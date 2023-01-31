Ценность собственности

Помните расхожую в Казахстане шутку, появившуюся после того, как новая столица Астана стала приобретать нынешние размеры и лоск? Чтобы развить деградирующий город, нужно объявить его столицей. В этом несколько нелепом утверждении заключается огромная доля правды, которая актуальна не только для нашей страны. С обретением статуса столицы город наблюдает рост стоимости активов и, как следствие, появления большего объема экономических благ. В нашем случае − это инвестиции. Риелтор в любой стране подтвердит, что после назначения какого-либо региона или города центром экономической активности, цена жилья в нем вскоре взлетает вверх.



Обратное тоже имеет место. Например, недавняя техногенная катастрофа с теплосетями в Экибастузе, во время которой был введен режим ЧП, спровоцировала разговоры об эвакуации целого города. Это еще неоднократно скажется на экономическом и миграционном благополучии города. Но интересно, как на стоимость жилья в Экибастузе повлияет данная ситуация? Этот далеко не риторический вопрос соткан из клубка проблем, связанных с ростом регионального неравенства в нашей стране.

Такое неравенство выражается в самой различной форме и пронизывает все аспекты жизни: от качества дорог в Астане в сравнении с дорогами в Хромтау, до качества школьного образования в областных центрах и в моногородах. Краеугольный камень этого неравенства – ценовая стоимость активов или потенциальная стоимость, которую можно получить от такого актива.

В 2021 году некоторые эксперты оценивали ежегодный объем инвестиционных сделок в секторе жилой недвижимости в Астане в $800 млн. Такое не снилось подавляющему числу областей. Квартиры в Караганде стоят дороже, чем в Экибастузе, особенно на фоне новостей о замерзающих домах и школах. Но стоимость квартиры в Астане еще выше. Тем не менее за круглую сумму вы получаете возможность приобрести очень ценный, даже инвестиционный актив. Тогда как жилье в большинстве областей страны не обладает таким потенциалом.

Динамика цен на жилье или другие активы в разных регионах страны является как отражением, так и следствием того, как и почему строится региональная политика в Казахстане. Анализируя их стоимость мы можем понять то, как перераспределяются ресурсы для развития между условным центром и условной периферией страны. Подобные механизмы являются частью политической экономии капитализма-рантье (извлечения ренты из имеющейся инфраструктуры/сырья вместо развития производств), закрепившегося в стране в результате неолиберальных реформ 1990-х годов.

При наличии какого-либо ресурса у того или иного региона (в случае Казахстана − природного сырья), государство худо-бедно будет вливать в него средства. В том числе в виде частных инвестиций, которые, однако, нужно будет возвращать. Здесь важно подчеркнуть, что различные формы финансирования региона используются не для повышения благосостояния местного населения, улучшения качества образования в местных школах, расширения социальной инфраструктуры вроде больниц и библиотек. Главная цель таких вложений − которые иногда являются чистыми дотациями – получить как можно больший возврат от них. Очень часто, когда инвестор «отбивает» свои инвестиции, местное население получает в качестве «побочного эффекта» от такого повышенного внимания рост цен и стоимости активов. Но в сухом остатке это выгодно только местным рантье, поскольку для всех других эти активы, особенно жилье, становятся менее доступными.