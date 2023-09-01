Послание Токаева: новая экономическая политика без программы

Президент Касым-Жомарт Токаев запустил очередной политический сезон, выступив первого сентября с посланием народу. Глава государства − как и многие госслужащие, эксперты и инфлюенсеры − обещал анонсировать качественно иную экономическую политику, способную улучшить положение страны уже в скором времени. В действительности «Новая экономическая политика» оказалась набором разрозненных, иногда противоречивых и хорошо знакомых решений, которые из года в год звучат в посланиях народу.
Ставка на протекционизм
Резюмируя свои наблюдения за динамикой геополитических процессов, Токаев вновь заявил, что Казахстану необходимо перейти к протекционистским мерам. Их сейчас практикуют и развитые государства, тогда как уровень защиты внутреннего рынка Казахстана по классификации ВТО остается низким.
«Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса», − заявил он.
Стране, по словам Токаева, нужны новые и «смелые» подходы в торговой политике. Однако без объяснений осталось то, почему игнорируются его прежние аналогичные призывы.
Подкрепить соблюдение интересов национального бизнеса призвана реформа государственных закупок. В прошлом году Токаев поручал внедрить новую систему госзакупок, чтобы преодолеть проблемы длительных сроков их проведения, многочисленных обжалований и низкой прозрачности.
Правительство уже разработало новый закон, который поспособствует не только решению системных проблем, но и повышения казахстанского содержания как минимум до 60% в ближайшие три года. Увеличиться должна и доля офтейк-контрактов − как минимум до 10%, или 2 трлн тенге.
Модернизация инфраструктуры и производств
На протяжении почти полутора часов выступления Токаев постоянно упоминал о необходимости инфраструктурной и технологической модернизации. Прежде всего это касается энергетической, водной и транспортно-логистической сфер.
Часть проблем будет затронута в специальном инфраструктурном плане, разработку которого ведет правительство. Для более точечной работы президент поручил создать министерство транспорта и министерство водных ресурсов и ирригации.
Министерство транспорта должно помочь стране нарастить долю транспортно-логистического сектора в ВВП до 9% в ближайшие три года, сделав Казахстан «полноценной транспортно-логистической державой».
Министерство водных ресурсов и ирригации, в свою очередь, займется решением нарастающего водного кризиса, вызванного, в том числе, нерегулируемым потреблением воды и неэффективной ирригацией. Ведомство должно будет реформировать всю систему управления водным хозяйством, включая ключевые компании вроде «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод», создать 20 новых водохранилищ и реконструировать как минимум 15 действующих.
Отдельно президент затронул вопрос модернизации производств, где часто стали фиксироваться травматизм и гибель работников. Правительство должно будет улучшить технологическое и экологическое состояние предприятий, а самим предприятиям каждые пять лет нужно будет проходить специализированный аудит.
Стимулирование обрабатывающего сектора и геологоразведки
Промышленным «каркасом» страны, по словам президента, все еще должен стать обрабатывающий сектор. Он вновь подчеркнул, что государству важно сосредоточиться на глубокой переработке металлов; нефте-, газо- и углехимии; тяжелом машиностроении, конверсии и обогащении урана, производство автокомпонентов и удобрений.
Стимулировать развитие обрабатывающего сектора, как считает Токаев, поможет освобождение иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года.
Государство будет стремиться к тому, чтобы вместе с крупными предприятиями «замкнуть» производственный цикл в стране. И помимо регулирования власти будут предлагать стимулирующие меры и обеспечивать производителей достаточными объемами сырья по адекватным ценам.
Параллельно с этим правительство к 2026 году должно довести площадь геологической и геофизической изученности территории Казахстана с текущих 1,5 млн. до не менее 2,2 млн. квадратных километров. А одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редкоземельных металлов.
Изменение роли банковского сектора
Токаев затронул еще одну проблему, обсуждающуюся многие годы: банки не кредитуют реальный сектор экономики, перекладывая эту работу на правительство, которое «вынуждено заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием».
Банки, как заметил президент, в массе своей сосредоточены на потребительском кредитовании или же зарабатывают с помощью вложения средств в ноты Национального банка и государственные ценные бумаги. Высокая базовая ставка позволила им получить чистую прибыль в 1,5 трлн тенге за прошлый год и более 1 трлн тенге за 6 месяцев 2023 года.
Президент убежден, что правительству и парламенту «следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства». Что это значит и как этого добиться − не понятно. Но возмущение Токаева связано с тем, что доходы от нот и ГЦБ не облагаются налогами.
Государство, считает президент, должно мотивировать банки активно участвовать в кредитовании бизнеса. Корпоративное направление должно получить более выгодное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности. Кроме того, повысить конкуренцию должно привлечение в Казахстан трех надежных зарубежных банка.
В результате ежегодный рост кредитования реального сектора должен повыситься до 20% и более.
Укрупнение предприятий и снижение административной нагрузки
Токаев также в очередной раз обратился к проблеме дробления крупных предприятий на мелкие. Он поручил правительству изменить законодательство так, чтобы стимулировать их укрупнение.
«В стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза», − заявил он.
Также он поручил объединить программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» в комплексную программу поддержки МСБ.
Наряду с этим президент считает необходимым продолжать декриминализацию экономических преступлений. Важно определить пределы норм привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. Правоохранительные органы должны перестать преследовать предпринимателей.
Изменения должны затронуть и налогового контроля. Правительству необходимо провести его полную цифровизацию, сократив количество форм отчетности на 30%, а также уменьшить количество налоговых и других обязательных платежей в бюджет на 20%. Сократить при этом предстоит и объем налоговых льгот − минимум на 20%.
Длинные деньги и приватизация
Для выполнения планов по модернизации и развитию обрабатывающей промышленности государству, помимо иностранных инвестиций, потребуются внутренние резервы. Их источниками вместе с Национальным фондом станут незаконно приватизированные активы, возвращенные государству; а также замороженные активы банков на 2,3 трлн тенге.
Нацфонд, по словам Токаева, не отойдет от своей основной сберегательной функции, но будет использоваться для поддержки стратегических проектов. Правительство должно будет обеспечить системность при их отборе, а также всестороннюю экспертизу, чтобы «каждый тенге из Нацфонда приносил ощутимую отдачу».
Одной из ключевых новостей послания стало решение постепенно приватизировать незаконно выведенные из Казахстана активы, которые сейчас возвращает государство. Токаев подчеркнул, что это должно происходить на прозрачных и выгодных для государства условиях.
Вместе с тем он распорядился начать приватизацию всех непрофильных активов и провести народные IPO компаний фонда «Самрук-Казына». Одним из первых претендентов на размещение станет компания Air Astana, подготовить также планируется компанию QazaqGaz.
Бюджетная самостоятельность регионов
Токаев также указал на необходимость продолжить повышение бюджетной самостоятельности регионов. В прошлом году передача им права оставлять у себя КПН увеличил их доходы на 30%. Ближайшей задачей станет передача на второй уровень бюджета права собирать другие налоги, в том числе НДС, которые должны принести регионам не менее 2 трлн тенге. Кроме того, районным акимам будет дано право самостоятельно формировать бюджет.
Президент также предложил подумать о передаче в регионы полномочия по определению преференций для той части налогов, которые собираются в местный бюджет.
Повышение автономии правительства
Главной политической мерой, вытекающей из экономических планов государства, станет повышение автономии правительства. Оно начнет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. По словам Токаева, у него будут рычаги самостоятельного управления экономикой «без волокиты и бюрократии, без согласований с администрацией президента».
Администрация президента, в свою очередь, станет политическим штабом, который сконцентрирует усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики.
Кроме того, вечером первого сентября Токаев подписал указ о реорганизации нескольких министерств. Это − часть решения президента по разделению «суперминистерств» на компактные и более гибкие ведомства.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделено на министерство транспорта и министерство промышленности и строительства. Министерство информации и общественного развития преобразовано в министерство культуры и информации. Министерство культуры и спорта преобразовано в министерство туризма и спорта. А из министерства экологии и природных ресурсов выделено министерство водных ресурсов и ирригации.