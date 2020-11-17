Особенности национального PR. Айнура Умаева

- Какие свои PR-проекты выделишь?

- Самый сложный был БТА банк, потому что я тогда была зеленой в агентстве и это был действительно очень большой масштаб и сложный проект, это были 2007–2008 годы. А Маша (директор) тогда уже работала из другой страны, и это был стресс. Это один из двух случаев, когда я сидела в офисе и плакала. Было ОЧЕНЬ сложно. Из любимых я очень вспоминаю олимпийский проект Procter&Gamble «Спасибо, мама!».

Это был 2012 год. Мы работали в Лондоне с мамами наших спортсменов. В первый раз это была мама боксера Серика Сапиева. Мы повезли ее в Лондон смотреть бои сына. Я вообще к спорту очень равнодушна, но я никогда не забуду, как мы в офисе сидели и следили за этим турниром. Еще тот же год для Казахстана был вообще каким-то знаковым, и я вспоминаю, у меня аж мурашки по коже. Это было невероятно. А все потому, что мы с мамами общались. Мама Сапиева, помню, говорила: «Я не могу смотреть, как его бьют, я поэтому в соседней комнате сижу и спрашиваю: «Ну, как там?»

Классный проект был открытие в Алматы H&M. Они были одним из последних брендов, которые хотели зайти в Казахстан. И мы видели, как важна и как сильна корпоративная культура, отношение к бренду, к сотрудникам, коммуникации, и это было круто. Мы видели, что управление ажиотажем – это технология. Мы не нагнетали, люди сами все делали. Когда за несколько месяцев до этого открывались Starbucks, мы с командой сидели и гадали, куплены очереди или нет, а когда «наша» очередь в H&M была в размере 5 тыс. человек и первый покупатель её занял за 14 часов до открытия, мы поняли, что мы-то никого не покупали!

- А чем особенно был сложен проект с БТА банком?

- Для меня был сложен, потому что я была новичком, я не понимала как в принципе работать. Более того, здесь важно сказать, что Ogilvy нанимали как консультанта по работе на западных рынках, началось судебное разбирательство, и это были внешние кредиторы. Там сложно было, потому что было очень много больших людей, стейкхолдеров, и у каждого было свое расписание, свое представление о процессе, и очень много консультантов и юридических, и по коммуникациям, и все это происходило на западном рынке. Был «Самрук», под управлением которого находился банк, был Нацбанк во главе с Марченко, были представители западных банков. И всё и всех надо было совместить. Справедливости ради, я в команде коммуникаторов не была основным человеком, но была очень тревожная ситуация вокруг. Ставки были высоки, поэтому в проект очень много людей было вовлечено и ощущалась ценность каждого слова.

Все интервью проходили в основном на Западе, и брифовали их лондонские и нью-йоркские команды, а мы готовили всю информацию по спикеру, по тому, что у нас происходит, чтобы те, кто брифует, владели ситуацией.

- PR-щик должен быть публичной, медийной персоной?

- Я считаю, что важно быть большой личностью, но я не верю, что сам по себе PR-щик должен и может быть звездой. Это те же риски, когда ты работаешь с селебрити. Когда ты привязываешься к селебрити, тебе нужно понимать, чтобы бренд этого известного человека не перебил тебя. Или срастись, или каннибализироваться. Это те репутационные риски, которые всегда высоки. Если мы говорим о бренде компаний, пусть это будет бренд первого руководителя, сотрудников, но я не считаю, что PR-щик должен лезть поперед батьки в пекло. Кроме того, я все-таки считаю, что PR – это сервисная функция, поэтому давайте по приоритетам. Если ты классный и запоминающийся чувак – замечательно, но не так, чтобы лезть вперед. Нужно знать меня не как PR-щика, а по результатам работы компании.

- А как ты смотришь с этой вот позиции на PR-деятельность Алишера Еликбаева?

- Публичность Алишера как раз помогает брендам. Я думаю, что его этический компонент очень важен. Никогда не видела, чтобы он поливал грязью своих предыдущих рекламодателей. Но Алишер уникальный. Помню был кейс – один инфлюенсер достаточно долго работал с пивом, каждый день его продвигал. И однажды ему задали вопрос про этот напиток, а он написал: «Не говорите мне больше про это зеленое Г!» У него закончился контракт с пивоварами за день до его поста….

К чести Алишера, он соблюдает профессиональную этику, это классно, но бренды не могут настолько активно полагаться на канал в лице одного человека. Алишер, конечно, выстроил свой личный бренд, и потому люди так на него и реагируют, поэтому бренды и покупают его аудиторию. Они же не Еликбаева покупают, а его аудиторию. Но если бы я была брендом, я бы к этим вещам относилась очень осторожно, как к яйцам, которые нельзя держать в одной корзине. А потом, есть еще такой аспект – когда ты всех подряд рекламируешь, то потребители запоминают тебя, Алишера. И вот он – молодец, но бренды должны задать вопрос: это то, чего они хотят добиться?

- Кто эффективнее в PR: специализированные агентства или инхаус-департаменты?

- Как показывает практика, когда в компании есть свой PR-департамент, на него накидывают столько разных рутинных функций, что PR-щики не могут поднять голову и сделать что-то, что позволило бы им посмотреть на ситуацию извне. Поэтому когда ты нанимаешь агентство, ты получаешь доступ к понимаю того, как это сработало у других клиентов. Просто потому что агентство работает со многими. Во-вторых, агентство не будет размывать фокус при решении клиентской задачи, у них нет для этого хорошего инхаус-обзора. Третий момент, не во всех компаниях есть полноценный департамент из нескольких человек. Чаще всего это маркетолог или помощник директора, и он компетентный, но его не хватает, чтобы все сделать.

Еще важный момент: работа в PR очень рутинная и занудная, а как только что-то становится занудным, люди перестают этим заниматься. Поэтому когда ты отдаешь такую занудную функцию на аутсорс, платишь за это деньги, тогда ты можешь быть почти уверен, что все будет выполнено. Это так работает.

Потом, PR-щикам в компаниях нужна порой еще и внешняя валидация. Внутренних спикеров не слушают, а когда приходит кто-то извне, то это идеально работает. У нас так часто бывает, что менеджер в компании-клиенте не может продать, продавить идею. И тут ты понимаешь, что он робеет или переживает, и ты этому менеджеру говоришь: «Хотите мы придем и поможем? Мне кажется, что вы давно должны были сделать по-другому, но какие у вас проблемы?» Он нам: «У нас в компании совершенно не воспринимают PR как нужную функцию». А мы ему: «Давайте мы проведем тренинг и расскажем, как это делается в других компаниях». То есть мы не говорим, что слушайте его или что вы дураки, но тем самым мы продаем свои услуги и плюс идет внешняя валидация.

- Требуется ли PR-щику профильное образование?

- Нужна функциональная грамотность. Я не верю, что должно быть специальное образование для PR-щиков, но человек должен уметь работать с большими объемами информации. Тебе нужно синтезировать информацию, анализировать её.