Той как способ выживания в регионах

Современное понимание казахского слова той охватывает празднование не только всех важных этапов жизненного цикла человека (рождение ребенка, его первые шаги, поход в школу, свадьбу), но также его возрастные юбилеи и другие разные поводы. Почти наверняка все казахстанцы хотя бы раз были приглашены на той или сами устраивали торжество в честь важного события в жизни семьи. В последнее время тои в Казахстане, особенно свадьбы, подвергаются жесткой общественной критике за свой размах и огромные, порой совсем не по карману, расходы. Пышные свадьбы в кредит, празднества на 100 и более человек в ресторанах-дворцах, лимузины в аренду, развлекательное шоу с элементами “концертности” (например, шашу деньгами с вертолета) и армия операторов и фотографов − примерно таким образом устроен среднестатистический той в стране. Но что за всем этим стоит?

Той - это целая индустрия, с помощью которой обычные люди зарабатывают себе на жизнь: для кого-то той может быть единственным доходом, а для некоторых − возможность генерировать дополнительный заработок. Так или иначе, в регионах страны той-индустрия является частью неформальной/неофициальной экономики. Для написания этой статьи мы посетили населенные пункты двух областей Казахстана: Жетысу (с населением 698,700 человек) и Жамбылской (с населением 1,216,236 человек).

Как известно, в экономике двух областей преобладает аграрный сектор (наряду с химической промышленностью в Жамбылской области), но эта отрасль доступна не всем их жителям. Согласно рейтингу конкурентоспособности регионов Казахстана, составляемому Forbes.kz, в обеих частях страны наблюдается высокая доля самозанятых. Более того, самыми крупными населенными пунктами в этих областях после административных центров (Тараз и Талдыкорган) являются моногорода с частично функционирующей промышленностью и хронической безработицей: Жанатас и Каратау в Жамбылской и Текели в Жетысу. Поэтому для местных безработных и людей с низкими доходами той − это возможность прокормить семью и свести концы с концами в рыночных условиях.

Во время полевых исследований в области Жетысу некоторые тамада боялись давать интервью. Многие думали, что мы из налоговой и проверяем их на предмет своевременной уплаты налогов. В большинстве случаев профессия тамады для местных является второстепенной, а их основной работой, например, может быть позиция на госслужбе или в других госучреждениях. Как правило, многие работающие тамадой чаще всего не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей. Впрочем, это касается и других местных бизнесменов, которые связаны с той-индустрией.

Примечательно, что в некоторых случаях в Жамбылской области той является неформальной формой кредитования. Одна из наших информанток рассказывала, что если нужно срочно сделать ремонт в доме или решить другие финансовые проблемы домохозяйства, то всегда можно провести той. Другому мужчине нужно было закончить строительство дома, поэтому он тоже решил провести той: “Я сделаю той - отобью [расходы] и еще дом дострою.”

Той на 150-450 гостей (обязательно включая приглашенных из крупных городов), по меркам регионального городка с 25-тысячным населением, обходится организатору примерно в 1-1,5 млн. тенге. При этом большинство местных услуг организатор торжества может заказать в кредит/долг по устной договоренности. После проведения тоя организатор может собрать около 2 млн. тенге, что позволит ему не только сразу расплатиться со всеми долгами и местными бизнесменами той-индустрии, но даже получить небольшую прибыль. Следуя логике “экономики подарков” (по мысли американского антрополога Синтии Вернер), среди местного населения существует правило: нельзя возвращать сумму меньше той, которую тебе когда-то подарили.