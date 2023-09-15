Казахстанский авторынок: итоги, прогнозы, перспективы

Казахстанцы все чаще покупают новые автомобили, причем преимущественно отечественного производства. Статистика по итогам августа побила рекорды истории отечественного авторитейла – за месяц парк страны обновился на 18 тысяч машин. По словам президента отраслевого объединения «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО) Анар Макашевой рынок оживился после глобального кризиса, связанного с дефицитом комплектующих и проблемами логистики. Сегодня в стране нет дефицита автомобилей, а на складах отечественных предприятий накоплены запасы автокомплектующих для производства на два месяца вперед. По прогнозам экспертов продажи новых транспортных средств будут расти, а вместе с ними и конкуренция, потому что на рынок активно заходят китайские бренды и уже наметился тренд на электромобили.
По данным ҚАО в августе этого года в Казахстане было продано 17 202 единиц легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, а также 1031 грузовик и автобус, что на 59,5% больше, чем в августе 2022 года. Всего же с начала года отечественные дилеры реализовали 120 322 авто, то есть рост произошел сразу на 60,5%.
«Более 18 тысяч новых автомобилей, проданных в августе – это лучшие показатели не только 2023 года, но и за всю историю казахстанского авторитейла. Драйвер – рост предложений брендов и расширение модельной линейки, в том числе в сегменте бюджетных автомобилей, а также различные финансовые программы компаний», – сказала в четверг в ходе брифинга Макашева.
Чаще всего казахстанцы предпочитают отечественное. К примеру, с января по август 2023 года дилеры в Казахстане продали более 120 тысяч новых автомобилей, из них 73% произвели местные заводы.
Самые продаваемые бренды по итогам восьми месяцев 2023 года – Hyundai, Chevrolet и Kia казахстанского производства.
Лидер в десятке моделей, которые выбирали для покупки соотечественники с января по август – Chevrolet Сobalt, за ним в рейтинге Hyundai Tucson, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и Hyundai Elantra.
За последние два года на рынке набрали популярность китайские автобренды, среди которых потребители отдавали предпочтение Chery и Jac, в Топ-5 брендов по итогам августа 2023 года они заняли четвертую и пятую строчку, соответственно. Среди моделей, вошедших в десятку ведущих – Chery Tiggo 2, Jac J7 и Chery Tiggo 7Pro.
Как объяснила Макашева, основной предпосылкой к росту продаж стало достаточное наличие автомобилей. Ведь после пандемии в Казахстане была большая проблема как с комплектующими для локального производства, так и с импортом в части логистики и дефицита микрочипов, с которым столкнулись мировые производители.
«Все официальные представители отрасли провели серьезную работу по переговорам с поставщиками автомобилей и комплектующих для производства в Казахстане, по поиску альтернативных маршрутов поставок. В результате им удалось наладить логистические цепочки и оптимизировать поставки. Соответственно, в 2023 году в Казахстане стало достаточно автомобилей, чтобы свободно прийти и купить их», – пояснила президент объединения.
Говоря об отечественном автопроме, представитель Ассоциации автопроизводителей Казахстана Кайрат Еламанов, в свою очередь, отметил, что, учитывая участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе, у нашей страны есть огромный внутренний и экспортный потенциал. В качестве параллели он привел в пример восточноевропейские страны, которые смогли развить свой автопром – это Чешская Республика с производством более 1 млн единиц в 2022 году и Словакия с 1,1 млн автомобилей.
В Казахстане же на протяжении последних пяти лет идет стремительный рост объема производства. Если брать в сравнении 8 месяцев 2022 года и 8 месяцев 2023 года, то рост объема производств составил 41%. И это не предел.
«К концу года обычно идет резкий рост производства. Объем экспорта по сравнению с прошлым годом вырос. В прошлом году, с учетом дефицита определенных марок автомобилей, основная задача производителей была насытить собственный рынок. Поэтому отечественные предприятия и официальные дилеры направили работу на насыщение внутреннего рынка. Кроме того, (для расширения производства – В.) в планах – строительство новых заводов. В Алматы появится мультибрендовый завод по производству автомобилей китайских брендов. В Костанае начинается строительство завода по производству автомобилей Kia», – рассказал Еламанов.
Что касается производства автокомпонентов, то, по его словам, в министерстве промышленности и строительства разрабатывают новые правила, по которым планируется увеличить долю автомобилей, выпущенных мелкоузловым способом. К 2027 году она должна достигнуть 50%.
«Только развитие производства мелкоузловым методом позволит в дальнейшем локализовать и организовать развитие производства автокомпонентов, замещать мелкие детали, поступающие из-за рубежа, которые будут использовать на своих производственных линиях отечественные предприятия, а также подключать отечественных поставщиков», – считает эксперт.
Вместе с тем казахстанские производители сейчас с интересом смотрят и на новый тренд – электромобили, которые уже представлены в Казахстане. В стране утверждена дорожная карта по развитию инфраструктуры для них, а также планируется принять соответствующие поправки в законодательство.
По словам представителя Ассоциации импортеров Казахстана Адильбека Орумбаева, электромобили в Казахстане так же набирают популярность. Вместе с тем Адильбек отмечает, что электромобилям еще предстоит улучшаться, в частности, в вопросе адаптации к условиям климата северных регионов.
В целом главный вопрос, на котором сегодня сфокусировали работу официальные казахстанские импортеры – получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для новых автомобилей, которые поступают к официальным дилерам из зарубежных стран.
«Чтобы вывести новую модель на рынок Казахстана необходимо получение документа – ОТТС, подтверждающего безопасность транспортного средства, это мировая практика. И мы с коллегами, в рамках работы в «Қазақстанның Автокөлік Одағы», намерены найти решение этого вопроса», – говорит Адильбек Орумбаев.
Для доступности приобретения автомобилей ҚАО совместно с дилерами и государством работают и над разработкой новых финансовых продуктов. В частности, на рынке уже есть различные кредитные программы, а также Trade-in, когда потребитель может сдать свой автомобиль и купить новый с доплатой. Задача ҚАО – максимально снизить процентную ставку для граждан и предоставить условия, чтобы людям было удобно и комфортно приобрести автомобиль.
«Қазақстанның Автокөлік Одағы» нацелен на развитие автомобильной отрасли в части импорта, развития дилерских сетей, повышения уровня сервиса для потребителей и в большей степени в направлении индустриализации, развития автомобильной промышленности, углубления локализации, в том числе организации производства автокомпонентов. К слову, в Казахстане теперь действует Ассоциация производителей автокомпонентов, которая так же вошла в ҚАО. По данным представителей Ассоциации в ближайшие годы в стране запустят несколько производств автокомпонентов, которые будут использовать отечественные автопредприятия.
Анар Макашева сообщила, что по мере того, как к действующим автомобильным предприятиям добавятся новые заводы, такие как Kia, строительство которого начнется в Костанае в октябре 2023 года и мультибрендовый завод Haval, Chery, Changan, строящийся в Алматы, следует ожидать, что автомобили данных брендов будут доступнее.
«По большому счету все мы объединились вокруг потребителя. Мы намерены создать лучшие условия покупки для казахстанцев, сделать автомобили более доступными, это касается как вывода новинок на рынок, так и стоимости автомобилей. Наша стратегическая цель – создание в Казахстане технопарков, промышленных кластеров, которые послужат развитию для малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест, повышению квалификации казахстанцев», – резюмировала президент ҚАО.