-за рубежа. Какое на ваш взгляд влияние это окажет на экономику?

Во-первых, нужно посмотреть как эти решения реализуют. Мы все надеемся, что они будут реализованы эффективно и быстро. Безусловно, в банковской и телекоммуникационной сферах, ритейле и строительном бизнесе конкуренция может возрасти. Если мы увидим расширение конкуренции в этих секторах, то увидим и более низкие цены, повышение качества продукции, появление новых товаров и сервисов. Все это будет на пользу.

Например, сейчас у ЕБРР только один банк-партнер − это Банк ЦентрКредит. Потому что все остальные банки так или иначе связаны с олигархами, с семьей. Мы ограничены в своих возможностях, и это значит, что мы не можем развернуть свои программы в той мере, в которой могли бы и хотели. Банки, если говорить о сегменте МСБ, не конкурируют за эти предприятия. Нет стремления выдать кредиты, финансировать новые проекты. Банки сидят на очень большой ликвидности, вкладывают деньги в государственной бумаги и на этом зарабатывают. Затем накручивают субсидированные дешевые государственные деньги, и им хватает. Нет конкуренции.

Как ее можно укрепить? Один из аспектов − это заход новых игроков, в том числе иностранных, насколько это возможно. В этом плане у нас есть очень хороший диалог с казахстанским регулятором, он сам хочет этого добиться. Вторая тема − это, возможно, укрупнение микрофинансовых организаций, их рост до банка с получением соответствующих лицензий, в том числе на привлечение депозитов. Необходимо увеличить возможности кредитования для всех, в том числе тех малых игроков, которым сейчас очень трудно получить доступ к деньгам.