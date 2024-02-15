Касымхан Каппаров, экономист: «Нацфонд Казахстана один из самых непрозрачных в мире»

С момента появления Национальный фонд всегда был подушкой безопасности, которую использовало государство в периоды кризисов. Однако изъятия из него продолжались и в благополучные для экономики годы.

С приходом к власти президент Касым-Жомарт Токаев пообещал положить конец этой практике и ввести большую финансовую дисциплину для правительства. Для этого он поручил к 2030 году вдвое увеличить активы Национального фонда, доведя их до $100 млрд.

Однако параллельно с этим президент объявил о запуске программы «Нацфонд детям» и инициировал модернизацию стратегической инфраструктуры. Токаев также пока не возражает, чтобы правительство покрывало большой дефицит бюджета из средств Нацфонда. Но все это может нарушить его изначальные цели.

Власть поговорила с основателем издания Ekonomist и деканом Школы экономики и финансов университета AlmaU Касымханом Каппаровым о том, как меняется предназначение Нацфонда в последние годы, почему он полностью подконтролен президенту и остается неподвластен обществу, можем ли мы отследить реальное изменение его активов и могут ли новые программы президента ухудшить состояние Нацфонда.

Давайте начнем с того, что такое Национальный фонд и зачем он нужен. Когда и при каких обстоятельствах он появился в Казахстане?

Тему Нацфонда я изучаю около лет 10. Я был на многих экспертных мероприятиях, где обсуждались его проблемы. И я вижу, что между обсуждениями и влиянием на принятие решений нет особой связи.

Нацфонд был создан в 2000 году, когда стало известно о тайном правительственном счете в швейцарском банке. Публично государство не говорило о том, что этот счет может фигурировать в деле «Казахгейт». Но сами расследования по «Казахгейту» уже велись.

Когда в 2002 году премьер-министром стал Имангали Тасмагамбетов, он тоже не объяснил происхождение счета, но говорил об этом так: правительство создало себе подушку безопасности на черный день. То есть как только цены на нефть стали расти, государство стало понемногу откладывать деньги с ее продажи.

Тогда еще в парламенте сохранялась небольшая возможность вести дискуссии, но депутаты в целом приняли эту версию, после чего был создан Нацфонд. Это была вынужденная мера, потому что без расследований деньги так бы и оставались на секретном счету в швейцарском банке. Про них никто бы и не узнал. И на кону стоял вопрос имиджа перед зарубежными партнерами.