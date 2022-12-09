Моника Иверсен, посол Германии: «Надеюсь, в будущем немецких компаний в Центральной Азии станет больше»

Как изменился Казахстан в восприятии Германии после январских событий и начала войны России в Украине?

Конечно, мы были удивлены январскими событиями. Из разговоров с гражданами Казахстана я понимаю, что для них они тоже не были ожидаемыми. Мы отметили и нашли действительно впечатляющим после январских событий то, что руководство страны решило пойти по пути социально-экономических и политических реформ. Мы поддерживаем направление этих реформ и считаем хорошим. Если посмотреть на мир, можно представить, что найдутся страны, которые пойдут по пути усиления репрессий. Поэтому направление изменений в Казахстане нас порадовало. Мы с нетерпением ждем, когда их реализация продвинется вперед и мы увидим результаты.

Как вы можете оценить первые шаги, которые сделал президент Токаев и его администрация? Насколько последовательными они вам кажутся?

Мы видим, что проводится довольно много институциональных реформ. Президент ограничивает свою власть до определенной степени, политическая система Казахстана перестает быть суперпрезидентской, меняются электоральные процессы. Мы также видим определенные ограничения в отношении членов семьи и родственников главы государства. Все это, конечно, вытекает из прошлого опыта. Мы видим очень активные перемены на институциональном и административном уровнях. Кроме того, мы видим некоторые вещи, которые будут ограничивать нечестный бизнес. Предприятия меняют курс развития, и это хорошо.

Я думаю, что экономические реформы, которые состоят в том, чтобы подавить коррупцию, диверсифицировать экономику, сделать ее конкурентоспособной, демонополизировать определенные сферы, займут больше времени, чем ожидается. Но это способно изменить мышление стороны, принимающей решения. Нас ждет более длительный процесс преобразований. Но я надеюсь, что он будет поддерживаться и в итоге окажется успешным. Я также надеюсь, что эти реформы включат в себя принципы верховенства закона, защиты прав человека и права на свободу собрания. Я знаю, что после января трудно говорить о протестах, но все же мы подразумеваем мирные собрания. Мы видим начало этой работы и мы надеемся, что гражданское общество будет больше включено в эти реформы. На этот счет есть разные мнения, разный опыт. Но этот шаг было бы хорошо сделать.

Вы также спросили о российской агрессии против Украины, которая, конечно, поставила ряд других проблем перед Казахстаном и его внешней политикой. Страна пытается ладить со всеми, иметь как можно более хорошие отношения c каждым государством, что Германия так же пытается делать. Происходят события, которые ставят Казахстан в более напряженное положение, чем обычно. И в этих обстоятельствах нас впечатлило то, что в самом начале президент сделал заявления, которые ясно дали понять, что Казахстан не признает аннексированных территорий. И что Казахстан не будет участвовать в этом конфликте. Эти два заявления были сделаны в самом начале. Они очень важны, поскольку показывают, что в нынешней ситуации Казахстан хочет следовать политике, отвечающей собственным национальным интересам.

Мы понимаем, что это непросто, учитывая не только все исторические связи с Россией, но и нынешние, экономические, в том числе если мы говорим о Каспийском трубопроводном консорциуме. Мы также считаем важной вашу позицию по санкциям: Казахстан не собираетесь быть страной, обходящей санкции против России. Позиция Казахстана после начала войны − довольно значимое в политическом плане событие. Оно побудило иностранных наблюдателей еще больше заинтересоваться Казахстаном и Центральной Азией в целом.

А до начала войны Казахстан меньше следовал собственным интересам? И как в связи с этим Германия сейчас меняет основу для двустороннего сотрудничества?

Я не думаю, что стоит говорить об изменении того, как мы воспринимаем Казахстан. Он всегда был для нас самым важным политическим и экономическим партнером в Центральной Азии. Вы, возможно, знаете, что еще в 2007 году, когда Германия председательствовала в Европейском Союзе, мы продвигали стратегию Центральной Азии для ЕС, и мы снова поддержали ее в 2017 году. Таким образом, Центральной Азии всегда уделялось особое внимание. Было ясно, что причина этого − ее экономический потенциал и политическая стабильность. Я думаю, что основа сотрудничества нисколько не изменилась. Надежность этого партнерства стала даже крепче благодаря позиции, которую занял Казахстан в этой сложной для региона ситуации. И поэтому мы надеемся еще сильнее расширить это сотрудничество. Это также было одним из мессиджей делегации МИД, посетившей Казахстан в конце октября.