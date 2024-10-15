Нобелевские лауреаты 2024: Исторические травмы, ядерное разоружение, обучение нейросетей, новый вид белка

Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американцы Виктор Эмброс и Гэри Равкан. В 1993 году они открыли микроРНК (рибонуклеиновая кислота) — новый класс молекул РНК, которые играют важнейшую роль в регуляции генов. Изначально их открытие касалось только червей. Но спустя 30 лет стало очевидно, что механизмы микроРНК важны и для человека: они играют ключевую роль в возникновении и развитии болезней, таких как глухота, дефекты развития, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые болезни. А изучение микроРНК имеет большое значение для понимания и лечения различных заболеваний, с которыми связана аберрантная экспрессия (термин, характеризующий активность генов) микроРНК. Исследователи сейчас изучают, как манипулирование уровнями микроРНК может привести к появлению новых методов лечения.

С 2006 года Нобелевская премия неоднократно присуждалась за открытия, связанные именно с РНК. Например, в 2006 году ее получили ученые-генетики из США Эндрю Файр и Крейг Мелло за открытие РНК-интерференции — явления, которое позволяет целенаправленно «выключать» гены. А в 2023 году лауреатами стали учены Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). Их открытия имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против коронавирусной инфекции.