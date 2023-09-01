Послание Токаева: новая экономическая политика без программы

Президент Касым-Жомарт Токаев запустил очередной политический сезон, выступив первого сентября с посланием народу. Глава государства − как и многие госслужащие, эксперты и инфлюенсеры − обещал анонсировать качественно иную экономическую политику, способную улучшить положение страны уже в скором времени. В действительности «Новая экономическая политика» оказалась набором разрозненных, иногда противоречивых и хорошо знакомых решений, которые из года в год звучат в посланиях народу.

Ставка на протекционизм

Резюмируя свои наблюдения за динамикой геополитических процессов, Токаев вновь заявил, что Казахстану необходимо перейти к протекционистским мерам. Их сейчас практикуют и развитые государства, тогда как уровень защиты внутреннего рынка Казахстана по классификации ВТО остается низким.

«Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса», − заявил он.

Стране, по словам Токаева, нужны новые и «смелые» подходы в торговой политике. Однако без объяснений осталось то, почему игнорируются его прежние аналогичные призывы.

Подкрепить соблюдение интересов национального бизнеса призвана реформа государственных закупок. В прошлом году Токаев поручал внедрить новую систему госзакупок, чтобы преодолеть проблемы длительных сроков их проведения, многочисленных обжалований и низкой прозрачности.

Правительство уже разработало новый закон, который поспособствует не только решению системных проблем, но и повышения казахстанского содержания как минимум до 60% в ближайшие три года. Увеличиться должна и доля офтейк-контрактов − как минимум до 10%, или 2 трлн тенге.

Модернизация инфраструктуры и производств

На протяжении почти полутора часов выступления Токаев постоянно упоминал о необходимости инфраструктурной и технологической модернизации. Прежде всего это касается энергетической, водной и транспортно-логистической сфер.

Часть проблем будет затронута в специальном инфраструктурном плане, разработку которого ведет правительство. Для более точечной работы президент поручил создать министерство транспорта и министерство водных ресурсов и ирригации.

Министерство транспорта должно помочь стране нарастить долю транспортно-логистического сектора в ВВП до 9% в ближайшие три года, сделав Казахстан «полноценной транспортно-логистической державой».

Министерство водных ресурсов и ирригации, в свою очередь, займется решением нарастающего водного кризиса, вызванного, в том числе, нерегулируемым потреблением воды и неэффективной ирригацией. Ведомство должно будет реформировать всю систему управления водным хозяйством, включая ключевые компании вроде «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод», создать 20 новых водохранилищ и реконструировать как минимум 15 действующих.

Отдельно президент затронул вопрос модернизации производств, где часто стали фиксироваться травматизм и гибель работников. Правительство должно будет улучшить технологическое и экологическое состояние предприятий, а самим предприятиям каждые пять лет нужно будет проходить специализированный аудит.