Алия Болатхан, историк: «Изучение пищевой культуры народа — один из способов понимания национальной идентичности»

Кроме того, исследовательница подчеркивает важность региональных особенностей Казахстана. Например, плов исторически был одним из основных продуктов питания на юге страны.

«Казахи не жили сами по себе. Продукты, которые они не производили в силу региональных особенностей, получали через обмен и торговлю. Таким образом приобретались зерновые культуры. Север и восток вели торговлю с Россией и Китаем, юг и юго-восток со странами Центральной Азии», — добавляет она.

«Самый положительный опыт в этом вопросе — меню, составленное на основе научных и культурных исследований. Если я упомяну вышеперечисленные блюда, относящиеся к меню нашей страны, никто не сможет этому возразить. Потому что это правда, мы все выросли на этом и едим это до сих пор. Эти блюда вы найдете в каждом меню, и все дело во вкусах, которые вызывают эмоции и имеют культурное значение», — резюмирует Болатхан.

Пищевая культура – одно из объединяющих измерений

Болатхан считает, что сейчас, когда идет активная дискуссия о деколонизации, пищевая культура и ее исследования стали более актуальными.

«Есть то, что объединяет общество независимо от языка, религии, вероисповедания и других особенностей. Это, например, его происхождение, флаг, место, история в период независимости или история формирования в период до независимости. Многие говорят о языке, считая его основным мерилом национальной идентичности. Однако бывают ситуации, когда национальная идентичность определяется не только языком. Такие вещи, как пищевая культура, являются общими для всех и могут стать мощным показателем вашей культурной самобытности. Например, Южная Корея уделяет большое внимание пищевой культуре как способу заявить о себе миру и объединения вокруг уникальной идентичности», - объясняет исследовательница.

Болатхан говорит, что если такие исследования будут качественно проводиться на государственном уровне, то результаты проявятся быстрее. По ее словам, исследований по пищевой культуре в Казахстане и странах постсоветского пространства очень мало.

«Это не только задача исследователей, но и государственного пиара. Да, государство вело пропаганду национальной идентичности, создавались программы по укреплению культуры. Это было уместно, но оно уже не работает. Мне говорят, что я изучаю неактуальную тему, но если вы начнете изучать и понимать маршруты пищевой культуры, по которым путешествовали люди, вы поймете их жизнь, горе, радость, экономическое положение. Вы поймете всё про них», — считает Алия.