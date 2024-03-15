Как фестивали современного искусства улучшают экономику городов?

Фестивали современного искусства – неотъемлемая часть жизни крупных городов мира. Они объединяют художников, кураторов, коллекционеров и зрителей, предоставляя им площадку для демонстрации наиболее значимых проектов. Более того, фестивали стали мега-событиями, способными оказать значительное влияние на экономику городов за счет туризма, интеллектуальной деятельности и продажи работ художников.
Четыре примера показывают, какой вклад фестивали современного искусства вносят в развитие городов. Но есть и вопрос: насколько это реализуемо в Казахстане?
Венецианская биеннале
Основной площадкой для презентации современного искусства считаются биеннале. Этим термином зачастую обозначаются художественные выставки, проходящие раз в два года.
Первая биеннале была проведена в Венеции в 1895 году. Со временем Венецианская биеннале попала в число самых престижных арт-выставок, превратив город на севере Италии в одну из ключевых демонстрационных площадок лучших проектов современного искусства.
Венецианская биеннале привлекает не только художников и ценителей искусства, но также инвесторов и предпринимателей со всего мира.
Фестивали такого рода привлекают новые инвестиции в различные отрасли экономики – от туризма до производства товаров и предоставления услуг.
Люди развивают рестораны и отели, организуют в качестве жилья и торговых площадей свою недвижимость. Транспортные компании обеспечивают передвижение, а также доставку всевозможных грузов — как готовых произведений искусства, так и широкой номенклатуру материалов, использующихся в их производстве. Страховые фирмы гарантируют сохранность этих грузов, а также участвуют во всех сделках по покупке и продаже объектного и цифрового искусства.
Музеи и галереи становятся центром притяжения не только зрителей, но и различных ученых из области социальных и гуманитарных наук. Они пишут книги и статьи, обогащая биеннале и Венецию символическим капиталом. И это лишь малая часть всего происходящего.
В последней Венецианской биеннале, которая проходила с 23 апреля по 27 ноября 2022 года, участвовало более 200 художников из 58 стран, а число проданных билетов достигло рекордных 800 тыс. В среднем каждый день выставку посещало по 4062 человека. Туристами из них были почти 60%. Причем рост посещаемости не подорвала даже пандемия, которая нарушила привычные авиационные и железнодорожные маршруты.
Венецианская биеннале положила начало созданию аналогичных фестивалей по всему миру, которых, по данным Biennale Foundation, в мире насчитывается уже более 300. Всё больше городов стремятся занять свое место на глобальной карте искусства, поскольку видят в биеннале не только культурный потенциал, но также мощный инструмент для привлечения инвестиций и развития местного бизнеса вместе с туризмом.
Манифеста 14
Другим значимым фестивалем современного искусства является европейская биеннале Манифеста. В отличие от других биеннале, проводящихся постоянно в одних и тех же местах, Манифеста каждые два года открывается в разных городах Европы. К примеру, в прошлом году городом-хозяином стала Приштина, столица Косово. Благодаря биеннале этот небольшой город на 100 дней оказался в центре внимания международного художественного сообщества.
Общие затраты на проведение Manifesta составили 5,4 млн. евро. А экономический эффект от них, по оценке института GAP, составил около 20,2 млн. евро. Каждый вложенный евро сгенерировал 2,77 дополнительных евро для экономики Косово.
Почти 69% общей суммы расходов были выделены из государственного бюджета Косово. Оставшийся 31% был привлечен организаторами у посольств и фондов. С Манифестой сотрудничало 119 национальных и международных партнеров.
Мероприятие посетило около 807 000 человек на 25 площадках, было проведено 223 мероприятия, а благодаря затратам посетителей доходы местных предприятий за этот период увеличились на 13,32%.
Вход на мероприятие был бесплатным. Но продажа сувениров, печатной продукции и организация экскурсий принесли городу почти 35 тыс. евро.
В организации Манифесты принимали участие офис в Приштине и ее главный офис в Амстердаме. В ней были задействованы преимущественно местные специалисты из Косово. За 100 дней фестиваля было привлечено 240 местных работников, причем те 53 из них, что работали на полную ставку, также прошли различные тренинги для повышения своей квалификации. Из общего зарплатного фонда фестиваля в 1,02 млн евро на оплату услуг местного персонала было потрачено почти 90%.
Манифеста также внесла вклад в развитие общественного пространства в Приштине. Ее пригороды перенасыщены транспортом, а городское планирование требует кардинального переосмысления. В рамках Манифесты действовало 25 площадок по всей Приштине, что позволило более равномерно рассредоточить транспорт и людей, поскольку каждая часть города получила собственное общественное пространство.
И несмотря на то, что большинство объектов искусства, установленные во время Манифесты в городе, изначально задумывались как временные, после фестиваля их решили оставить на постоянной основе.
Благодаря Манифесте в городе также преобразилась библиотека Хивзи Сулеймани, которая была заброшена с 2016 года. Организаторы фестиваля полностью реконструировали здание 1930-х годов и прилегающий к нему сад, чтобы разместить там произведения искусства. Как результат, бездействующее здание превратилось в оживленный арт-центр, который продолжит функционировать и после окончания фестиваля.
Хельсинки биеннале
Финляндия тоже решила не отставать от мировых трендов и в 2021 году запустила Биеннале Хельсинки. Мероприятия проходили как в самой финской столице, так и на маленьком острове Валлисаари, который за лето посетили почти 150 000 человек.
Организаторы провели подробное исследование, чтобы оценить коммерческий вклад фестиваля. Они исходили из гипотезы, что расходы посетителей биеннале имеют мультипликативный эффект, то есть каждый евро, потраченный на билет, поход в ресторан и покупку сувенирной продукции, обеспечивает расходы в других секторах экономики.
В рамках исследования было опрошено более 2700 человек. Было установлено, что большая часть из них довольно активно посещала рестораны и кафе Хельсинки и Валлисаари. Примерно половина респондентов также упомянула о расходах на транспорт, треть — о тратах на покупки и каждый четвертый — об оплате проживания.
В среднем один посетитель тратил во время визита в Хельсинки около 50 евро и около 10 евро на остров Валисаари.
Следовательно, прямой экономический потенциал расходов посетителей Хельсинской биеннале оценивается в 2,4 млн. евро. При этом общий экономический эффект — прямой и непрямой — составил 8,5 млн. евро.
Благодаря одному мероприятию заметно выросла занятость. Общий зарплатный фонд работников различных секторов составил 3,2 млн. евро, а бюджет страны получил в качестве налогов 1,4 млн. евро.
Мероприятие было организовано в рамках стратегии городского развития Хельсинки 2017–2021. Биеннале в Хельсинки — отличный пример того, как значительная часть инвестиций, вложенных городом в организацию крупного фестиваля современного искусства, возвращается в местную экономику, а также способствует увеличению налоговых поступлений в городской бюджет.
Кочи-Музирис биеннале
Биеннале Кочи-Музирис — первый в Индии международный фестиваль современного искусства. Ее история уникальна не только для Индии, но и для всего региона Южной Азии.
Она начиналась как правительственная инициатива. Департамент по делам культуры штата Керала обратился к двум художникам — Риясу Кому и Бозе Кришнамачару — с просьбой помочь организовать международную платформу для искусства. Сложность заключалась в том, что биеннале в Индии никогда не становилась конкретным проектом, несмотря на постоянные и длительные обсуждения. Не существовало инфраструктуры, необходимой для проведения выставки такого масштаба: ни помещений, ни необходимых культурных институций, ни организованной экспертизы.
Вопреки многочисленным трудностям, с поддержкой со стороны правительства, частных спонсоров и местного бизнеса, биеннале нашла подходящие помещения. Индийское художественное сообщество стремительно разрасталось и завоевывало признание на мировой арене. А через некоторое время свою поддержку стало выражать мировое арт-коммьюнити, выделив деньги на организацию биеннале и пригласив участвовать в ней множество специалистов и художников. Как результат, уже в 2022 году аудитория Кочи Биеннале превысила 600 000 человек.
Возможности для Казахстана
Все перечисленные города: плавающая Венеция, холодная финская столица Хельсинки, столица Косово Приштина и торговый порт Кочи, несомненно, очень разные. Эти города являются примером того, что масштабные художественные события вносят ощутимый вклад в экономику городов.
В прошлом году в Алматы уже в 11 раз проходил крупнейший в Казахстане и Центральной Азии фестиваль современного искусства ARTBAT FEST. Его программа оказалась довольно вариативной, поэтому зрители могли выбрать разные интересующие их формы взаимодействия с искусством.
Она включала не только основную паблик-арт часть, то есть демонстрацию 20 художественных объектов в городе, но также выставки (в собственном выставочном пространстве фестиваля Egin Art Space), кинопоказы, образовательные мероприятия, публичные лекции и презентации, театральную постановку.
Зрителями паблик-арт программы, согласно результатам внутреннего исследования ARTBAT FEST, стали 300 тыс. человек. Суммарная аудитория других событий фестиваля составила порядка 2000-3000 человек. Наиболее популярным форматом, помимо выставок, оказались кинопоказы Jetiqaraqshy — они привлекли более 500 человек. Почти столько же посетили образовательные мероприятия фестиваля.
Партнерами фестиваля в 2023 году выступили акимат Алматы, компания InDrive, Дипломатическая миссия США и компания Chevron Kazakhstan, Esentai Mall и представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии.
«Итогом этих инвестиций уже сегодня стали осязаемые вещи: сделаны новые произведения искусства, часть из которых осталась в городе. В работу над созданием фестиваля были вовлечены около 100 местных специалистов. Произошла активация местного бизнеса в центре города, потому что на протяжении трех месяцев люди пользовались транспортом, что-то ели и покупали», — отмечает сооснователь ARTBAT FEST Владислав Слудский.
Несмотря на то, что в 2023 году фестиваль оказался самым большим за 11 лет его проведения, Слудский считает нынешний уровень развития инфраструктуры недостаточным для проведения мероприятий международного масштаба. Прежде всего из-за недостаточного объема и регулярности финансирования.
Он подчеркивает, что подобно тому, как в индустриальной экономике были нужны градоформирующие предприятия в виде заводов и инфраструктуры, постиндустриальной экономике нужна событийность и идеи. И для их появления важно организовать совместную работу разных групп и интересов, потому что в развитии культуры и городской экономики заинтересованы множество их участников.
«Если нам удастся объединить усилия и придать большее значение масштабным культурным событиям, то мы сможем создать в Казахстане новый сектор экономики. С этих денег потом платятся налоги и таким образом возвращаются экономике города через владельцев бизнеса и крупные предприятия, решающих более глобальные задачи», — полагает Слудский.
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