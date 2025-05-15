Нурайна Сатпаева, драматург: «Не от нас зависит, будут ли нас ставить в театрах»

Сколько у тебя пьес написано и пыталась ли ты их предложить нашим театрам, как-то продвигать?

У меня сейчас семь пьес – я в год по одной пьесе примерно писала. Но пока есть только одна постановка – в театре Infinity laboratory. Мою пьесу «Грехопадение свинки Пеппы» в переводе Айжарыка Султанкожи на казахском языке поставил режиссер Олжас Комис. Он учится в мастерской Фархада Молдагали (художественный руководитель ТЮЗ им. Мусрепова в Алматы – В.)

Пьеса про женщин в роддоме. Актрисам – студенткам той же мастерской – при встрече я рассказала, какими вижу персонажей пьесы, чем они живут, о чем мечтают, чем вдохновлялась сама. В конце встречи попросила: «Забудьте все, о чем мы сейчас говорили, – играйте, как хотите, меняйте сюжет, как хотите, делайте, что хотите». В итоге постановку сделали с элементами документального театра. Очень интересный спектакль получился. Уже было два показа, а дальше посмотрим. Допускаю, что другим театрам темы, на которые пишу, не интересны.

В целом у нас есть какой-то пессимизм в отношении казахстанских литературных проектов, что «ой, ничего не получится». Но есть примеры – «Драма.KZ», ОЛША, RDS, когда считанное количество людей изменили литературное пространство Казахстана: выпускаются хорошие книги, ставятся спектакли по произведениям казахстанских авторов. Десять лет назад редко ставили казахстанских драматургов. И говорили: «Их нет, пьес нет». А после лаборатории Олжаса Жанайдарова появились пьесы, мы все стали активно писать. Уже ставят Ольгу Малышеву, Алишера Рахата, Мурата Колганата. Но это в основном казахоязычные театры. Пьесы переводят на казахский язык, эти театры заинтересованы в современной драме.

Как считаешь, почему русскоязычные театры не заинтересованы?

Я думаю, у русскоязычных театров очень большой выбор материала на русском языке. Они могут брать в принципе российских драматургов. А вот контент про Казахстан – пишут в основном на казахском языке. Да, я пишу на русском, но мои тексты «казахофонные». У меня есть надежда ставиться в казахских театрах, а не в русских.

Это довольно странно, потому что столько пьес пишется, поднимаются в них острые социальные проблемы, то есть это то, что “болит у общества”. И никто не обращает на это внимания.

Мне кажется, еще есть такой феномен, как «жұрттын баласы» всегда лучше. В целом в нашей культуре. И как будто нам нужно еще одобрение «большого брата», неважно, кто это – Китай, Россия, США, Великобритания, чтобы мы сами сказали, что это годится. Например, Димаш Кудайберген. Пока его не заметили за рубежом, в Казахстане его творчеством не особо интересовались. То же самое произошло с Самал Еслямовой, когда она получила приз Каннского кинофестиваля за главную женскую роль, теперь ее везде в Казахстане приглашают. Такая же ситуация с Иманбеком Зейкеновым, получившим «Грэмми».

А, может, тут больше вопрос цензуры?

Возможно. Потому что мы все-таки поднимаем серьезные вопросы, темы, которым общество не привыкло смотреть в лицо. Я сама с удовольствием посмотрю комедию, те спектакли, которые не о нас. Потому что тогда я в безопасной зоне. А когда ты сам пишешь пьесы, тем более смотришь спектакли о событиях, которые происходили с нами, это просто переворачивает душу. Готовы ли мы все отрефлексировать? Мы сейчас только джут отрефлексировали, а ведь уже прошло почти сто лет.

Если все так сложно, для чего тогда ты это делаешь: пишешь пьесы, спектакли по которым, скорее всего, никогда не будут поставлены в театре?

Часто задаюсь этим вопросом, почему я пишу. Много же классных, интересных вещей в жизни. Просто всегда это какой-то триггер. Например, книга «Море споет колыбельную» – это была такая история: в дни Кантара очень многие мне высказывали, как представительнице Мангистау, мол, почему ваши там не сидят спокойно, без конца выходят на протесты, сидели бы молча, живем же нормально, зачем все это? И я думала: вы же не знаете, чем живут там люди, что происходит на самом деле. Но я не умею отвечать в комментариях, с людьми спорить, ругаться. И я начала писать роман, как будто в ответ на те вопросы, которые меня волнуют.