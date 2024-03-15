Как фестивали современного искусства улучшают экономику городов?

Фестивали современного искусства – неотъемлемая часть жизни крупных городов мира. Они объединяют художников, кураторов, коллекционеров и зрителей, предоставляя им площадку для демонстрации наиболее значимых проектов. Более того, фестивали стали мега-событиями, способными оказать значительное влияние на экономику городов за счет туризма, интеллектуальной деятельности и продажи работ художников.

Четыре примера показывают, какой вклад фестивали современного искусства вносят в развитие городов. Но есть и вопрос: насколько это реализуемо в Казахстане?

Венецианская биеннале

Основной площадкой для презентации современного искусства считаются биеннале. Этим термином зачастую обозначаются художественные выставки, проходящие раз в два года.

Первая биеннале была проведена в Венеции в 1895 году. Со временем Венецианская биеннале попала в число самых престижных арт-выставок, превратив город на севере Италии в одну из ключевых демонстрационных площадок лучших проектов современного искусства.

Венецианская биеннале привлекает не только художников и ценителей искусства, но также инвесторов и предпринимателей со всего мира.

Фестивали такого рода привлекают новые инвестиции в различные отрасли экономики – от туризма до производства товаров и предоставления услуг.

Люди развивают рестораны и отели, организуют в качестве жилья и торговых площадей свою недвижимость. Транспортные компании обеспечивают передвижение, а также доставку всевозможных грузов — как готовых произведений искусства, так и широкой номенклатуру материалов, использующихся в их производстве. Страховые фирмы гарантируют сохранность этих грузов, а также участвуют во всех сделках по покупке и продаже объектного и цифрового искусства.