Что ждет экономику Казахстана в 2023 году?

Всплеск инфляции, вызванный последствиями пандемии коронавируса, войны в Украине и не всегда оправданным повышением стоимости продукции компаниями, в 2022 году стал проблемой глобального характера. Как пишут исследователи из Institute for New Economic Thinking, во всем мире эти события спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, продовольствие и контейнерные перевозки. Следствием последнего стали задержки в поставках и наслоившийся на это дефицит комплектующих, в результате чего потребители ощутили нехватку промышленных товаров.

Но с гораздо большими трудностями сталкиваются сегодня развивающиеся страны. Многие из них являются крупными импортерами энергоресурсов и сырья, удорожание которых отражается на всех других группах производимых ими товарах. Рост цен затронул и сегмент удобрений, недостаток которых возник в связи с санкциями, наложенными на их крупнейших поставщиков − Россию и Беларусь.

Как следствие, развивающиеся страны, обеспечивающие выпуск трети мировой сельхозпродукции, вынуждены сокращать производство. Это сказывается не только на объемах конечного экспорта, но и внутренней продовольственной безопасности. При том, что домохозяйства развивающихся государств тратят на продукты питания от 30 до 50% своего бюджета. Таким образом, люди сталкиваются и с падением реальных доходов, и с угрозой продовольственного кризиса. Аналитики Oxfam прогнозируют, что из-за всех этих проблем по итогам года число людей, живущих в крайней бедности, может вырасти на 263 млн. человек.

Развитые государства, от монетарной и финансовой политики которых во многом зависит положение развивающихся, продолжают бороться с инфляцией повышением ставок. Однако ужесточение монетарной политики помимо роста бедности ведет весь мир и особенно развивающиеся страны к стагфляции − низкому или отсутствующему экономическому росту при нулевой инфляции. И глубина кризиса будет только усиливаться по мере повышения ставок ФРС США и Европейского центрального банка.

Все это применимо и к Казахстану, который вслед за всем миром за год повысил базовую ставку на 7 процентных пунктов - до 16,75%. Денежно-кредитная политика, сдерживающая инфляцию, сама по себе ведет к снижению глобального экономического роста, а он, наряду с другими проблемами, влияет на стоимость углеводородов, динамика которой повернула в отрицательную сторону в июне этого года. К нынешнему моменту нефть марки Brent подешевела более чем на 30% до $83,5 за баррель.