Особенности национального PR. Максут Жапабаев

- А что ты думаешь про наш PR-рынок?

- У нас цеховой солидарности мало, несмотря на определенные попытки в этом направлении, потому что мы, видимо, очень разные. Я не могу сказать, что мы все одной крови. У нас закон джунглей как бы один, но мы все движемся в разных направлениях. Есть свои группировки, «мафии» и сообщества, в которых полезно разбираться. Есть уважаемая старая гвардия, есть агентства полного или частичного цикла, есть опытные и начинающие PR-щики из корпоративного сектора, есть госсектор и квазигоссектор, который отчасти использует госзаказ. Это, кстати, чувствительная тема. То есть люди работают, стараются, а им мало кто верит, их не хотят слушать. Надеюсь, благодаря таким кризисным периодам и оперативным коммуникациям по проблемным вопросам это отношение со временем изменится. Но меня тревожит, что в журналистике не модно быть объективным (что само по себе понятие довольно абстрактное), все гонятся не за качеством, а за количеством – кликов и просмотров, что влияет на рекламу и конкуренцию на нашем довольно узком рынке СМИ.

Я, допустим, не очень понимаю, когда руководитель PR агентства публично говорит: «Мы работаем только на технике этого производителя». Мне как PR-щику это не очень понятно. Ты словно ограничиваешь круг своих потенциальных клиентов. То есть если я производитель, например, из Южной Кореи, я читаю тебя и думаю: «Зачем ты мне нужен? Я к тебе не пойду». Ну, это странно, на мой взгляд.

Что касается трендов рынка – вопрос в том, что ты варишься в своем котле и не всегда находишь время следить за трендами. Был клёвый опыт, когда мы вместе (PR-щики нескольких компаний) организовывали «День журналистики». Было классно там поучаствовать, потому что у нас одна целевая аудитория, одни задачи, они совпали. А так – у каждого своя повестка.

- Есть у тебя какие-то авторитеты из области PR?

- Мне есть, что вспомнить. Мое становление происходило под влиянием, например, Асель Карауловой и Светланы Крутских, наши мнения могут расходиться, но в этом и ценность плюрализма. Мне нравится, как некоторые банки действуют, потому что у них ощутимая аудитория, чувствительная, им пришлось пройти непростой опыт. Асель Тынышбекова, Асель Дурбаева, Виктория Шен, Маржан Ельшибаева.

Нравится, как правильные стратегии выстраивает Алексей Курапов, который направляет усилия во благо не конкретно одной компании, но в целом всей отрасли, причем грамотно определяет свою целевую аудиторию. Мне нравится, как Леша Бендзь двигается. Я вижу, допустим, что и платные размещения, интервью у «Билайна» были, но по крайней мере они живые. То есть это не для галочки, не для того, чтобы просто коммуникация состоялась, а есть определенный посыл.

Меня как-то звали в одну сотовую компанию. Я встречался с их HR-директором и спросил: «Что вы хотите?»

- Мы хотим стратегию PR.

- За сколько времени вы хотите получить её?

- Ну, за 100 дней, например.

Я не понимаю этого. Когда меня назначили руководителем, мне пришлось и идти текучку разгребать, и на перспективу думать. Почему эти проблемы постоянно возникают и как можно избежать их в будущем? То есть тебе никто не даст карт-бланш, чтобы ты сидел и одной стратегией занимался. Нужно рыть в поле сначала, понимать подноготную.

Многих не могу перечислить, не потому что я им не симпатизирую, а потому что по работе не пересекался либо нет времени отслеживать тренды. Я с удовольствием слежу за успехами бывших коллег из «Казатомпрома» и «Казахмыса». Со многими мы поддерживаем тесную связь.

А вообще, я про команду свою хотел бы сказать, потому что один в поле не воин. Создаешь команду единомышленников, у каждого свое мнение, ты их уважаешь, и вместе командную философию вырабатываете, потому что если у вас у всех будет разная философия, – это тоже будет тяжело. Но особенности каждого надо учитывать. Есть люди «пожарники», им можно любое поручение дать, и они за 2 дня тебе фильм про 8 марта со всех регионов снимут, а есть люди аналитического склада, и для них это задание будет катастрофой. Я благодарен той команде, которая сейчас есть, я могу на них положиться, у нас есть понимание, как мы движемся и с кем мы движемся, как мы взаимодействуем друг с другом. Это прямо круто.

- По поводу публичности. Ты сказал, что ты не любишь её, но насколько полезно, на твой взгляд, быть публичным?

- Мне сложно судить, потому что не моя территория. Где-то выступать, чем-то делиться, может, это полезно для твоего имиджа. Опять же, здесь просто соотношение риска и пользы. Если ты работаешь в публичном пространстве, твои ошибки видны более явно. Это не потому, что я боюсь ошибок, а потому что это не моя зона комфорта. Я разговаривать-то с людьми научился не так давно, на совещаниях излагать свои мысли (смеется).

А вообще, я по PR не могу видеть всей картины, на самом деле, потому что занят своим насущным, своей оперативной работой. Для меня инстаграм-маркетинг, блогеры, вайнеры – это другой мир. А на самом деле, там бешеные просмотры, много людей, кто в этом варится. Может, когда-то мне был бы интересен и опыт в структуре с более очевидным местным маркетингом, но пока я чувствую себя востребованным в рамках нашей быстрорастущей производственной компании. Несмотря на кажущуюся рутину, всегда можно найти для себя что-то новое в работе.