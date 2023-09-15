Казахстанский авторынок: итоги, прогнозы, перспективы

«Более 18 тысяч новых автомобилей, проданных в августе – это лучшие показатели не только 2023 года, но и за всю историю казахстанского авторитейла. Драйвер – рост предложений брендов и расширение модельной линейки, в том числе в сегменте бюджетных автомобилей, а также различные финансовые программы компаний», – сказала в четверг в ходе брифинга Макашева.

Чаще всего казахстанцы предпочитают отечественное. К примеру, с января по август 2023 года дилеры в Казахстане продали более 120 тысяч новых автомобилей, из них 73% произвели местные заводы.

Самые продаваемые бренды по итогам восьми месяцев 2023 года – Hyundai, Chevrolet и Kia казахстанского производства.

Лидер в десятке моделей, которые выбирали для покупки соотечественники с января по август – Chevrolet Сobalt, за ним в рейтинге Hyundai Tucson, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и Hyundai Elantra.

За последние два года на рынке набрали популярность китайские автобренды, среди которых потребители отдавали предпочтение Chery и Jac, в Топ-5 брендов по итогам августа 2023 года они заняли четвертую и пятую строчку, соответственно. Среди моделей, вошедших в десятку ведущих – Chery Tiggo 2, Jac J7 и Chery Tiggo 7Pro.

Как объяснила Макашева, основной предпосылкой к росту продаж стало достаточное наличие автомобилей. Ведь после пандемии в Казахстане была большая проблема как с комплектующими для локального производства, так и с импортом в части логистики и дефицита микрочипов, с которым столкнулись мировые производители.



«Все официальные представители отрасли провели серьезную работу по переговорам с поставщиками автомобилей и комплектующих для производства в Казахстане, по поиску альтернативных маршрутов поставок. В результате им удалось наладить логистические цепочки и оптимизировать поставки. Соответственно, в 2023 году в Казахстане стало достаточно автомобилей, чтобы свободно прийти и купить их», – пояснила президент объединения.



Говоря об отечественном автопроме, представитель Ассоциации автопроизводителей Казахстана Кайрат Еламанов, в свою очередь, отметил, что, учитывая участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе, у нашей страны есть огромный внутренний и экспортный потенциал. В качестве параллели он привел в пример восточноевропейские страны, которые смогли развить свой автопром – это Чешская Республика с производством более 1 млн единиц в 2022 году и Словакия с 1,1 млн автомобилей.