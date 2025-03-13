За модернизацию коммунальной инфраструктуры заплатит в том числе потребитель

Бесконечное латание дыр

О необходимости срочной модернизации коммунальной инфраструктуры власти заговорили после ряда серьезных аварий в нескольких регионах Казахстана еще в 2022 году: на Риддерской ТЭЦ, на ТЭЦ Экибастуза и на ТЭЦ Петропавловска. Критической остается ситуация в Степногорске и Жезказгане.

Решить проблему изношенности инфраструктуры должна была программа «Тариф в обмен на инвестиции». По этой программе привлекаются инвестиции для модернизации инженерных сетей, чтобы снизить износ на 20% к 2029 году.

Еще в 2022 году в правительстве говорили, что программа призвана привлечь в отрасль ежегодно до 400 млрд тенге инвестиций. Однако в 2023 году, по данным комитета по регулированию естественных монополий, были привлечены порядка 267 млрд тенге для ремонта 5,8 тыс. км инженерных сетей, что позволило снизить их износ в среднем на 3,2%. В 2024 году модернизированы более 6,5 тыс. км сетей на сумму свыше 338 млрд тенге, средний уровень износа снижен на 3%.

В этом году правительство планирует направить на модернизацию инфраструктуры порядка 1,2 трлн тенге инвестиций за счет реализации нацпроекта.

В мае 2023 года депутаты мажилиса от партии «Ак жол» заявляли, что по аналогичной программе в 2009-2015 годах существенной модернизации отрасли так и не произошло, а некоторые монополисты повысили тарифы без каких-либо инвестиционных обязательств. Депутаты также приводили примеры, что Экибастузская ГРЭС-2 не исполнила инвестиционные обязательства на 1,5 млрд тенге, а Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС направили полученные от инвестиционного тарифа 2,2 млрд и 2,7 млрд тенге соответственно на выплату дивидендов учредителям.

По данным Ranking.kz, за шесть лет предыдущей программы было привлечено в энергетический сектор 2,23 трлн тенге. Например, два производственных актива ЦАЭК («Павлодарэнерго» и «Севказэнерго») в этот период вложили в модернизацию своих генерирующих активов 102,6 млрд тенге. Однако обе ТЭЦ, по данным на 2022 год, находились в «красной зоне», а на ТЭЦ Петропавловска произошла авария.

В декабре прошлого года сообщалось, что в 2023 году 108 монополистов не выполнили обязательства по модернизации или развитию инфраструктуры, которые они взяли на себя при повышении тарифов на коммунальные услуги в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». В итоге предприятия тепло- и электроснабжения вернут казахстанцам 5,4 млрд тенге.

Ранее аналитики Finprom.kz также сообщали, что монополисты в сфере водоснабжения и водоотведения вернут казахстанцам свыше 23,1 млрд тенге. Взятые на себя обязательства в 2023 году не выполнили 184 субъекта естественных монополий.

В прошлом году глава Казахстанского отраслевого профсоюза энергетиков Оразбек Бекбас говорил, что руководители предприятий получают дополнительную прибыль, но зарплаты сотрудникам не повышают. В схеме, когда «один руководитель предприятия сидит и делит прибыль, а его контролируют территориальные подразделения антимонопольного органа», он видит коррупционную составляющую. По его словам, в 2009-2015 годах, когда действовала первая программа, только на «Атырау Жарык» построили парогазовую установку за счет полученной прибыли, но и то не до конца: «Потом на предприятии брали кредит».

Но, помимо программы «Тариф в обмен на инвестиции», правительство также ежегодно выделяет из своего резерва деньги на ремонт инфраструктуры. Только за последние два года было выделено более 70 млрд тенге на модернизацию теплоисточников, теплосетей и котельных в Жезказгане, Актау, Риддере, Кентау, Кызылорде, Павлодаре, Экибастузе, Аксу, Семее, Кокшетау. Еще 4,9 млрд тенге было выделено на ремонт МАЭК, 7,4 млрд тенге – на реконструкцию энергетической инфраструктуры Риддера и более 4,8 млрд тенге – на строительство новых инженерных сетей в Жезказгане. Еще более 5 млрд тенге было выделено на расширение опреснительного завода «Каспий» в Актау.

Также деньги на ремонт коммунальной инфраструктуры в регионах выделяются из республиканского и местного бюджетов. К примеру, в 2024 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета было выделено 218 млрд тенге. На развитие 14 крупных проектов в сфере тепло-электроэнергетики из республиканского бюджета в прошлом году выделили свыше 52 млрд тенге. Это в том числе реконструкция объектов теплоснабжения и электроснабжения.

Несмотря на это в стране из года в год сохраняется одна и та же проблема: сроки проектов срываются или затягиваются, а аварии продолжают происходить. При этом в начале 2024 года президент поручал завершить модернизацию 19 субъектов естественных монополий, входящих в «красную зону», до конца года.

Бюджет нацпроекта на этот год указан в размере почти 1 трлн тенге. Однако вряд ли все эти деньги будут вложены в модернизацию и строительство инфраструктуры, как планирует правительство, учитывая, что только к середине года будет известен список проектов, на которые еще нужно получить финансирование. Это может означать, что новый отопительный сезон будет вновь проходить в условиях критического состояния инфраструктуры, а уже много раз перенесенная задача правительства – до конца 2025 года обеспечить доступ населения к питьевой воде на 100% – может оказаться нереализованной.