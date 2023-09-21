Живое искусство

«У нас сразу сформировалось представление и идея, начиная от названия центра, что сначала немного напугало инвестора, потому что YEMAA – это междометие, это проявление реакции в разном контексте – от разочарования\удивления. Но важно было понимать, что этот центр открывается в Атырау и YEMAA не используют в контексте культуры и искусства. Но при этом, это местный паттерн, который в какой-то степени переломит барьер неожиданности , жители и гости города увидят знакомое слово и это пространство сразу станет им близким и знакомым. Мне кажется, это сработало», – рассказывает Малика Уразгалиева.

«На открытии к нам подошел мужчина: «Какое прекрасное место, мы говорим про высокое. Но скажите, это же неправда, что ваш центр называется вот этим не очень красивым словом?», – вспоминает Асель Ахметжанова.

Названием YEMAA основатели центра хотели сказать, что современное искусство хоть и грешит своей элитарностью и закрытостью, но все же может быть доступным для всех. Для этого Асель и Малика еще до официального открытия стали привлекать людей, занимающихся искусством в Атырау, чтобы совместно генерировать идеи и создавать проекты.