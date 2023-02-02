Эльмира Сатыбалдиева и Балихар Сангера, исследователи: «Говоря о региональном неравенстве, мы не должны забывать и о классовом»

Сангера: Когда мы ведем речь о непроизводительных регионах, мы утверждаем, что они получают выгоду от богатых регионов. Получается что-то вроде эффекта «просачивания». Но в реальности мы этого не видим. Почему? Это связано с тем, что класс рантье − очень богатые люди − смогли вывести свои деньги за границу, в налоговые гавани для покупки недвижимости в Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Почему? Потому что это приносит огромный доход.

Ведь гораздо легче положить деньги в банк или вложить их в недвижимость, затем подождать пару лет и увидеть, как они растут. Вы ничего не делаете при этом, риск минимален. Это, как говорили Адам Смит и Джон С. Милль, почти что «делать деньги во сне», то есть не прилагая усилий. И все это вместо того, чтобы заставить вас рисковать, занимаясь продуктивными, капиталоемкими и более творческими вещами. Вместо этого нужно просто получить напечатанные деньги, приобрести на них собственность или другие активы, а затем смотреть, как растет их стоимость. И я думаю, что это основополагающий момент в проблеме неравенства регионов в Казахстане.

Согласно существующему нарративу о регионах, они представляют собой площадку для выкачивания ресурсов, а не место полноценной жизни, где люди могут реализовать свой потенциал. Почему эта логика процветает в Казахстане? И как она утвердилась в стране?

Сангера: Важно помнить, что в Казахстане существуют разные классы. Чаще всего мы упоминаем только о бедной прослойке и элите. Но есть и другая группа людей − это средний класс. Этот класс в значительной степени выиграл от произошедшей трансформации. Если вы средний или высокопоставленный государственный служащий в правительстве, или же мелкий лавочник или управляющий магазином, вы выигрываете от этой неолиберальной ситуации.

Вы получаете выгоду либо от возможности купить дом по процентной ставке, которую субсидирует правительство, либо отправить своих детей за границу по программе «Болашак». Многие из них живут в таких городах, как Алматы и Астана, и пользуются огромными достижениями, которые они получили за последние два десятилетия. Подумайте, например, о Назарбаев Университете: 40% бюджета на высшее образование было переведено только в него. И Назарбаевские интеллектуальные школы устроены схожим образом. Взять даже проект Экспо-2017, от денег, которые пошли на строительство всей инфраструктуры, снова выиграл средний класс.

Именно средний образованный класс увидел выгоды в нынешнем неолиберальном моменте. Если их дети могут пойти в престижную школу или университет наподобие КИМЭП − не говоря уже о зарубежных образовательных учреждениях, − то они преуспеют на рынке. Это просто культура достижений, которую пропагандирует элита: если вы будете усердно учиться и работать, рынок вознаградит вас. Но мы точно знаем, что он не вознаграждает всех одинаково.

Сатыбалдиева: Если вернуться к вашему вопросу, то, чтобы рассматривать регионы Казахстана не как источники ресурсов, а как место благополучной жизни граждан, нужна совершенно другая парадигма экономического развития. Проблема в том, что Казахстан, начиная с 1990-х годов, в значительной степени следует неолиберальному пониманию концепций роста и развития. Здесь нет места понятиям благосостояния и равенства. Значение имеет только получение прибавочной стоимости, увеличение прибыли.

В результате тот регион, где можно выжать эту дополнительную прибыль, будет привлекать внимание. Теми же областями, где нельзя извлекать ренту, будут пренебрегать, потому что они не представляют ценности. Это так из-за неолиберального понимания ценности, в которой нет места ценностям человеческой жизни, общества и его развития. Регионы, не представляющие ценности с инструментальной точки зрения, всегда будут получать крошечные субсидии, чтобы поддерживать минимальный уровень жизни. Ими будут пренебрегать, потому что инвестиции в эти регионы считаются пустой тратой денег.

Эта неолиберальная версия регионального развития была предложена Всемирным банком еще в 2006 году. Казахстан принял ее и реализует по сей день. Эта политика создается с фокусом на центры развития. Его локомотивы − это Астана, Алматы и преимущественно западная часть страны. Все остальные регионы − просто отстающие части страны. К сожалению, Казахстан по-прежнему не подвергает сомнению основы этой политики.

Как устроена система легитимации регионального неравенства? Почему государство держится этой политики?

Сангера: Государство ведь не самостоятельный субъект, верно? Оно включает классы бизнесменов, корпораций, иностранных инвесторов, отечественной элиты, неправительственных организаций и средний класс. Все эти группы интересов стремятся контролировать государство, в силу чего оно является местом борьбы разных социальных сил.

Я думаю, что ваш вопрос стоит переформулировать так: кто те социальные группы, которые стремятся легитимировать нынешний порядок? Мы видим, например, международные корпорации, которые стремятся дерегулировать политику в области нефтедобычи, горного дела, финансов. Это позволяет им получать больше денег при меньшем политическом вмешательстве и рисках.

Компании стремятся подкупить акимов, местные исполнительные власти, представительные органы. А последние могут получить хорошую комиссию, если, например, одобрят возведение новых роскошных апартаментов. И эта группа интересов тоже часть государства. В нем также представлены интересы ангажированных профсоюзов, различных политиков, владельцев бизнеса. У них есть собственность, акции банков, ценные бумаги различных компаний. Они заинтересованы в развитии сектора недвижимости, розничной торговли и всей необходимой для этого инфраструктуры. Таким образом, именно союз между бизнес-классом и политиками, имеющими схожие экономические интересы, помогает легитимировать нынешний порядок. Большинство из них являются теми, кого мы называем плутократами, то есть богатыми людьми с широкими властными полномочиями.

Почему все так? Отчасти потому, что граждан Казахстана убедили в отсутствии альтернативы капиталистическому развитию экономики. Но мы знаем, что все может быть устроено иначе, что экономика может хорошо регулироваться, как это было раньше в Европе и странах глобального Севера.

Сатыбалдиева: Легитимация неравенства имеет фундаментальное значение для выживания капитализма. Поэтому не случайно, что обширных исследований неравенства не существует. Никто не хочет привлекать к нему внимание. Единственный раз, когда неравенство стало предметом обсуждения − это кровавые события января прошлого года. Но проблема в том, что тема неравенства не была достаточно артикулирована в них. Она перемешалась с другими требованиями. Но и после январских событий создается лишь видимость изменений.

Мы видим легитимацию не только регионального неравенства, но и общего неравенства. Для этого используются различные мифы. Одним из ключевых мифов является то, что мы называем мифом о меритократии. То есть никто не виноват в том, что он беден: есть трудолюбивые люди, есть ленивые. Точно так же есть продуктивные регионы, а есть регионы с низкой производительностью. С этим ничего нельзя поделать, и поэтому рынок справедливо вознаградит трудолюбивых людей и продуктивные регионы, а ленивых и непродуктивных − накажет.