Правительство Казахстана создало новый непрозрачный вид изъятия активов из Нацфонда

Этот способ — продажа акций НК «КазМунайГаз» (КМГ). Их, по поручению правительства, приобретает Национальный фонд, управляемый Национальным банком. А ФНБ «Самрук-Казына», крупнейший акционер КМГ, направляет вырученные от продажи акций деньги в республиканский бюджет.

Новый механизм изъятия средств из Нацфонда примечателен тем, что правительство может делать это без формального согласования с парламентом. А общество будет узнавать об операциях с акциями КМГ только после их совершения.

Право проводить эти операции правительство получило благодаря поправкам, внесенным в Концепцию управления государственными финансами Казахстана до 2030 года.

Их последствия озадачили аналитиков, которые продолжают задаваться вопросами о том, зачем правительству нужен этот механизм и куда именно пошли деньги с продажи акций.