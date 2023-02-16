Как иностранные инвестиции мешают развитию областей Казахстана?

Региональное неравенство имеет разные формы, но в основном выражено в неравномерном распределении национального богатства, независимо от того, где это самое богатство было фактически создано. Аккумулирование или оседание богатства происходит в так называемых «точках роста» − наших городах-миллионниках и областных центрах. Для эксплуатации и закрепления такой системы необходимо хотя бы минимальное поддержание функционирования населенных пунктов, где, как в случае с казахстанскими моногородами, извлекается природная рента. А для легитимации такой системы и придания ей научного и интеллектуального лоска применяются аксиомы мейнстримной (и доминирующей в Казахстане) экономической теории, которые затем переносятся в реальную региональную политику.

1 января 2023 года был принят закон о развитии агломераций, который начали обсуждать еще в середине 2010-х годов. Они должны стать «точками роста», вокруг которых сосредоточится активная экономическая жизнь. Определение принципов развития этих самых агломераций вписывается в рамки одной из современных светских идеологий – экономизма, который следует отличать от экономики.

Экономика призвана создавать условия для прогрессивного развития и роста благосостояния, например, жителей наших регионов. Тогда как экономизм – это аналог механицизма, популярного в XVIII-XIX веках, который подменял законы физики или биологии на абстрактные механистические законы. При экономизме социальная реальность вытесняется абстрактными теориями и моделями из неоклассической экономики, не имеющими никакого отношения к конкретным обществам. Экономизм ведет к абсолютизации и догматической интерпретации ряда положений мейнстримной экономики, которые никто не подвергает критической проверке.

К их числу можно отнести теории о сравнительном преимуществе; о важности привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для развития страны или отдельно взятого региона; о первостепенной ценности роста ВВП как показателя успешности национальной экономики. Хотя в случае Казахстана экономическая политика − если она отвечает критерию прогрессивного развития − должна помогать преодолевать различные ограничения в развитии регионов. Такое развитие должно выражаться в росте уровня заработной платы, увеличении продолжительности жизни, улучшении экологической ситуации и качества образования в местных школах.

В законе речь идет именно о развитии агломераций, а не о территориальном развитии страны и не улучшении положения людей, проживающих за пределами агломераций. Согласно закону, в Казахстане локальная система агломераций состоит из столицы, или города республиканского значения (Алматы и Шымкента), или города областного значения (их в стране 38) «и расположенных вокруг них населенных пунктов». Развитие агломераций будет строиться на принципах «экономической обоснованности», которая подразумевает «принятие государством экономически обоснованных решений», обеспечивающих «благоприятные условия» в том числе для инвестиционной привлекательности.