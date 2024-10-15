Нобелевские лауреаты 2024: Исторические травмы, ядерное разоружение, обучение нейросетей, новый вид белка

Виктория Натачиева, Власть
Накануне Нобелевский комитет завершил присуждение премии 2024 года. В четырех из шести номинаций лауреатами стали американцы, премию по литературе получила южнокорейская писательница, которой не было в списке претендентов, а премию мира —
Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили американцы Виктор Эмброс и Гэри Равкан. В 1993 году они открыли микроРНК (рибонуклеиновая кислота) — новый класс молекул РНК, которые играют важнейшую роль в регуляции генов. Изначально их открытие касалось только червей. Но спустя 30 лет стало очевидно, что механизмы микроРНК важны и для человека: они играют ключевую роль в возникновении и развитии болезней, таких как глухота, дефекты развития, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые болезни. А изучение микроРНК имеет большое значение для понимания и лечения различных заболеваний, с которыми связана аберрантная экспрессия (термин, характеризующий активность генов) микроРНК. Исследователи сейчас изучают, как манипулирование уровнями микроРНК может привести к появлению новых методов лечения.
С 2006 года Нобелевская премия неоднократно присуждалась за открытия, связанные именно с РНК. Например, в 2006 году ее получили ученые-генетики из США Эндрю Файр и Крейг Мелло за открытие РНК-интерференции — явления, которое позволяет целенаправленно «выключать» гены. А в 2023 году лауреатами стали учены Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). Их открытия имели решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против коронавирусной инфекции.
Нобелевская премия по физике присуждена за открытия и изобретения, обеспечившие возможность машинного обучения нейросетей. Лауреатами стали ученые Джон Хопфилд (США) и Джеффри ХинтонДжон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада).
Хопфилд удостоен премии за изобретение в 1982 году «сети Хопфилда» — теоретической модели, демонстрирующей, как нейронные сети искусственного интеллекта могут имитировать человеческий мозг для хранения и извлечения воспоминаний. Его модель была усовершенствована Хинтоном, чья «машина Больцмана», изобретенная в 1985 году, проложила путь для современных генеративных приложений ИИ. Именно в ней появился элемент случайности.
Изначально кажется, что достижения лауреатов относятся больше к информатике, а не к физике. Но, как пояснили в Нобелевском комитете, «лауреаты этого года применили инструменты из области физики для разработки методов, которые стали основой современного машинного обучения». В частности, для создания своей машины Хинтон использовал инструменты статистической физики.
Эксперты считают, что достижения лауреатов этого года помогут находить алгоритмы решений в медицине, лабораторной астрофизике и в целом усовершенствуют исследования природы.
Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали профессор Вашингтонского университета в Сиэтле Дэвид Бейкер, генеральный директор и старший научный сотрудник Google DeepMind Демис Хассабис и Джон Джампер. Они получили премию за исследования в области белков.
В 2003 году Дэвид Бейкер создал совершенно новый вид белка, не похожий на все прочие. Его разработки начали использовать в фармацевтических препаратах, вакцинах, наноматериалах и крошечных датчиках.
Примечательно, что достижения двух других лауреатов в этой номинации связаны с искусственным интеллектом. В 2020 году Хассабис и Джампер представили мощный вычислительный инструмент, который дал исследователям возможность предсказывать то, как белки сворачиваются и складываются, создавая сложные трехмерные структуры, способные блокировать вирусы. Их модель ИИ смогла предсказать структуру практически всех 200 млн белков, известных на сегодняшний день. Это позволяет лучше понимать устойчивость организма к антибиотикам, а еще создавать изображения ферментов, которые могут разлагать пластик.
«В самом начале мы предполагали, что можно создать целый новый мир белков, которые смогут решить многие проблемы, стоящие перед людьми в XXI веке. И теперь это становится возможным», — сказал Бейкер на церемонии объявления лауреатов.
Сейчас моделью AlphaFold2 уже пользуются более двух миллионов ученых из 190 стран.
Нобелевская премия по литературе 2024 года удивила многих. Ее получила южнокорейская писательница Хан Ган, которой не было в списках фаворитов. Ожидалось, что премию этого года получат китаянка Цань Сюэ, или австралиец Джеральд Марнейн, или «вечный претендент» Харуки Мураками, который в списках претендентов уже как минимум 10 лет.
Хан Ган стала вторым человеком в истории Южной Кореи, удостоенным премии. Первым был бывший президент страны Ким Дэ Чжун, в 2000 году он получил Нобелевскую премию мира. Но Хан Ган стала первой южнокорейской писательницей и 18 женщиной в мире, получившей Нобелевскую премию по литературе.
Как отметили в Нобелевском комитете, премия присуждена ей «за напряженную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».
В своем творчестве писательница затрагивает разные темы, включая насилие, скорбь и патриархат. Хан Ган признавалась, что большое влияние на нее оказало восстание в ее родном городе Кванджу, которое произошло в мае 1980 года, когда ей было всего 10 лет. Второй роман писательницы, «Человеческие поступки», вышедший в 2014 году, как раз рассказывает об этих событиях.
За первый роман «Вегетарианка», который вышел в 2007 году, писательница получила Букеровскую премию в 2016 году. Это сюрреалистическое произведение о женщине из патриархальной корейской семьи, которая перестает есть мясо, а потом перестает есть вообще. New Yorker назвал книгу притчей о молчаливом сопротивлении и его последствиях.
Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo за деятельность по ядерному разоружению. На примере историй жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (их также называют хибакуся) организация много лет рассказывает миру об опасности ядерного оружия.
Хибакуся создали Nihon Hidankyo в 1956 году. Это крупнейшая и самая влиятельная организация подобного рода в Японии. Одна из ее главных целей — предотвратить ядерную войну и ликвидировать ядерное оружие. Для этого, в частности, Nihon Hidankyo считает необходимым подписать международное соглашение. Также организация рассказывает как в Японии, так и на площадках ООН о последствиях ядерных бомбардировок. Кроме того, она помогает жертвам атомных бомбардировок.
Председатель Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес подчеркнул, что Nihon Hidankyo неустанно выступает за мир без ядерного арсенала, «вдохновляет людей по всему миру и создает почву для будущего существования человечества в условиях безопасности».
Он также признал, что в этом году решение о присуждении премии было продиктовано угрозами применения ядерного оружия, в частности со стороны России.
Тосиюки Мимаки, сопредседатель организации Nihon Hidankyo, сам переживший атомную бомбардировку, сказал, что награда придаст значительный импульс его усилиям по ядерному разоружению. Он также упрекнул правительства нескольких стран за развязывание войн.
В этом году лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Дарон Асемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон. Премия присуждена за исследования того, как институты формируются и способствуют процветанию стран.
В своей книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные», которая вышла в 2012 году, Асемоглу и Робинсон пишут, что благосостояние государств мира напрямую зависит от их политических и экономических институтов. Они сравнили уровень жизни в Ногалесе (Аризона, США) и в Соноре (Мексика). В обоих регионах одинаковый климат, культура и возможности для сельского хозяйства. Но жители Ногалеса богаче, чем жители Соноры, что ученые объясняют крепкими общественными американскими институтами.
Шведская академия наук отметила, что исследования помогли понять различия в уровне благосостояния разных стран. «Общества с низким уровнем правопорядка и институтами, эксплуатирующими население, не способствуют росту и изменениям к лучшему», — отметили в академии.
Работа ученых объясняет различия в уровне доходов на душу населения в разных странах. Она также служит руководством для разработки политики, направленной на содействие экономическому развитию.
Премия по экономике не является Нобелевской. Ее официальное название «Экономическая премия имени Альфреда Нобеля». Но она вручается на той же церемонии и тем же комитетом. Призер получает денежное вознаграждение примерно в $1 млн и золотую медаль особого дизайна.
Номинация по экономике появилась в 1968 году, когда центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег в честь своего 300-летия.
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