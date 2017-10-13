Фильм недели: Арман. Когда ангелы спят

Айсулу Тойшибекова, Vласть На этой неделе в прокат вышла драма режиссера Рашида Сулейменова «Арман. Когда ангелы спят», главные роли в которой сыграла Жулдыз Абдукаримова и ее супруг известный казахстанских исполнитель Кайрат Нуртас. Вскоре после выхода на большие экраны рейтинг картины сменили с Е16 на Е18 – только для достигших совершеннолетия, сославшись на наличие сцен насилия. Жанр: драма Хронометраж: 87 минут Цена билета: от 600 до 2100 тенге Режиссер: Рашид Сулейменов Актеры: Жулдыз Айдарбекова, Кайрат Нуртас, Тлектес Мейрамов, Елжас Рахимбеков, Шадияр Абдуллаев, Олжас Нурбаев, Дархан Манаков.

Фильм начинается с идеалистической картины, в которой дедушка героини Арман (Жулдыз Абдукаримова) рассказывает ее парню Курману (Кайрат Нуртас) о том, почему ей дали мужское имя: ждали мальчика, которого хотели назвать Арманом, родилась девочка, и родители решили оставить выбранное имя. Арман ее имя очень нравится и она его нисколько не смущается. В тот же вечер Курман попросил руки Арман у деда, который, разумеется, ничего не имел против.События разворачиваются вокруг этой молодой пары. Он – футболист, которого ждет трансфер в столичный клуб. Она – учительница в школе. Они – сироты, у Арман есть только дедушка, который ее воспитал. Первые минуты фильма очень напоминают музыкальный клип: слишком громкий для фильма музыкальный фон; прогулки влюбленных; обручальное кольцо, обрамляющее закатное солнце и, конечно же, свадебное платье. Это гармоничное повествование грубо прерывает сцена с четверкой антагонистов – дети влиятельных людей кутят в одном из дорогих ресторанов города, играют в покер на желание. Неподалеку, точнее в том же самом ресторане оказываются и Арман с женихом. Это место им не по бюджету, но Курман хотел сделать своей невесте приятное. Они мило беседуют о своем будущем, как в этот момент к ним подходит Жанболат или, как его зовут приятели – Жако, чьим заданием было пригласить девушку на танец. Видимо, с фантазией у мажористых ребят все очень плохо. Между Курманом, вступившимся за девушку, и группой молодых парней завязался конфликт, который почти перерос в драку. Изрядно выпившим друзьям пришлось отступить, напоследок бросив «сherchez la femme» – ищите женщину! Картина Сулейменова в целом радует подобными деталями, которые задают тон дальнейшему развитию сюжета. Так, например, в свадебном салоне продавщица ругает Арман за то, что она показалась в платье жениху – плохая примета. Или мелькнувшее по-чеховски, как бы между делом, ружье в гараже соседки.

Пока Курман оспаривает бутылку водки, которую они не заказывали, с хостес, четверо друзей похищают Арман. Увидев, как ее насильно толкают в машину, он бежит за ними, а, отстав, возвращается в ресторан, чтобы узнать у друзей похитителей куда они увезли его невесту. Тем временем, дома у Жанболата друзья устраивают бесчинства: они сначала избивают сопротивляющуюся Арман, а затем насилуют ее. Курман не успевает защитить невесту, по пути к ней он сталкивается с полицейским произволом, бежит от наряда полиции, крадет пистолет и только ухудшает свое положение. Оказавшись в доме у Жанболата, он теряет пистолет, его избивают, а затем отпускают вместе с Арман. Так начинается конфликт маленьких людей с хорошо отлаженным механизмом кумовства и покрывательства казахстанских реалий. Даже если у вас сложные отношения с казахстанским кинематографом, посмотреть фильм «Арман. Когда ангелы спят» все же стоит. Дело тут не только в социальной остроте и жизненности истории. Фильм хорош также и своей операторской работой Виталия Кистанова, снимавшего «Свадьбу на троих». Конечно, к технической стороне не без вопросов. Например, та же музыка, которая в некоторых сценах заглушает диалоги. Хочется отметить игру молодого актера Елжаса Рахимбекова, сыгравшего Айдархана – главного из антагонистов фильма. Злодей в его исполнении получился выпуклым, неспособным на раскаяние и перерождение.



«Когда ангелы спят» – это квинтэссенция казахстанских новостей. Все то, с чем мы сталкиваемся в информационном поле страны, уместилось в один фильм с хронометражем в 87 минут. Это не только непотопляемый Максат Усенов, с которым уже проводят параллели. Это и история Жибек Мусиновой – девушки, которая прошла через ад, пытаясь посадить своих насильников за решетку - Арман записала видеообращение, в котором изобличает своих насильников, чьи фамилии не раз фигурировали в обвинениях о наезде на пешеходов и изнасилованиях. Это извечное примирение сторон и покупка молчания — семья Жанболата предложила $40 тысяч за «развлечения» сына и его друзей. Это и бесчисленные истории отчаяния, в которое впадают люди, столкнувшиеся с судебной системой, и бесконечная вера в справедливость, которая в последнее время кажется чем-то призрачным — бессильный дедушка Арман кричит ей вслед: «Я поеду в Астану, за справедливостью». Это сама судебная система, переплетенная в тугой узел с правоохранительной, в интересах которой она выступает, потому что вместо подонков, за решеткой оказывается сам Курман.