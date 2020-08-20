Особенности национального PR. Аида Досаева

Очень важно иметь подготовленных спикеров. Потому что основная роль коммуникаций с ключевой аудиторией, инвесторами падает на плечи нашего топ-менеджмента.

Мы готовили четырех спикеров. СЕО (главный исполнительный директор), СFO (главный финансовый директор), директор по маркетингу, главный коммерческий директор (CCO).

Должна честно признаться, что тогда особого опыта подготовки спикеров у меня не было. Конечно, проводили какие-то тренинги по работе со СМИ, ораторскому искусству, как отвечать на сложные вопросы, но это было не совсем то, что нужно было сейчас. Но я как-то инстинктивно почувствовала, что именно нужно нашим спикерам...

Вместо экспертов по коммуникациям мы наняли двух профессиональных психологов. Один из них работал в спецслужбах, точнее, в школе, которая готовила специалистов для работы в этих органах.

- Круто!

- Спикеры не знали об этом, по крайней мере тогда...

Почему так решила сделать? Потому что при работе или коммуникациях с незнакомой или враждебной аудиторией особая роль отводится быстрому установлению контакта и завоеванию доверия. Времени отводилось катастрофически мало, иногда в день проводилось до 10 встреч, встречи с некоторыми из них занимали 30–40 минут. За этот короткий срок установить доверие и раскрыться практически невозможно без специальной подготовки. Главной задачей было — вызвать доверие у инвесторов. Наш топ-менеджмент был, конечно, очень квалифицированный. Они хорошо умели работать со СМИ, давать интервью, отвечать на неудобные вопросы – ночью разбуди. Но этого было мало!

Не могу вспомнить как именно пришла идея с психологами, возможно, это жизненный опыт. Однажды, когда размышляла как лучше сделать эту работу, вспомнились уроки одного из бывших шефов, который работал в разведке. Он учил нас, как готовиться к трудным переговорам с клиентами. Вот бы найти такого, думала я. И каким-то мне самой непонятным способом мы нашли двух таких профессионалов и заключили с ними договор. Один из них имел опыт работы в спецслужбах, он из Алматы, второй приехал к нам из ближнего зарубежья. У него тоже был богатый опыт, до приезда в РК он работал в системе исправительных учреждений, и это меня очень впечатлило. И потом, я проверила их на себе.

- В смысле?

- Я всегда так делаю, сначала проверяю качество услуг на себе. К первому кандидату обратилась по телефону, рассказала о своих жизненных проблемах. Пришла на консультацию, и мы начали работать. В конце сеанса он сказал: не вижу никаких проблем, что вы мне тут произвол придумываете? Ну, что-то примерно такое сказал, точно не помню.

Второй кандидат произвел на меня еще большее впечатление. Он работал в детских колониях психологом. Записалась к нему на прием, пришла в кабинет на улицу Наурызбай батыра, так началось наше сотрудничество. Он рассказал о своем опыте работы с подростками в местах заключения, какие задачи были решены, какие инструменты он использовал. Своим коллегам я представила их, как консультантов по коммуникациям.

- Ну, в общем, правда, по большому счету…

- По большому счету, да. Только один из наших спикеров сказал: знаешь, мне почему-то не очень комфортно с первым консультантом работать, кажется, он не тот, за кого себя выдает.

В итоге только двое из спикеров согласились работать с нашими экспертами. СЕО в этих тренингах не участвовал. Он не русскоязычный, и мы с ним индивидуально работали. И все получилось. Вот на такое на нестандартное решение мы тогда пошли. Подготовились – и отправились на роуд-шоу!

Кстати, я запомнила один из самых удачных ответов на вопрос инвесторов во время роуд-шоу. На одной из встреч нас спросили: почему вас такая высокая EBITDA (прибыль до налогообложения)? Директор по маркетингу ответил: «We can fix it!» (Мы легко это исправим!) Что означало, «мы можем ее снизить»! Это очень понравилось инвесторам, они громко засмеялись, оценив шутку. EBITDA компании тогда была на уровне 64%, компания входила в топ-пять самых прибыльных телеком-компаний в мире.

Понимаешь, перед роуд-шоу мы написали ответы на самые разные вопросы. Тысячи вопросов и ответов. И эти вопросы мы часами обсуждали в кабинетах у главного финансового директора, у СЕО, что ответить на тот или иной вопрос? Вдруг инвесторы вот об этом спросят? А если об этом? Такие огромные талмуды у нас были. Мы сидели и буквально коллективно писали ответы. А этот вопрос про EBITDA предусмотрен не был. Все же нельзя предусмотреть, да? Но у нас был такой замечательный спикер, профессионал своего дела с отличным чувством юмора! Многие инструменты в коммуникациях работают, юмор в том числе. Инвесторы же тоже люди. Понимаешь?

Нам банкиры, когда готовили к роуд-шоу, говорили, что если вы не заинтересуете инвесторов сразу – все пропало. У них много денег (смеется), но мало времени! Берите быка за рога сразу, начинайте с главного. Потому что можете не успеть, если они вдруг встанут и уйдут. И, оказывается, такие случаи бывали в их практике.

Наше PR-агентство тоже предупреждало, что очень часто инвесторы слушают, слушают, а потом говорят: извините, мне некогда. И уходят. Это значит – все. Они и не купят, и не придут, и так далее.

Про IPO можно много рассказывать. Особо хочу отметить, что подготовка самого главного документа о компании, он называется «проспектус» и хранится на LSE (London Stock Exchange), заняла у нас огромное количество времени.

Этот документ описывают компанию, ее активы, весь бизнес, бизнес-процессы, процедуры, риск-менеджмент, непрерывность бизнеса и другие вопросы в полном объёме. То есть вы должны рассказать о компании ВСЁ. Наши юридические консультанты нам так говорили: если что-то будет упущено, какой-то риск, например, о котором инвесторы не были предупреждены, то они могут предъявить счет? Даже потенциальный риск.

Когда мы готовились к IPO, в компании не были легализованы все базовые станции. И это было отмечено в проспектусе как потенциальный риск. Это не значит, что мы не работали с рисками. Описывали каждый риск, а потом исправляли ситуацию, то есть пока готовились к IPO, одновременно решали и проблемы.

Или, например, в проспектусе отмечали, что у компании есть проблемы с частотами. Когда СЕО впервые прочитал черновик проспектуса, он за голову схватился. «Слушайте, это же пособие для конкурентов! Зачем мы вообще пошли на это IPO?!»

Кстати, за это IPO компания получила две награды. Причем сама компания не подавала заявки и тем более ничего никому не платила, как это у нас зачастую бывает. Заявка была подана финансовыми консультантами компании. Номинация называлась «За лучшее IPO в странах Восточной и Центральной Европы за 7 лет» (2007–2012).