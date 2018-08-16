Сабина Рейнгольд: «Казахстанский рекламный рынок в Центральной Азии – самый сильный»

Сабина, за шесть лет Red Jolbors Fest стал не только ярким имиджевым событием Бишкека, но и Кыргызстана. Почему в этом году решили провести его в Алматы?

Причин несколько. Во-первых, фестиваль – центрально-азиатский, и давно уже мы слышали предложения, вопросы – почему бы его не перемещать, если не по всем странам Центральной Азии, то хотя бы по тем, агентства из которых активно участвуют? Но поскольку основная команда организаторов всегда была в Бишкеке, организовать фестиваль удаленно – задача была достаточно непростая. Так совпало, что я переехала из Бишкека в Алматы - сразу скажу, это не было основной причиной. И мы решили попробовать. А вот основная причина смены дислокации в том, что всегда на нашем фестивале большая часть победителей была именно из Казахстана. И, конечно, с точки зрения рекламного рынка Казахстан объективно самая сильная страна. Но для развития рынка, а это основная цель фестиваль, недостаточно, чтобы фестиваль посещали только представители рекламных агентств, важно участие и стороны клиентов – маркетологов, бренд-менеджеров. До Бишкека они не всегда доезжают, поэтому мы решили в этом году привезти фестиваль в Алматы.

Чем это обусловлено, что Казахстан – самая сильная страна в плане рекламы?

После распада СССР именно в Казахстан пришли крупные сетевые рекламные агентства, которые задали стандарт работы на международном уровне и обучили местных специалистов. Они открывали свои филиалы в Алматы. В Бишкеке, в Ташкенте, в Душанбе тоже были попытки, но бизнес сетевых агентств в этих городах не был успешен. Это обусловлено слаборазвитой экономикой этих стран. А в Алматы экономическая ситуация всегда была лучше, сетевые агентства продолжают работать. И они, пусть не все, но значительная часть, сейчас работают так, как принято работать в сфере рекламы в мире. В других центрально-азиатских республиках рынок развивался стихийно - открывались небольшие студии, агентства, но сначала им приходилось работать, что называется, на коленке. Рынок развивался сам по себе, путем проб и ошибок.

А с чего начинался фестиваль, каким он изначально задумывался? И как он трансформировался за эти шесть лет?

О, эту историю я называю забавной. Потому, что изначально никакого фестиваля в планах не было. Я по образованию журналист и пиар-специалист, работала по специальности. В начале своей карьеры работала в интернет-издании в качестве пиар-специалиста. В какой-то момент, признаюсь, мне стало скучно… И я предложила редактору организовать какое-нибудь мероприятие. В тот момент у нас в Бишкеке достаточно остро стоял вопрос закона о рекламе: например, любое упоминание бренда даже вместе с другими брендами в обзорном или аналитическом материале считалось рекламой, и даже с такого упоминания нужно было оплачивать налоги. То есть, по сути, журналисты не могли писать никаких материалов с упоминанием фирм. Тогда была необходимость с одной стороны поднять этот вопрос, с другой – подтолкнуть местную рекламную сферу к развитию. И мы – вдвоем! – решили провести конференцию. Пригласили активных ребят извне и у нас сформировалась отличная команда. На первой встрече наша коллега Даша Суходолова предложила организовать в Бишкеке именно фестиваль рекламы. Я признаюсь: мы, не рекламщики, понятия не имели, что это такое, как и что делать. Но все равно взялись за эту инициативу. А позже к команде присоединился Фархад Кучкаров. Он родом из Узбекистана, но на тот момент уже много лет работал в Москве и прекрасно знал, что такое фестивали рекламы. Многое тогда нам объяснил именно он. После первого локального фестиваля в Бишкеке мы были готовы выйти на новый уровень и сделать фестиваль центрально-азиатским. В начале нашего пути мы даже представить себе не могли, к чему эта инициатива приведет и что фестиваль станет одним из важнейших событий на рекламном рынке региона.

Если в самом первом фестивале были участники только из Кыргызстана, кого ждете на этот раз в Алматы?

Уже со второго фестиваля у нас ежегодно участвуют агентства из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана… Отмечу: по нашим правилам, участвовать могут агентства из любой страны с рекламными работами для местных, центрально-азиатских клиентов. И несколько лет нам подают работы агентства из России и Украины. А центрально-азиатские агентства могут подавать к участию рекламные кейсы для клиента из любой страны. Мы, в первую очередь, стремимся развивать наш локальный рынок – отсюда и географические ограничения.