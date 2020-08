Особенности национального PR. Аида Досаева

- А ты говоришь, проект удачный...

- Вообще, спрос на акции был громадный, он намного превзошел ожидания. В этот момент Телиасонера приняла решение в первую очередь удовлетворить спрос казахстанских инвесторов. Они должны были размещать свои заявки через брокерские компании. А во вторую очередь продавали иностранным инвесторам.

Один из наших консультантов сказал: если бы компания с такими финансовыми результатами выходила на IPO не из Казахстана, а, допустим, из страны, более известной инвесторам, особенно с точки зрения рисков, то акции стоили бы минимум раз в 10 больше. Во многих странах, куда ездила команда менеджеров «Кселл», инвесторы впервые слышали о Казахстане и тем более о нашей компании. Поэтому наша презентация начиналась со знакомства со страной: что такое Казахстан, где находится, какими ресурсами обладает, какой ВВП на душу населения, ну и все прочее для того, чтобы они взвешивали свои инвестиционные риски и понимали, куда вкладывают деньги.

- Сколько времени вы занимались подготовкой?

- В феврале 2011 года начали, в 2012 году, в декабре, вышли...

- Почти два года?

- Полтора года, я бы сказала. Мы начали работы в мае-апреле 2011. Но это считается быстро.

- А сколько людей в PR-департаменте было к тому моменту? Какая команда PR-щиков была?

- Со мной вместе три человека. Это Еркин Удербай, Наталья Еськова и я. А всего тогда работало в департаменте пять человек, после IPO команда увеличилась за счёт специалистов по работе с правительством.

- Пять человек. На такую огромную корпорацию...

- Да, мы были очень эффективные.

- А что насчет взаимоотношения с СЕО? Какие должны быть взаимоотношения между PR-щиком и СЕО?

- PR-щик должен стать доверенным советником своего СЕО. Говорю это всегда, особенно начинающим специалистам, которые приходят в нашу профессию. И ты знаешь, это большое счастье, когда руководитель понимает, что PR – это корпоративная функция, и что он должен быть в теме 24 часа в сутки.

А если СЕО – это человек, у которого ты можешь чему-нибудь научиться, которого ты уважаешь как эксперта, как профессионала, как личность, тогда хочется сделать все для того, чтобы о нем узнали и другие люди.

В «Kселл» нам очень повезло с СЕО – Вейселом Аралом. Во-первых, он давно работал в телекоме. Во-вторых, он прекрасно знал этот процесс. И в-третьих, он был мастером слова, умел говорить просто о сложном и употреблять аллегории. А также мог часами говорить увлекательно о простых скучных технологических вещах.

Например, он сравнивал телекоммуникации с глотком воздуха. То есть сегодня мы не можем уже жить без телекома. Что ты вспоминаешь, когда ты выходишь из дома? Ты вспоминаешь, есть ли у тебя телефон или нет. Ты ключ, кошелек можешь забыть, но телефон ты не забудешь. Или, его мама очень хорошо готовила, и он, когда давал интервью говорил: My mom is dancing on the kitchen (моя мама танцует на кухне), имея в виду, что она получает удовольствие от процесса приготовления еды.