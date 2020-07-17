Особенности национального PR. Михаил Дорофеев

На самом деле, мало кто размышляет о PR с точки зрения выстраивания репутации, имиджа. И везде, естественно, первое, что люди говорят: «Мы не нуждаемся в пиаре. Нам главное, чтобы нас не мочили». Или, например, я в «Верный капитал» пришел, а мне говорят: «Деньги любят тишину». Ну, здрасьте, и что? И что я теперь должен с этим делать?

Но, кстати, потом, со временем, я понял, что можно управлять не только коммуникациями, но и молчанием тоже. Это гораздо сложнее, но это можно делать, если компания действительно заинтересована в этом. Она оказалась в периоде, когда нужно молчать. И нужно это правильно делать, чтобы ты не становился объектом внимания, чтобы из тебя не проистекало чего-то. Молчать – так совсем, без утечек. И сидеть тихо. Потому что, если ты активную деятельность ведешь, но при этом молчишь, – это только привлекает внимание.

Для этого, конечно, нужно постоянно мониторить информационное поле, постоянно общаться с журналистами, видеть, что происходит, какие внешние угрозы формируются. Но это возможно только в такой компании, которая... ну, вот в «КазМунайГазе» это невозможно. Это слишком большая компания, это слон в посудной лавке! В «Самруке» это невозможно, к примеру, в «Байтереке» невозможно.

А в «Верном капитале», в принципе, в какой-то момент времени это было, ну более-менее, возможно. Это довольно большая инвестиционная компания, но это бизнес private equity. Этот вид инвестиций имеет особенности, они живут от входа до выхода. То есть берется проект, покупается, потом развивается и на выходе продается. Чем дороже ты продал, тем больше твоя прибыль. И то, что происходит посередине, – да, это важно. И это может занимать десятки лет. Но это больше операционные вещи, в которые инвестиционные компании не всегда вмешиваются досконально.

- А связка – PR-щик + СЕО, прямой доступ, она критически важна? Понятно, что чаще всего главный спикер – это СЕО. Понятно, что надо было бы, чтобы к нему у нас прямой вход был, и по-хорошему PR-щик должен быть и в совете директоров. По крайней мере иметь полную информацию о том, что происходит, и возможность как-то влиять на процессы. Насколько у нас в стране эта система сейчас применима?

- Ну, я не знаю, это мечта, если PR-щик войдет в совет директоров. И даже в правление. Да, кое-где так и есть, но это бывает очень сложно сделать.

Мы эту проблему в «КазМунайГазе» как решали? Мы создали координационный совет по имиджевой политике, куда вошли все члены правления. Естественно, возглавлял его руководитель компании, а руководитель PR-департамента, то бишь я, становился секретарем этого совета. Я готовил протоколы, готовил повестку дня и вносил туда какие-то вопросы.

Совет собирался с периодичностью раз в месяц. И поскольку есть этот координационный совет, ты не просто уже руководитель департамента, у тебя появляется больше возможностей получать информацию, больше доступа, тебя включают во все информационные потоки. А это важно, чтобы информационные потоки проходили через PR-щика.

Ведь в PR не работает такая история: вы мне, пожалуйста, обязательно сообщите, не забудьте, когда у вас что-то произойдет. Это не работает никогда. Если что-то произойдет, в последнюю очередь вспомнят про журналистов и про PR-щиков. И не важно – хорошее или плохое. Поэтому нужно просто включиться во все информационные потоки.

Вот идет поток донесений наверх, указаний сверху, решений каких-то – и он должен обязательно через тебя проходить! Не задерживаться, но проходить. Вся эта информация должна через тебя проходить. Очень долго пришлось заниматься тем, чтобы доказать, что ты не пятая колонна в компании, что ты не агент журналистов, а ты – друг на самом деле. И твоя задача – сделать так, чтобы не навредить компании. Не как можно больше разболтать журналистам, а подумать, как преподнести ту или иную информацию.

Вот, к примеру, был какой-то вопрос, сейчас не очень хорошо помню, по нефтеперабатывающему заводу.

Я прихожу к двум людям, которые им занимались, – один управляющий директор, второй директор департамента нефтепереработки. Мы с ними садимся, они мне: «Ну что мы тебе должны сказать?» Я говорю: «Скажите мне все как есть - от начала до конца, ничего не утаивая. А потом мы с вами вместе придумаем, что из этого можно говорить и как, а что лучше не говорить. Потому что, на самом деле, не говорить вообще ничего нельзя». Но это уже вопрос профессионализма – о чем-то можно умолчать, что-то можно чуть-чуть по-другому преподнести, где-то акценты правильно расставить.

И вот, уровень доверия был такой, что директора мне всё тогда рассказали, все как есть, так, что волосы мои встали дыбом, и я понял, что это боооольшая проблема. И дальше уже начали думать, что с этим делать.

Но, в принципе, так и должно работать, мне кажется.