Живое искусство

Бегущие муравьи на LED-экране, разноцветные стекла, которые пронизывает свет от проектора, цветы в колбах с водой, металлический куб, в котором развесили то ли сеть, то ли сотни метров изогнутой тонкой проволоки. Это неожиданная, смелая и сложная к пониманию выставка, это искусство, которое родилось благодаря синтезу науки и биологии.
Центр современной культуры YEMAA появился благодаря Асель Ахметжановой и , Малике Уразгалиевой. Асель и Малика несколько лет назад переехали жить в Актау и Атырау. Две девушки, объединенные одной идеей, проводили мероприятия в своих городах, а в 2020 году Малика Уразгалиева познакомилась с местным предпринимателем – так родилась идея открыть центр YEMAA, который с 2021 года стал главным культурным и модным местом в Атырау, где соединились литература, поэзия, изобразительное искусство, музыка, наука и кино.
«У нас сразу сформировалось представление и идея, начиная от названия центра, что сначала немного напугало инвестора, потому что YEMAA – это междометие, это проявление реакции в разном контексте – от разочарования\удивления. Но важно было понимать, что этот центр открывается в Атырау и YEMAA не используют в контексте культуры и искусства. Но при этом, это местный паттерн, который в какой-то степени переломит барьер неожиданности , жители и гости города увидят знакомое слово и это пространство сразу станет им близким и знакомым. Мне кажется, это сработало», – рассказывает Малика Уразгалиева.
«На открытии к нам подошел мужчина: «Какое прекрасное место, мы говорим про высокое. Но скажите, это же неправда, что ваш центр называется вот этим не очень красивым словом?», – вспоминает Асель Ахметжанова.
Названием YEMAA основатели центра хотели сказать, что современное искусство хоть и грешит своей элитарностью и закрытостью, но все же может быть доступным для всех. Для этого Асель и Малика еще до официального открытия стали привлекать людей, занимающихся искусством в Атырау, чтобы совместно генерировать идеи и создавать проекты.
«Тогда кто-то нас поддержал, кто-то выбрал позицию наблюдателей. Потому что до конца не было представления, что это может быть. Но я думаю, что наше отличие от многих центров в Алматы и Астане в том, что мы не галерея. Мы – больше общественное пространство, где ежедневно проходят разные мероприятия, собираются и создаются разные комьюнити, как творческих людей, так и инженеров, например, и так далее», – объясняет Ахметжанова.
При центре действуют кофейня и библиотека, которая пополняется тематической литературой к каждой выставке. Параллельно Асель и Малика задумались и воплотили в жизнь резиденцию YEMAA Artist Residence — пространство, объединившее представителей творческих профессий со всего Казахстана. Новое направление предназначено для молодых художников, это шанс окунуться в творческую среду, познакомиться с другими артистами, обменяться опытом, и, конечно же, реализовать совместные художественные проекты. Это место, где художники могут на целый месяц погрузиться в художественную практику и не думать ни о чем кроме самого процесса резиденции. Темой первой резиденции в 2022 году стала река «Жайық» и ее роль в социальной жизни региона. В этом году к девушкам присоединилась куратор Асель Мукашева и коллектив выбрал перспективное направление – био-арт, объединив искусство с наукой. К слову, Мукашева работает с центром в самых разных форматах почти с самого основания и выступала куратором и в других проектах Центра. Лекторами второй резиденции выступили философ, преподаватель КазГЮУ Дмитрий Мельников, биолог-почвовед, кандидат PhD Даурен Калиаскар, а ментором – мексиканская художница Лаура Родригез.
«Сама выставка называется “Tetis, qaidasyn?” Тетис – это древний океан, который был в мезозойскую эру и охватывал часть западного Казахстана. Остатки этого океана – Каспийское, Аральское и частично Средиземное море. Так мы хотели попробовать обратиться к истории геологии земли, о которой человек как будто забыл и перестал испытывать страх перед природой, в нашей выставке две основные темы это философия природы и постгуманизм, в каких то моментах это перекликается с актуальной экологической повесткой, а в каких-то расходится. Но мы хотели отойти от современной экологической повестки, чтобы обрести свободу рассуждать самостоятельно, чтобы пойти вглубь и обратиться к самой природе, живой системе, насколько это, конечно, возможно за столь короткий период резиденции. В этом конечно же нам помогли наши ментор и лекторы», – говорит Ахметжанова.
Заявки на резиденцию подали 79 человек, но отобрано было всего пятеро – это Айна Жекебатыр, Аружан Ашамаева, Жұбатыр Мадалиев, Интизор Отаниёзова и Никита Савостьянов. Больше не позволил бюджет. При этом выбор старались делать в пользу региональных художников, поскольку у них меньше возможностей выставляться. Именно эти резиденты на протяжении месяца выезжали в экспедиции, без выходных погружались в науку и создавали свои произведения искусства.
«Био-артом не так легко заниматься, потому что нужно иметь лабораторию, это закрытая сфера, которая требует ученых, лабораторий с микроскопами и другими реагентами. У Малики получилось договориться с лабораторией в школе «Бiлiм», – рассказывает Асель Ахметжанова.
«Самое удивительное, я даже подумать не могла, что мы найдем лабораторию при школе. Я была уверена, что мы сможем получить доступ к такой лаборатории при производстве, при компании, потому что в Атырау много организаций, занимающихся переработкой. Но были компании, которые побоялись (предоставлять лабораторию – В.), а были компании, не обладающие тем оборудованием, которое нам нужно», – удивляется Малика.
Собственно, по итогам резиденции и родилась выставка «Tetis, qaidasyn?», в которую вошли 10 экспозиций, сначала представленных в Атырау, а 9 сентября – в Астане.
Две экспозиции представлены ментором-наставником Лаурой Родригез – «Становясь растением» и «Растения-призраки».
Волонтер выставки Айнур Бауыржан объясняет, что художница сделала отсылку ко дню Мертвых, который отмечают в Мексике 1-2 ноября. Она взяла живую гортензию, поместила ее в специальный раствор, это биотехнологический процесс децеллюляризации растений, где остается только клеточный матрикс. То есть, Родригез тем самым размышляет о смерти, о загробном мире.
Айнагуль Жекебатыр родом из поселка Жаксы Акмолинской области. Она создала проект PLAST. Post plastic SciFi. “ Пластиковая бутылка – это современный скелет для воды, – объясняет художница. – Я представляю, как в далеком будущем дно океана, обросшее слоями бессмертных пластиковых отходов, стало источником удивительной трансформации. Клочки пластика, органических веществ и биолюминесцентных микроорганизмов образовали «пластиковые рифы». Вместе они создали магическое свечение, освещая темные глубины океана. “Пластиковые рифы" привлекали к себе разнообразных морских существ. Пластик начал преобразовываться в сложные формы жизни – он обрел собственное сознание и способности! Все семь известных видов пластика претерпели поразительную трансформацию и стали основой для других форм жизни”.
Художница представляет, как PET (полиэтилен терефталат), который когда-то находился в самом низу иерархии пластика, претерпел неожиданные и важные трансформации. С обретением сознания и собственной воли, он начал размышлять о своей природе и потенциале. РЕТ начал ощущать влечение к искусству и самовыражению. Он решил следовать своей собственной мечте – стать чем-то красивым, стать музыкальным инструментом!
Руководствуясь новым обретенным образом мысли, колонии бутылок PET создавали обволакивающие звуки, которые преломлялись в их пластиковой структуре и распространялись далеко в толще воды. Эти мелодии стали языком их общения и со временем стали привлекать внимание моллюсков, которые реагировали на гармонию и красоту звуков. Тысячи лет соседства и взаимодействия сделали PET бутылки и моллюсков взаимосвязанными организмами одной экосистемы, которые обусловливали существование друг друга. Моллюски стали использовать PET как дополнительные "раковины", создавая сложные и красочные оболочки вокруг пластика. Это давало им дополнительную защиту и позволяло выразить свою индивидуальность через уникальные формы и украшения. Пластиковые бутылки, в свою очередь, приобрели разнообразные формы, служа не только защитой, но и средством художественного самовыражения для моллюсков.
Резидентка Аружан Ашамаева родом из Кордая. Экспедиции по реке Жайык заставили её задуматься над вопросами, исчезает ли что-то в природе бесследно и какова роль человека в природе? Именно этому она посвятила свои работы Древо квинтэссенции» и INSIDE.
«Мои работы ставят вопрос о жизни и смерти, о энергии роста и увядания. Долгий, интересный и сложный процесс исследования в резиденции помог мне найти ответ, который стал объединяющим элементом в этом проекте. И это бактерии, которые окружают нас всегда и везде. Второй экспонат показывает скрытую от глаз эстетику всего живого. Это мой первый опыт в резиденции и выставке, но я думаю, что наши исследования – это попытка приблизиться к чему-то большому и скрытому», – считает Ашамаева.
Интизор Отаниезова сфокусировала свое внимание на цветах в культуре. «Не для тебя», – это про автономность цветов, про иерархию растений и про то, как люди могли бы выстраивать отношения с ними.
«Название работы стало пророческим для меня. Я подумала, что целый месяц резиденции - идеальная возможность выйти из зоны комфорта, но переоценила свои возможности. Еще никогда мне не помогали так сильно с созданием работы, и её определенно не случилось бы без поддержки огромного количества людей. Вообще главным открытием резиденции для меня стали люди. То, как мы выстраиваем отношения, как они потом отражаются в нашем творчестве, как по-разному мы воспринимаем истории вокруг нас. В резиденции мы жили в арт-пузыре, что позволило много размышлять об искусстве, много экспериментировать и наблюдать за разными практиками. Я чувствую, что получилось слегка поменять угол своего восприятия и это мне было нужно», – признается художница.
Еще один резидент – Никита Савостьянов решил попробовать соединить несоединимое. В инсталляции «Симбиотический Субъект» он попытался объяснить, что «противопоставляя понятия и занимая конкретную позицию мы теряем некую почти неуловимую, скрытую часть».
«Мы отбрасываем сотни и тысячи возможных вариантов, застреваем в противоречиях. Тем не менее именно в той неисследованной промежуточной, отброшенной и неисследованной области кроются новые перспективы и потенциал. В моей инсталляции эта идея выражается через встречу органических субъектов и индустриальных вещей. Работа служит напоминанием о том, что симбиотические отношения и решения могут возникнуть только тогда, когда мы готовы проникнуть сквозь барьеры оппозиций. В поисках средств выражения я обратился к микромедиации — процессу, в котором грибы очищают среду от токсичных отходов, в том числе от тяжелых металлов, разливов нефти и последствий пожаров», – рассказывает Савостьянов.
Его вторая работа тоже в какой-то степени посвящена жизни и смерти. Она называется «In search of alternative». Работа обращена к природному явлению под названием «муравьиные круги», когда один или небольшая группа муравьёв, на первый взгляд совершенно беспричинно, начинает бегать по замкнутому кругу, постепенно вовлекая в этот цикл всё больше и больше других муравьев. Они продолжают свой бег до тех пор, пока не падают замертво, а муравьиный круг продолжает своё вращение до полного истощения, оставляя за собой полчища погибших.
Единственный резидент с профильным образованием художника («монументальная живопись») и магистрант по специальности «Изобразительное искусство» – Жубатыр Мадалиев из Актобе. Он учился в Алматы, а сейчас живет в Атырау. Начинал свой путь фотографом-дизайнером, а сегодня – художник-постановщик в киноиндустрии, за плечами которого один полнометражный фильм, 20 короткометражных, клипов и подкастов. Параллельно он развивает свое дело.
«В ходе резиденции мы выезжали на экспедиции по реке, отбирали пробы, культивировали бактерии и грибы в чашках Петри. На протяжении всего процесса я удивлялся разнообразию форм в природе, размышлял о месте человека в этом круговороте, и вместе с тем я не мог не задаваться главным вопросом о первых элементах всех этих форм. Рассуждение об этом, о концепции мира, состоящего из четырех элементов, и непрекращающийся поиск элемента Х – пятого элемента – это давняя традиция в истории мысли. Эта идея пронизывает историю философии, алхимии, астрологии и даже поп-культуру - можно вспомнить «Пятый элемент» Люка Бессона», – вспоминает Мадалиев.
В процессе создания работы он опирался на эту конструкцию мира. Поэтому особенную роль отвел пятому элементу, который приводит всё к гармонии, уравновешивает силы и включает человека в мировой круговорот форм. Выставка на тему «Где же ты, Тетис?», убежден художник, может быть увлекательным путешествием в мир науки, искусства и фантастики. Его концепция в этой выставке посвящена химическим элементам, которые играют важную роль в жизни на Земле и космосе.
«Это моя попытка объяснить, какие элементы составляют «пятый элемент» в контексте одноименного фильма. И мое видение в виде инсталляции с интерактивной зоной, при взаимодействии которой зритель может прочувствовать эту невидимую связь с «пятым элементом», – рассказывает художник.
Выставка «Tetis, qaidasyn?» в Астане проходила всего один день – 9 сентября. Кстати, это первый опыт, когда работы резидентов вывозят из Атырау в центр. 13 октября ее уже ждут в Алматы. И хотя такое искусство достаточно сложно понять с первого взгляда, оно все же заставляет задуматься о чем-то глобальном и более важном, как, например, что нужно сделать, чтобы вернуться к нашим корням, увидеть всю красоту мира, а главное – как это сохранить.