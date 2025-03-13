За модернизацию коммунальной инфраструктуры заплатит в том числе потребитель

В конце декабря 2024 года правительство одобрило новый национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Его реализация должна помочь снизить износ инфраструктуры по стране. Но также этот нацпроект приведет к очередному повышению тарифов на коммунальные услуги.
Нацпроект предусматривает модернизацию и обновление более 200 субъектов естественных монополий (в том числе минимум 30 ТЭЦ) в 57 городах, 70% из них – государственные.
Уровень износа сетей теплоснабжения к 2029 году должен снизиться с 52% до 42%, сетей электроснабжения – с 74% до 45%, сетей водоснабжения – с 39% до 33%, а сетей водоотведения – с 55% до 41%. Объем ввода новых энергетических мощностей достигнет 7 309 МВт, а новых канализационно-очистных сооружений будет построено 45.
Нацпроектом предусматривается замена и реконструкция 1 622 км изношенных и строительство новых сетей теплоснабжения, а также внедрение системы автоматического мониторинга и управления. В крупных городах будет проведена модернизация 1 107 км сетей, в моногородах – 442 км, в малых городах – 73 км.
Масштабная модернизация энергетической инфраструктуры будет включать замену изношенных элементов на более современные, обновление электростанций и подстанций, повышение эффективности работы существующих мощностей, перевод части сетей на воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ, что позволит уменьшить потери электроэнергии. Всего предусмотрена модернизация 77 551 км электросетей.
Модернизация водопроводных сетей и объектов водоснабжения предполагает замену старых и изношенных труб, реконструкцию водозаборных и очистных сооружений, строительство новых водоснабжающих объектов в сельской местности и в удаленных регионах, внедрение современных технологий очистки воды, автоматизацию процессов управления водоснабжением, улучшение системы мониторинга качества воды, расширение мощностей, строительство новых объектов водоотведения.
По данным министерства промышленности и строительства, планируется реконструкция и строительство 8 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкция 32 канализационно-очистных сооружений в городах Семей, Курчатов, Степногорск, Кокшетау, Косшы, Щучинск, Есик, Кандыгаш, Риддер, Усть-Каменогорск, Алтай, Серебрянск, Жанатас, Теккели, Уральск, Аксай, Караганда, Шахтинск, Сарань, Рудный, Лисаковск, Аркалык, Житикара, Жанаозен, Павлодар, Экибастуз, Аксу, Петропавловск, Кентау, Жезказаган, Сатпаев, Алматы и строительство 13 КОС – в Аягозе, Атбасаре, Макинске, Кульсары, Актюбинске, Хромтау, Таразе, Каратау, Шу, Уштобе, Балхаше, Костанае, Астане.
Как будет реализован нацпроект
Несмотря на то что предусмотрен бюджет на этот год по каждому региону, у правительства пока нет перечня конкретных проектов. В пресс-службе министерства энергетики сообщили «Власти», что план-график утвержден, но госорганы еще разрабатывают документы по реконструкции с детализацией.
«Для достижения показателей плана-графика предприятиями будет разработан детализированный график реализации, с указанием населенных пунктов, где будет проведена реконструкция и модернизация коммунальной и энергетической инфраструктуры», - отметили в ведомстве.
В Минэнерго добавили, что только после одобрения техническим и финансовым операторами (НУХ «Байтерек» и АО «Казахстанская жилищная компания») для каждого субъекта естественных монополий будет сформирован перечень проектов, предварительно в июле 2025 года.
В Минпромышленности в свою очередь сообщили, что акиматами в рамках объема работ, предусмотренного нацпроектом, ежегодно предоставляется бюджетная заявка по модернизации и строительству систем водоснабжения и водоотведения.
«На основании бюджетных заявок местных исполнительных органов техническим оператором будет сформирован перечень проектов в разрезе регионов и по видам работ (строительство и реконструкция) на постоянной основе», - добавили в министерстве.
Приоритетность проектов будет определяться по уровню износа инженерной инфраструктуры. В комитете по регулированию естественных монополий, отвечая на запрос «Власти», напомнили, что по степени износа монополисты делятся на три группы риска: «красная зона» (износ более 65%), «желтая зона» (от 50% до 65%) и «зеленая зона» (менее 50%).
«Для 87 субъектов естественных монополий с высоким уровнем износа сетей привлечение инвестиций будет осуществляться в приоритетном порядке», - отметили в ведомстве.
По данным комитета, сейчас в «красной зоне» находятся 22 субъекта естественных монополий в сфере теплоснабжения: четыре – в Восточно-Казахстанской области, по три – в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, по два – в Жамбылской и Мангистауской областях, по одному – в Алматы, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Жетысу.
В 2022 году в «красной зоне» находились 19 субъектов естественных монополий. Это ТЭЦ и ГРЭС-1 в Темиртау, ТЭЦ в Семее, Петропавловске, Экибастузе, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Балхаше, Рудном, Риддере, Шахтинске, ТЭЦ-2 в Актау, ТЭЦ-2 в Павлодаре, ТЭЦ в Степногорске, Уральске, Кызылорде, ТЭЦ-5 в Кентау, ТЭЦ в Аркалыке и ТЭЦ-4 в Таразе.
Какие именно субъекты естественных монополий входят в список теперь, в комитете не уточнили.
В сфере электроснабжения в «красной зоне» находятся 18 субъектов: пять – в Костанайской области, по два – в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, по одному – в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу.
В сфере водоснабжения – по три объекта в Акмолинской и Карагандинской областях, по два – в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях и в областях Абай и Жетысу, по одному – в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областях и в области Улытау.
А в сфере водоотведения в «красной зоне» пять субъектов в Карагандинской области, по три – в Акмолинской и Костанайской областях, по два – в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и в области Улытау, по одному – в Шымкенте, в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской областях и в области Абай.
У акиматов регионов есть свои планы на модернизацию и строительство инфраструктуры, и некоторые регионы даже подали заявки на финансирование. Однако из ответов акиматов на запросы не совсем понятно, что именно заявлено в рамках нацпроекта, а что реализуется или будет реализовано по другим программам.
По данным Минэнерго, нацпроектом, помимо ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, которые построит российская компания, предусмотрен ряд проектов по модернизации действующих и строительству новых объектов генерации.
«При этом нацпроектом строительства других ТЭЦ не предусмотрено», - уточнили в министерстве.
Однако какие конкретно новые объекты генерации будут построены, в Минэнерго не сообщили.
Между тем в области Улытау к концу этого года будет построена новая ТЭЦ. По данным акимата региона, уже определен участок земли в 1 тыс. га. Ориентировочная стоимость строительства – около 600 млрд тенге. Построить новую ТЭЦ готовы турецкие компании ACC GROUP и MITEK A.S.
«ACC GROUP готова профинансировать проект под суверенную гарантию, а также привлечь финансирование из европейских и турецких финансовых институтов, таких как HSBC, Barclays и UBS BANK Ankara», - ответили в акимате на запрос.
Еще одну ТЭЦ мощностью 240 мегаватт к концу года планируют запустить в Кызылординской области. Инвестором проекта является турецкая компания «Акса Энерджи».
Вместе с тем в Усть-Каменогорске, помимо строительства новой ТЭЦ, предусматривается строительство нового турбоагрегата №13 и нового котла №16 на действующей ТЭЦ. В Минэнерго подчеркнули, что это разные проекты: «Проект по модернизации действующей ТЭЦ реализуется собственником станции – ТОО “Усть-Каменогорская ТЭЦ”, и не предусматривает участие российской компаний ООО “ИНТЕР РАО Экспорт”».
В Семее по строительству ТЭЦ-3 уже разработано ТЭО и идет сбор необходимой документации для прохождения государственной экспертизы и разработка ПСД по строительству внешней инфраструктуры. Эта ТЭЦ позволит покрыть дефицит тепловой энергии правобережной части города и закрыть экологически неблагоприятные и маломощные котельные. Ее тепловая мощность составит 1060 Гкал, электрическая – 360 МВт.
Между тем в акимате Жамбылской области сообщили, что ряд проектов в регионе по модернизации теплоисточников «внесены в национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов в части объема ввода новых энергетических мощностей». Это модернизация ТЭЦ-4 в Таразе, а именно строительство на ней парогазовой установки мощностью 120 МВт. Инвестором выступает ТОО «Golden Goose Technology». Также планируется расширить районную котельную РК-4 в Таразе с установкой дополнительного водогрейного котла.
Кроме того, в 2024 году начата реконструкция центральной котельной города Каратау за счет республиканского и местного бюджетов. На центральной котельной города Шу в этом году планируется реконструкция дымовой трубы за счет областного бюджета. Также идет разработка ПСД по модернизации Жамбылской ГРЭС, а именно по установке газотурбинной установки мощностью 210 МВт. Это будет сделано в рамках инвестиционной программы на 2024-2031 годы. Реализация проекта запланирована на 2027-2028 годы. Строительство новых тепловых сетей в регионе не запланировано, хотя в нацпроекте указано, что в Жамбылской области будет модернизировано и построено 62 км сетей и источников теплоснабжения.
Нацпроектом также предусмотрено, что будет проведена реконструкция и строительство энергосетей в каждом регионе и продолжится начатая в 2021 году реконструкция высоковольтных линий 220-500 кВ в филиалах KEGOC, работа по усилению электросети южной зоны единой энергетической системы Казахстана за счет строительства электросетевых объектов и работа по объединению энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС.
По данным Минэнерго, планируется модернизация электросетей в следующих регионах: в Алматинской области и в Алматы – 1 527 км; в Акмолинской области – 17 583 км; в Актюбинской области – 8 884 км; в Атырауской области – 2 877 км; в Жамбылской области – 1 302 км; в Западно-Казахстанской области – 16 704 км; в Карагандинской области – 4 251 км; в Кызылординской области – 1 795 км; в Костанайской области – 3 889 км; в Мангистауской области – 419 км; в Павлодарской области – 2 075 км; в Северо-Казахстанской области – 6 947 км; в Туркестанской области и Шымкенте – 5 308 км; в области Абай – 2 398 км; в области Жетысу – 1 090 км; в области Улытау – 502 км электросетей.
«При этом энергопередающими организациями прорабатываются мероприятия по строительству новых линий, формирования детальных планов реализаций данных индикаторов», - добавили в министерстве.
В акимате области Жетысу привели другие данные: в рамках нацпроекта с 2025 по 2029 годы планируется модернизация не 1 090 км, а 1 465,4 км электрических сетей и восьми типовых подстанций.
В Западно-Казахстанской области реконструкция сетей электроснабжения проходит в рамках комплексного плана развития региона на 2023-2025 годы, при этом на реконструкцию электросетей районов Акжайык, Байтерек, Таскала и города Уральска из республиканского бюджета уже выделено на 2025 год 2,5 млрд тенге.
В области Улытау, по данным акимата, строительство электросетей проходит в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», в области Абай – в рамках инвестиционной программы.
Тарифы продолжат расти
Правительство рассчитывает вложить в реализацию нацпроекта 15 трлн 68 млрд 713 млн тенге. При этом из республиканского бюджета возьмут 1 трлн 480 млрд тенге, а общий объем инвестиций составит 13 трлн 588 млрд тенге, в том числе в энергетический сектор – 6 трлн 208 млрд тенге, в коммунальный сектор – 6 трлн 778 млрд тенге. Основные инвестиции в объеме 3,8 трлн тенге будут направлены на модернизацию сетей электроснабжения, инвестиции в сети теплоснабжения составят 1,3 трлн тенге, инвестиции в водоотведение – 1,1 трлн тенге, а в водоснабжение – 600 млрд тенге.
Ранее в правительстве говорили, что деньги планируется привлечь из четырех источников: отечественные и международные финансовые институты, банки второго уровня, средства бюджета и Национального фонда, средства акционеров – собственников бизнеса.
В ответе на запрос «Власти» в комитете по регулированию естественных монополий сообщили, что предусмотрены семь механизмов: прямое финансирование («Банк развития Казахстана», банки второго уровня, микрофинансовые организации, Фонд развития промышленности); синдицированный/софинансирование; облигации (холдинг «Байтерек», Казахстанская жилищная компания, акиматы); бюджетные кредиты; облигации (частный сектор); вхождение в капитал частных монополистов; лизинговое финансирование (Фонд развития промышленности). Для каждого предприятия будет подбираться индивидуальная модель финансирования.
«По модели финансирования предполагается рыночное, бюджетное заемное финансирование, а также заем международных финансовых организаций. Все займы будут в национальной валюте. В основном будет применяться рыночный заем, где ставка кредитования составляет от 15 до 20%, половина из которых будет подлежать субсидированию», - добавили в КРЕМ.
При этом 10% субсидирования будет за счет тарифа, еще 10% – за счет бюджетных средств.
В акимате Акмолинской области сообщили «Власти», что нацпроект предусматривает реализацию проектов за счет заемных средств, чтобы снизить нагрузку на республиканский бюджет «путем включения затрат в тариф в обмен на инвестиции с ежегодным ростом на 20%».
В комитете по регулированию естественных монополий также подтвердили, что в рамках реализации нацпроекта будет продолжена программа «Тариф в обмен на инвестиции», включая увеличение инвестиций: возвратность средств будет за счет гарантированного тарифа. Чтобы обеспечить это, как указывается в нацпроекте, законодательно будет закреплено, что тариф будет долгосрочным (пять лет и более).
Таким образом, и обслуживание займов на ремонт инфраструктуры, и вложение инвестиций собственниками объектов включат в тариф для потребителей.
При изменении тарифов будет учитываться социально-экономическая ситуация каждого региона и будут проведены публичные обсуждения с потребителями, обещают в комитете по регулированию естественных монополий. В ведомстве также заверили, что нуждающееся население будет защищено от роста тарифов за счет реализации механизма жилищной помощи.
«Для этого будет увеличено количество получателей адресной помощи путем снижения порога предельно допустимых расходов до 5-10% в зависимости от уровня доходов населения, также предполагается полная автоматизация системы назначения жилищной помощи», - отметили в КРЕМ.
Отбирать субъекты естественных монополий для финансирования будут на основании уровня абонентской базы. Также будет учитываться форма собственности (государственные или частные), уровень финансовой устойчивости (наличие резерва для повышения тарифов, рентабельность, платежеспособность потребителей) и уровень изношенности.
Субъекты естественных монополий первого (центры агломераций с населением свыше 550 тыс. человек), второго (областные центры с населением от 180 тыс. до 550 тыс. человек) и третьего (моногорода с населением от 70 тыс. до 180 тыс. человек) уровней будут финансироваться через банки второго уровня, международные финансовые институты и «Банк развития Казахстана». Финансирование субъектов естественных монополий на угле будет через Фонд развития промышленности.
Причем «Банк развития Казахстана» будет предоставлять прямое кредитование за счет различных источников, в том числе за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда путем выкупа облигаций НУХ «Байтерек» для выдачи займа и за счет Национального фонда, если нет других источников финансирования. Приоритетными условиями финансирования будут показатель износа инженерных сетей электро-, теплоснабжения более 55%.
Субъекты естественных монополий с долей участия акиматов будут получать финансирование за счет выкупа ценных бумаг, а также за счет привлечения займов международных финансовых институтов. Казахстанская жилищная компания будет предоставлять облигационные займы акиматам за счет различных источников, в том числе ЕНПФ и Нацфонда. Основными критериями отбора станут потребность в модернизации и строительстве инфраструктуры и соглашение о ежегодном приросте тарифа на коммунальные услуги на период действия тарифа.
Ни одно ведомство на запросы «Власти» не ответило, на каких условиях будут использоваться деньги ЕНПФ и Нацфонда.
Субъекты естественных монополий четвертого уровня (малые города с населением менее 70 тыс. человек) с низкой финансовой устойчивостью и низким резервом для повышения тарифа будут дополнительно финансироваться через акиматы за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также через механизм капитализации субъектов естественных монополий.
Заниматься модернизацией или строительством будут либо один подрядчик, либо консорциум. Правительство обещает, что будет проводиться предварительный квалификационный отбор с проверкой финансовой устойчивости потенциальных подрядчиков или консорциума, в том числе показателей уплаченных налогов, опыта работы, наличия спецтехники и квалифицированных кадров, отсутствия неисполненных судебных обязательств.
Ни в министерстве энергетики, ни в министерстве национальной экономики не ответили на запросы «Власти», кто потенциально будет входить в консорциум – отечественные компании или также зарубежные – и на каких условиях.
Бесконечное латание дыр
О необходимости срочной модернизации коммунальной инфраструктуры власти заговорили после ряда серьезных аварий в нескольких регионах Казахстана еще в 2022 году: на Риддерской ТЭЦ, на ТЭЦ Экибастуза и на ТЭЦ Петропавловска. Критической остается ситуация в Степногорске и Жезказгане.
Решить проблему изношенности инфраструктуры должна была программа «Тариф в обмен на инвестиции». По этой программе привлекаются инвестиции для модернизации инженерных сетей, чтобы снизить износ на 20% к 2029 году.
Еще в 2022 году в правительстве говорили, что программа призвана привлечь в отрасль ежегодно до 400 млрд тенге инвестиций. Однако в 2023 году, по данным комитета по регулированию естественных монополий, были привлечены порядка 267 млрд тенге для ремонта 5,8 тыс. км инженерных сетей, что позволило снизить их износ в среднем на 3,2%. В 2024 году модернизированы более 6,5 тыс. км сетей на сумму свыше 338 млрд тенге, средний уровень износа снижен на 3%.
В этом году правительство планирует направить на модернизацию инфраструктуры порядка 1,2 трлн тенге инвестиций за счет реализации нацпроекта.
В мае 2023 года депутаты мажилиса от партии «Ак жол» заявляли, что по аналогичной программе в 2009-2015 годах существенной модернизации отрасли так и не произошло, а некоторые монополисты повысили тарифы без каких-либо инвестиционных обязательств. Депутаты также приводили примеры, что Экибастузская ГРЭС-2 не исполнила инвестиционные обязательства на 1,5 млрд тенге, а Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС направили полученные от инвестиционного тарифа 2,2 млрд и 2,7 млрд тенге соответственно на выплату дивидендов учредителям.
По данным Ranking.kz, за шесть лет предыдущей программы было привлечено в энергетический сектор 2,23 трлн тенге. Например, два производственных актива ЦАЭК («Павлодарэнерго» и «Севказэнерго») в этот период вложили в модернизацию своих генерирующих активов 102,6 млрд тенге. Однако обе ТЭЦ, по данным на 2022 год, находились в «красной зоне», а на ТЭЦ Петропавловска произошла авария.
В декабре прошлого года сообщалось, что в 2023 году 108 монополистов не выполнили обязательства по модернизации или развитию инфраструктуры, которые они взяли на себя при повышении тарифов на коммунальные услуги в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». В итоге предприятия тепло- и электроснабжения вернут казахстанцам 5,4 млрд тенге.
Ранее аналитики Finprom.kz также сообщали, что монополисты в сфере водоснабжения и водоотведения вернут казахстанцам свыше 23,1 млрд тенге. Взятые на себя обязательства в 2023 году не выполнили 184 субъекта естественных монополий.
В прошлом году глава Казахстанского отраслевого профсоюза энергетиков Оразбек Бекбас говорил, что руководители предприятий получают дополнительную прибыль, но зарплаты сотрудникам не повышают. В схеме, когда «один руководитель предприятия сидит и делит прибыль, а его контролируют территориальные подразделения антимонопольного органа», он видит коррупционную составляющую. По его словам, в 2009-2015 годах, когда действовала первая программа, только на «Атырау Жарык» построили парогазовую установку за счет полученной прибыли, но и то не до конца: «Потом на предприятии брали кредит».
Но, помимо программы «Тариф в обмен на инвестиции», правительство также ежегодно выделяет из своего резерва деньги на ремонт инфраструктуры. Только за последние два года было выделено более 70 млрд тенге на модернизацию теплоисточников, теплосетей и котельных в Жезказгане, Актау, Риддере, Кентау, Кызылорде, Павлодаре, Экибастузе, Аксу, Семее, Кокшетау. Еще 4,9 млрд тенге было выделено на ремонт МАЭК, 7,4 млрд тенге – на реконструкцию энергетической инфраструктуры Риддера и более 4,8 млрд тенге – на строительство новых инженерных сетей в Жезказгане. Еще более 5 млрд тенге было выделено на расширение опреснительного завода «Каспий» в Актау.
Также деньги на ремонт коммунальной инфраструктуры в регионах выделяются из республиканского и местного бюджетов. К примеру, в 2024 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета было выделено 218 млрд тенге. На развитие 14 крупных проектов в сфере тепло-электроэнергетики из республиканского бюджета в прошлом году выделили свыше 52 млрд тенге. Это в том числе реконструкция объектов теплоснабжения и электроснабжения.
Несмотря на это в стране из года в год сохраняется одна и та же проблема: сроки проектов срываются или затягиваются, а аварии продолжают происходить. При этом в начале 2024 года президент поручал завершить модернизацию 19 субъектов естественных монополий, входящих в «красную зону», до конца года.
Бюджет нацпроекта на этот год указан в размере почти 1 трлн тенге. Однако вряд ли все эти деньги будут вложены в модернизацию и строительство инфраструктуры, как планирует правительство, учитывая, что только к середине года будет известен список проектов, на которые еще нужно получить финансирование. Это может означать, что новый отопительный сезон будет вновь проходить в условиях критического состояния инфраструктуры, а уже много раз перенесенная задача правительства – до конца 2025 года обеспечить доступ населения к питьевой воде на 100% – может оказаться нереализованной.
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