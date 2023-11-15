Почему Казахстану нужна прогрессивная система налогообложения?

После событий Қанды Қаңтар государство стало чаще говорить о проблеме экономического неравенства. Для его снижения в октябре 2023 года правительство выступило с одним из наиболее конкретных предложений по его снижению: введением прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН).

Установленная в Казахстане плоская шкала ИПН уравнивает всех. И если для людей со сверхдоходами уплата 10% ИПН посильна, то люди со средним и низким заработком лишаются ощутимой части денег.

Международная практика подтверждает, что прогрессивная шкала налогообложения действительно является одним из эффективных способов снижения неравенства.

Но уже в ноябре 2023 года власти начали представлять инициированную ими же реформу как заведомо неудачную, соглашаясь реализовать ее лишь частично. Основной контраргумент против прогрессивной шкалы касается роста теневой экономики, который может спровоцировать появление нескольких ступеней ИПН.

Усиливая критику прогрессивного налогообложения, государство фактически сделало упор не на прямое снижение экономического неравенства в обществе, а на увеличение общих доходов бюджета и их возможное перераспределение на социальные нужды.

В сентябре правительство предложило еще одну меру для увеличения поступлений в бюджет: оно планировало повысить налог на добавленную стоимость с 12% до 16%. Однако лоббистская палата предпринимателей «Атамекен» предупредила, что это увеличит размеры теневой экономики.

Если правительство повысит НДС несмотря на риск увеличения теневой экономики, тогда не совсем понятно, почему оно отказалось от идеи прогрессивного налогообложения.

Более того, НДС — это налог, который нанесет удар непосредственно по населению, потому как увеличит итоговую стоимость потребительской продукции и, как следствие, инфляции. Тогда как прогрессивное налогообложение улучшит положение казахстанцев, поскольку перераспределит часть денежных ресурсов в их пользу.