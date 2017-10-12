В фильм Кайрата Нуртаса будут внесены изменения

В четверг в прокат вышел фильм Кайрата Нуртаса «Когда ангелы спят». Ранее состоялся закрытый показ картины, после чего в фильм решили внести изменения.

Олег Головашкин, генеральный директор международной группы компаний Interfilm, соучредитель ее казахстанского подразделения Sulpak Cinema, прокомментировал в Facebook, что фильм монтироваться еще раз не будет.

«Будут внесены некоторые изменения в диалоги. Продюсерам и дистрибьютору пришлось приложить максимум усилий для выхода картины в прокат. Причина - откровенно честная, пронзительная и жесткая история. История о том, с чем может столкнуться каждый из нас».

Фильм «Когда ангелы спят» получил ограничение по возрасту «18+», поскольку в нем содержатся сцены насилия и жестокости.

Синопсис ленты: «Самое приятное время для любой девушки – период подготовки к свадьбе – оборачивается для Арман и ее жениха Курмана сущим адом. Арман похищают и насилуют четверо пьяных мажоров. А ее жених Курман, пытаясь спасти любимую, нарывается на серьезные неприятности с органами правопорядка. Оправившись после травм, Арман убеждена, что ей удастся наказать насильников. Однако только тут начинается настоящая драма...»

«Когда ангелы спят» вышли в прокат 12 октября.