В трех городах Казахстана пройдут выставки центра современной культуры YEMAA

Центр современной культуры YEMAA объявляет о запуске выставки «Где же ты, Тетис?», которые пройдут в Атырау, Астане и Алматы. В рамках нее будут представлены работы молодых казахстанских художников, выполненные в направлении Art & Science – на стыке искусства, науки и биотехнологий.

Каждый экспонат на выставке подчеркивает связь человека с природой. В своих работах художники раскрывают биологическую и экологическую гармонию, а также демонстрируют, как через новаторские методы искусства можно глубже понять окружающий мир.

Авторы работ — участники второй резиденции YEMAA Artist Residence. Это пространство, которое объединяет представителей творческих профессий со всего Казахстана и предоставляет возможность для молодых художников окунуться в творческую среду, познакомиться с другими артистами, обменяться опытом и реализовать совместные художественные проекты. Ее цель – дать участникам знания о западном регионе Казахстана через различные подходы к исследованию: социальные, художественные и научные. В прошлом году центральной темой резиденции стала река Жайық и её роль в жизни региона.

В этом году тема звучит как "Пятый элемент". Она посвящена перспективному направлению современного искусства — био-арту, которое зародилось в 1990-х годах. В течение месяца в рамках резиденции участники набирались знаний и опыта через воркшопы, эксперименты и исследования. Серия выставок предоставит возможность молодым художникам продемонстрировать творческие способности и представить свои видение и интерпретацию темы окружающей среды.

На выставках также будут представлены работы от ментора резиденции Лауры Родригес — мексиканской художницы в направлении био-арт. В своих работах она обращается к темам постгуманизма, молекулярной структуры материи и философским аспектам бытия.

Выставки пройдут 31 августа в Атырау (ул. Курмангазы 12, Центр современной культуры “YEMAA”), 9 сентября в Астане (пр. Бауыржана Момышулы 5, Дворец Школьников) и 13 октября в Алматы (ул. Нурмакова 79, EGIN Art Space).