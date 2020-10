Особенности национального PR. Максут Жапабаев

- Медийный бэкграунд тебе помог? Если да, то чем?

- Да, конечно, помог. Помог дорожить словом и качеством, я бы так сказал. Я своим коллегам всегда говорю: «Есть сроки, есть проекты, но в моей команде стремятся к тому, чтобы дорожить качеством». Это то, что я называю «эфирной версией», ты понимаешь, о чем я.

Мы работали по теленовостям «Казахмыса», и мне даже приходилось отказываться от проектов со своими приятелями, потому что они не выдерживали этот уровень качества, хотя эти люди не последние на рынке. Но я не привык расслабляться. Я думаю, что отчасти это журналистский бэкграунд, когда ты знаешь, что работаешь на одном из главных телеканалов страны и не можешь позволить себе халтурить.

- Получается, что работа на телевидении выработала в тебе некий перфекционизм?

- Я бы не сказал, что я перфекционист, мне не нужно 100%, но не меньше 85% – это must have. C другой стороны, работа в журналистике помогла в принципе понимать, что такое зрительская аудитория, кто на каком языке говорит и кто на каком языке слушает.

- Многие говорят, что журналистский бэкграунд дает контакты. Насколько это важно для тебя?

- Да, работа журналистом развивает навыки коммуникации. Я себя вспоминаю, когда пришел на телек на 3 курсе, то был настолько застенчивым, что мне даже по телефону трудно было разговаривать, не говоря уже о том, чтобы в кадре. Я до сих пор закадровый чувак, я не очень люблю все эти вещи. Но контакты, безусловно, помогли. У «Хабара» была замечательная корсеть по всей стране, в том числе в регионах присутствие компаний, в которых я работал.

- А как ты все-таки попал-то в «Казахмыс»?

- В «Казахмыс» меня долго-долго собеседовали, где-то месяца полтора, наверное. Какие-то тесты, какие-то встречи. Я пришел на позицию референта, это, как потом выяснилось, была самая низкая позиция в департаменте. Мне, кстати, никто об этом не говорил заранее, зарплата была хорошая, года уже были кризисные, выбирать не приходилось. Окей, после всех амбиций хабаровских это било по самолюбию, но это была хорошая школа и хороший опыт.

Я, кстати, не жалею, что мне приходилось развозить, раскидывать газеты, бегать с бумажками, договорами. По крайней мере, я всю подноготную департамента знаю изнутри. И когда мне, например, коллеги говорят «это невозможно», я говорю: «Ребят, все возможно. Просто нужно купить что-нибудь к чаю, спуститься в бухгалтерию и объяснить вживую что ты хочешь».